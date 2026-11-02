Tuyên Quang quy tập 201 hài cốt liệt sĩ ở giai đoạn 1 'Chiến dịch 500 ngày đêm'

Các hài cốt liệt sĩ được tìm thấy tại xã Minh Tân, Tuyên Quang.

Theo báo cáo, đến ngày 15/10, Tuyên Quang đã hoàn thành rà phá bom mìn, vật nổ tại 12 xã biên giới, với diện tích 4.460ha, sớm hơn 2 tháng so với kế hoạch; hoàn thành lấy mẫu sinh phẩm tại 10/10 nghĩa trang liệt sĩ.

Từ đầu chiến dịch, lực lượng chức năng đã tìm kiếm, quy tập 201 hài cốt liệt sĩ, trong đó có 74 mộ đơn và 14 mộ tập thể; tổ chức truy điệu, an táng 144 hài cốt.

Ông Đỗ Anh Tuấn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tuyên Quang nhấn mạnh, địa phương xác định Chiến dịch 500 ngày đêm là nhiệm vụ chính trị đặc biệt quan trọng.

Thời gian tới, địa phương tiếp tục huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, đẩy mạnh tuyên truyền, vận động Nhân dân cung cấp thông tin, tăng cường xác minh và tìm kiếm hài cốt liệt sĩ.

Dịp này, Quân khu 2 khen thưởng 18 tập thể, 50 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện chiến dịch; Tuyên Quang có 1 tập thể và 6 cá nhân được khen thưởng.