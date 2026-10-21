Tuyên Quang quảng bá du lịch an toàn trên cao nguyên đá

Sáng 21/10, tại Quảng trường Thanh Niên, xã Đồng Văn, tỉnh Tuyên Quang, diễn ra Chương trình Roadshow truyền thông, quảng bá “Du lịch trải nghiệm an toàn bằng xe mô tô, xe máy” năm 2026 với chủ đề “An toàn trên từng khúc cua - Trọn vẹn mỗi hành trình”.

Các đại biểu tham dự Lễ phát động Chương trình Roadshow. Ảnh: Minh Đức

Chương trình do Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Tuyên Quang phối hợp với các cơ quan, đơn vị, địa phương tổ chức, có quy mô dự kiến khoảng 100 xe mô tô, xe máy, cùng sự tham gia của các doanh nghiệp du lịch, câu lạc bộ mô tô, xe máy, đoàn viên thanh niên và du khách.

Toàn cảnh Lễ phát động Chương trình Roadshow. Ảnh: Minh Đức

Thông qua Roadshow, tỉnh Tuyên Quang đẩy mạnh tuyên truyền an toàn giao thông, nâng cao chất lượng dịch vụ, đồng thời quảng bá cảnh quan thiên nhiên, di sản địa chất và bản sắc văn hóa của Công viên địa chất toàn cầu UNESCO Cao nguyên đá Đồng Văn.

Lan tỏa thông điệp an toàn

Cao nguyên đá Đồng Văn là điểm đến thu hút du khách yêu thích khám phá bằng xe mô tô, xe máy nhờ những cung đường đèo uốn lượn, cảnh quan núi đá và bản sắc văn hóa của đồng bào các dân tộc. Loại hình du lịch này mang đến nhiều trải nghiệm, song địa hình đèo dốc, các khúc cua gấp và thời tiết thay đổi nhanh tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn.

Trước thực tế đó, chương trình tập trung nâng cao ý thức chấp hành pháp luật giao thông, kỹ năng điều khiển phương tiện và trách nhiệm của các đơn vị kinh doanh dịch vụ du lịch. Đây là những yêu cầu cần thiết để bảo đảm an toàn cho du khách khi tham gia các hành trình khám phá tại khu vực Cao nguyên đá Đồng Văn.

Tại Quảng trường Thanh Niên, chương trình được tổ chức với các tiết mục văn nghệ mang bản sắc văn hóa vùng cao, giao lưu cùng du khách và giới thiệu các đoàn xe tham gia. Theo kế hoạch, hơn 200 học sinh, đoàn viên thanh niên tham gia hưởng ứng, cùng đại diện các doanh nghiệp du lịch, câu lạc bộ mô tô, xe máy và hướng dẫn viên.

Một trong những nội dung trọng tâm là phần tuyên truyền, hướng dẫn kỹ năng lái xe an toàn do lực lượng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Tuyên Quang thực hiện. Nội dung hướng dẫn tập trung vào kiểm soát tốc độ, giữ khoảng cách an toàn, kỹ năng lên dốc, xuống dốc và xử lý tình huống tại các khúc cua trên đường đèo.

Lực lượng Cảnh sát giao thông tuyên truyền, hướng dẫn kỹ năng lái xe an toàn. Ảnh: Minh Đức

Các doanh nghiệp và câu lạc bộ mô tô, xe máy tham gia chương trình cũng được yêu cầu nâng cao trách nhiệm trong chấp hành quy định giao thông, bảo đảm chất lượng dịch vụ và quyền lợi của du khách. Công tác tổ chức tour, điều kiện phương tiện và kỹ năng của người điều khiển là những yếu tố cần được chú trọng đối với loại hình du lịch trải nghiệm này.

Điểm nhấn của chương trình Roadshow là nghi thức phất cờ, phát lệnh xuất phát đoàn xe sau phần phát biểu của lãnh đạo UBND tỉnh Tuyên Quang. Theo lộ trình, khoảng 100 xe mô tô, xe máy mang bộ nhận diện và thông điệp tuyên truyền thống nhất di chuyển từ trung tâm xã Đồng Văn, qua đèo Mã Pì Lèng đến Làng văn hóa du lịch Pả Vi Hạ, xã Mèo Vạc.

Các đoàn xe bắt đầu xuất phát hành trình từ trung tâm xã Đồng Văn, qua đèo Mã Pì Lèng đến Làng văn hóa du lịch Pả Vi Hạ, xã Mèo Vạc. Ảnh: Minh Đức

Đoàn xe di chuyển dưới sự điều hành của lực lượng Cảnh sát giao thông, kết hợp ghi hình, giới thiệu cảnh quan thiên nhiên, giá trị di sản địa chất và văn hóa vùng cao. Tại điểm kết thúc, khoảng 100 đoàn viên thanh niên địa phương được bố trí đón đoàn.

Các em học sinh và đoàn viên thanh niên được bố trí đón đoàn.

Xây dựng hình ảnh du lịch an toàn, thân thiện

Theo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Tuyên Quang, toàn bộ kinh phí tổ chức Roadshow năm 2026 được huy động từ nguồn xã hội hóa, với sự đồng hành của các doanh nghiệp, hợp tác xã, cơ sở lưu trú và đơn vị kinh doanh dịch vụ du lịch.

Ngay từ giai đoạn chuẩn bị, nhiều đơn vị đã đăng ký tham gia, chủ động đóng góp kinh phí, phương tiện, cơ sở vật chất và dịch vụ phục vụ sự kiện. Nguồn lực huy động từ cộng đồng doanh nghiệp đáp ứng nhu cầu tổ chức chương trình, đồng thời thể hiện sự tham gia của các đơn vị kinh doanh trong công tác quảng bá du lịch địa phương.

Bên cạnh đóng góp nguồn lực, doanh nghiệp còn giữ vai trò quan trọng trong bảo đảm chất lượng các sản phẩm du lịch trải nghiệm bằng mô tô, xe máy. Ngành du lịch Tuyên Quang khuyến khích các đơn vị kinh doanh nâng cao chất lượng phục vụ, bảo đảm điều kiện an toàn của phương tiện và người điều khiển, chú trọng quyền lợi của du khách trong quá trình cung cấp dịch vụ.

Các nội dung tuyên truyền cũng đề cao trách nhiệm của khách du lịch trong chấp hành pháp luật giao thông, ứng xử văn minh, bảo vệ môi trường, cảnh quan và tôn trọng bản sắc văn hóa địa phương. Yêu cầu bảo đảm an toàn được đặt ra xuyên suốt quá trình tổ chức, cung cấp dịch vụ và tham gia hành trình.

Cung đường Đồng Văn - Mã Pì Lèng - Pả Vi Hạ được lựa chọn cho Roadshow là tuyến trải nghiệm có nhiều lợi thế về cảnh quan thiên nhiên, di sản địa chất và văn hóa bản địa. Hoạt động ghi hình, truyền thông trên tuyến tạo thêm nguồn tư liệu giới thiệu tiềm năng du lịch của khu vực, đặc biệt đối với loại hình khám phá bằng xe mô tô, xe máy.

Sự tham gia của cộng đồng doanh nghiệp, các câu lạc bộ, lực lượng chức năng và người dân địa phương thể hiện tinh thần phối hợp trong công tác quảng bá, nâng cao chất lượng dịch vụ và bảo đảm an toàn cho du khách.

Với thông điệp “An toàn trên từng khúc cua - Trọn vẹn mỗi hành trình”, Roadshow năm 2026 nhấn mạnh yêu cầu phát triển du lịch trải nghiệm gắn với trách nhiệm của doanh nghiệp và du khách, góp phần xây dựng hình ảnh Tuyên Quang là điểm đến an toàn, văn minh, thân thiện.

Roadshow “Du lịch trải nghiệm an toàn bằng xe mô tô, xe máy” năm 2026 quy tụ khoảng 100 xe, kết hợp tuyên truyền an toàn giao thông với quảng bá cảnh quan, di sản và văn hóa Cao nguyên đá Đồng Văn. Chương trình sử dụng 100% nguồn lực xã hội hóa, hướng tới xây dựng hình ảnh du lịch Tuyên Quang an toàn, văn minh và thân thiện.