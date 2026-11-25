Hội chợ tạo không gian kết nối doanh nghiệp, hợp tác xã, cơ sở sản xuất với đối tác phân phối và người tiêu dùng. Ảnh minh họa

Hội chợ hàng công nghiệp nông thôn tiêu biểu năm 2026 nhằm giới thiệu các sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu, sản phẩm OCOP, sản phẩm làng nghề truyền thống và hàng hóa có thế mạnh của Tuyên Quang cùng các tỉnh, thành phố trong cả nước.

Hội chợ dự kiến hỗ trợ tối đa 250 gian hàng tiêu chuẩn, mỗi gian có diện tích 9m², dành cho các cơ sở công nghiệp nông thôn trong và ngoài tỉnh đủ điều kiện thụ hưởng chính sách khuyến công quốc gia.

Bên cạnh đó, tỉnh Tuyên Quang bố trí khu gian hàng chung diện tích từ 54 đến 72m² để trưng bày sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu, sản phẩm OCOP, sản phẩm đặc trưng, thế mạnh của địa phương và tổ chức không gian thưởng trà.

Các mặt hàng tham gia khá đa dạng, gồm sản phẩm thủ công mỹ nghệ, tiểu thủ công nghiệp, máy móc, thiết bị phục vụ sản xuất; hàng tiêu dùng, đồ gia dụng, sản phẩm điện tử, công nghệ thông tin; nông sản, thực phẩm chế biến, thủy sản, đồ uống và hàng dệt may.

Trong đó, trọng tâm là những sản phẩm có chất lượng, lợi thế cạnh tranh và mang đặc trưng riêng của từng địa phương.

Không chỉ tạo không gian trưng bày, giới thiệu và bán sản phẩm, Hội chợ còn là dịp để doanh nghiệp, hợp tác xã và cơ sở sản xuất, kinh doanh gặp gỡ, trao đổi kinh nghiệm, tiếp cận công nghệ mới, tìm kiếm đối tác và mở rộng hệ thống phân phối.

Qua đó, các đơn vị có điều kiện nắm bắt nhu cầu thị trường, tiếp nhận phản hồi của người tiêu dùng, từng bước cải tiến mẫu mã, nâng cao chất lượng và sức cạnh tranh của hàng hóa.

Để Hội chợ diễn ra thiết thực, an toàn và hiệu quả, UBND tỉnh giao Sở Công Thương chủ trì, phối hợp với Bộ Công Thương, các sở, ngành, địa phương và đơn vị liên quan triển khai kế hoạch; xây dựng phương án tổ chức, bố trí mặt bằng, vận động các đơn vị đăng ký tham gia và đẩy mạnh tuyên truyền, quảng bá.

Công tác kiểm tra nguồn gốc, xuất xứ, chất lượng hàng hóa, an toàn thực phẩm, sở hữu trí tuệ, niêm yết giá và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng được chú trọng.

Các lực lượng chức năng phối hợp bảo đảm an ninh trật tự, phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ, điều tiết giao thông, y tế và vệ sinh môi trường. UBND phường Minh Xuân phối hợp bàn giao mặt bằng, tạo điều kiện phục vụ người dân, du khách, hạn chế ảnh hưởng đến sinh hoạt và đi lại của Nhân dân.

Thông qua Hội chợ, Tuyên Quang kỳ vọng tạo thêm cơ hội để doanh nghiệp, hợp tác xã và cơ sở sản xuất quảng bá thương hiệu, mở rộng thị trường, nâng cao giá trị sản phẩm; góp phần thúc đẩy phát triển công nghiệp nông thôn và thực hiện hiệu quả Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”. Đồng thời phát huy tiềm năng, thế mạnh sản phẩm địa phương, đóng góp vào phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Tuyên Quang.