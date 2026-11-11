Tuyên Quang: Quy định các nghề, ngư cụ bị cấm và khu vực cấm khai thác thủy sản

Hồ thủy điện sông Nhiệm 3, khu vực thuộc thôn Nà Nông (xã Tát Ngà) cấm khai thác từ ngày 10/6 đến ngày 10/7.

Theo Quyết định, có 4 nhóm nghề, ngư cụ bị cấm sử dụng trong hoạt động khai thác thủy sản vùng nội địa.

Cụ thể, nghề lồng xếp, bao gồm các loại lờ dây, bát quái, dớn, lừ; các nghề đáy, xăm, chấn, xiệp, xịch, te, xẻo kết hợp với tàu có gắn động cơ; nghề cào đáy bằng khung sắt kết hợp với tàu, máy kéo, bơm thổi (cào lươn, cào nhuyễn thể); nghề đăng, đó, sa cá có hình thức chắn kín dòng chảy.

Bên cạnh việc quy định các nghề, ngư cụ bị cấm, tỉnh cũng xác định 10 khu vực cấm khai thác thủy sản có thời hạn tại các sông, suối, hồ thủy điện trên địa bàn.

Trong đó, tại sông Lô, phạm vi cấm khai thác gồm đoạn từ bến Đền (xã Bạch Xa) đến cửa Ngòi Tèo chảy vào sông Lô (xã Phù Lưu) và đoạn từ xã Bằng Hành đến giáp ranh xã Hùng An và xã Bắc Quang. Thời gian cấm từ ngày 1/4 đến ngày 31/7 hằng năm.

Tại hồ thủy điện Tuyên Quang, các khu vực suối Nặm Mia, thác Khuổi Pín, thác Khuổi Nhi, thác Khuổi Súng, Bản Phủng, Cọc Vài, Nà Phường (xã Thượng Lâm) cũng thuộc diện cấm khai thác trong khoảng thời gian từ ngày 1/4 đến ngày 31/7.

Đối với các hồ thủy điện Sông Chảy 3 (xã Hoàng Su Phì), Sông Chảy 5 và Sông Chảy 6 (xã Xín Mần), khu vực cấm là các eo ngách và những suối, ngòi chảy vào hồ. Thời gian cấm khai thác từ ngày 1/4 đến ngày 31/7.

Tương tự, tại hồ thủy điện Nặm Yên và hồ thủy điện Sông Chảy 6, khu vực các eo ngách, suối, ngòi chảy vào hồ thuộc địa bàn xã Nấm Dẩn cũng thực hiện cấm khai thác từ ngày 1/4 đến ngày 31/7.

Riêng hồ thủy điện sông Nhiệm 3, khu vực thuộc thôn Nà Nông (xã Tát Ngà) cấm khai thác từ ngày 10/6 đến ngày 10/7. Tại hồ thủy điện Xuân Minh (xã Thông Nguyên), các khu vực eo ngách, suối, ngòi chảy vào hồ cấm khai thác từ ngày 1/3 đến ngày 31/7.

Ngoài ra, tại xã Tân Trịnh, các khu vực sông Con, sông Bạc và các suối Nặm Mác, Nặm Đú, Bản Trang, Nặm Khẳm thực hiện cấm khai thác từ ngày 1/4 đến ngày 31/7. Tại xã Bằng Hành, các suối Mái, Mâng, Sảo, Hít, Cầu Thảo, Lầng, Bột, Khe Làng May, thác Hang Vài, Pắc Vặt, Xuân Dung cũng nằm trong danh mục cấm khai thác trong cùng thời gian này.

Quyết định số 133/2026/QĐ-UBND có hiệu lực thi hành từ ngày 20/11/2026. Đối tượng áp dụng gồm các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước có liên quan đến hoạt động khai thác nguồn lợi thủy sản cùng các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan.