Tuyên Quang quảng bá du lịch trải nghiệm an toàn bằng xe mô-tô, xe máy

Đoàn Roadshow gồm 100 xe mô-tô, xe máy xuất phát từ Quảng trường Thanh niên xã Đồng Văn, bắt đầu hành trình trải nghiệm an toàn qua đèo Mã Pì Lèng đến xã Mèo Vạc. (Ảnh: KHÁNH TOÀN)

Tuyên Quang là vùng đất giàu truyền thống lịch sử, văn hóa với cảnh quan thiên nhiên đa dạng, hùng vĩ cùng bản sắc văn hóa các dân tộc đặc sắc. Tỉnh sở hữu nhiều tiềm năng, lợi thế phát triển du lịch, nổi bật là Di tích quốc gia đặc biệt Tân Trào, Khu bảo tồn thiên nhiên Na Hang-Lâm Bình, cùng các tuyến, điểm du lịch đặc sắc kết nối từ Cao nguyên đá Đồng Văn.

Đại biểu dự lễ phát động. (Ảnh: KHÁNH TOÀN)

Đặc biệt, sản phẩm du lịch trải nghiệm bằng xe mô-tô, xe máy - thường được biết đến với tên gọi “Hà Giang Loop” đã và đang tạo dựng được ấn tượng riêng, thu hút đông đảo du khách trong nước và quốc tế yêu thích khám phá, trải nghiệm. Tuy nhiên, sức hấp dẫn của những cung đường đèo cao, vực sâu và khúc cua quanh co luôn đi kèm với rủi ro mất an toàn do địa hình phức tạp, thời tiết thay đổi nhanh, sương mù, mưa lớn hay nguy cơ sạt lở, cùng những hạn chế về kỹ năng điều khiển phương tiện của một số du khách.

Phát biểu tại lễ phát động, lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Tuyên Quang nhấn mạnh, quảng bá du lịch phải gắn với cung cấp thông tin, hướng dẫn cần thiết để du khách chủ động bảo đảm an toàn trong mỗi hành trình. Quan điểm xuyên suốt của chương trình là an toàn là điều kiện tiên quyết, chất lượng là nền tảng, bản sắc là giá trị cốt lõi và sự hài lòng của du khách là thước đo hiệu quả phát triển du lịch.

Thành viên các câu lạc bộ, đơn vị lữ hành tham dự chương trình. (Ảnh: KHÁNH TOÀN)

Để chương trình đạt hiệu quả thiết thực, các sở, ngành, địa phương và lực lượng chức năng được đề nghị tăng cường quản lý, kiểm tra hoạt động kinh doanh dịch vụ du lịch. Các doanh nghiệp lữ hành, cơ sở lưu trú, đơn vị cho thuê xe và tổ chức dẫn đoàn cần bảo đảm phương tiện đáp ứng yêu cầu kỹ thuật, trang bị đầy đủ thiết bị bảo hộ; kiểm tra giấy phép lái xe theo quy định, phổ biến quy tắc giao thông và hướng dẫn kỹ năng xử lý tình huống cho du khách. Các đơn vị dẫn đoàn phải duy trì đội hình, tốc độ, khoảng cách an toàn, chủ động theo dõi thời tiết, tình trạng tuyến đường để điều chỉnh hoặc tạm dừng hành trình khi điều kiện không bảo đảm.

Du khách được khuyến nghị tìm hiểu kỹ cung đường, thời tiết, lựa chọn dịch vụ uy tín, chấp hành nghiêm quy định về trật tự, an toàn giao thông và hướng dẫn của Ban tổ chức, lực lượng chức năng. Cộng đồng địa phương tiếp tục phát huy tinh thần hiếu khách, bảo vệ cảnh quan, môi trường, gìn giữ bản sắc văn hóa, góp phần xây dựng hình ảnh điểm đến thân thiện, văn minh.

Tại chương trình, lực lượng Cảnh sát giao thông đã tuyên truyền, hướng dẫn những kỹ năng thiết thực khi điều khiển xe mô-tô, xe máy trên đường đèo. (Ảnh: KHÁNH TOÀN)

Ngay sau lễ phát động, đoàn Roadshow gồm 100 xe mô-tô, xe máy bắt đầu hành trình từ xã Đồng Văn, vượt đèo Mã Pì Lèng, chiêm ngưỡng vẻ đẹp hùng vĩ của núi rừng và dòng Nho Quế, kết thúc tại Pả Vi Hạ, xã Mèo Vạc.

Chương trình góp phần quảng bá hình ảnh du lịch Tuyên Quang, nâng cao nhận diện sản phẩm “Hà Giang Loop”, đồng thời lan tỏa thông điệp phát triển du lịch theo hướng “An toàn-Chuyên nghiệp-Thân thiện-Bền vững”.