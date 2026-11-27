Ông Hầu A Lềnh, Bí thư Tỉnh ủy Tuyên Quang nhấn mạnh, Tuyên Quang và Phú Thọ là hai địa phương có mối quan hệ gắn bó mật thiết về truyền thống lịch sử, văn hóa, cách mạng; có vị trí địa chiến lược quan trọng và nhiều tiềm năng, lợi thế bổ trợ cho nhau trong không gian phát triển vùng Trung du và miền núi phía Bắc. Việc tăng cường liên kết, chia sẻ nguồn lực, kết nối hạ tầng giao thông, nhất là tuyến cao tốc Tuyên Quang - Phú Thọ, có ý nghĩa quan trọng trong mở rộng không gian phát triển, tạo động lực thúc đẩy kinh tế - xã hội của mỗi địa phương và toàn vùng.

Ông Hầu A Lềnh, Bí thư Tinh ủy Tuyên Quang phát biểu tại hội nghị.

Trên cơ sở kết quả hội nghị gặp mặt, trao đổi giữa Ban Thường vụ Tỉnh ủy hai tỉnh ngày 23/4/2026 tại Phú Thọ, các cơ quan chuyên môn đã tích cực phối hợp rà soát, xây dựng và hoàn thiện dự thảo Bản ghi nhớ hợp tác.

Trong đó, tập trung vào các lĩnh vực có thế mạnh và khả năng bổ trợ lẫn nhau như phát triển kết cấu hạ tầng giao thông liên vùng; công nghiệp, thương mại, logistics và năng lượng; nông, lâm nghiệp bền vững, bảo vệ môi trường, phòng chống thiên tai; liên kết phát triển văn hóa, du lịch; hợp tác giáo dục, đào tạo, y tế, khoa học công nghệ, chuyển đổi số và phát triển các địa bàn giáp ranh.

Ông Phạm Đại Dương, Bí thư Tỉnh ủy Phú Thọ phát biểu tại hội nghị.

Phát biểu tại hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Phú Thọ Phạm Đại Dương nhấn mạnh: Phú Thọ và Tuyên Quang là hai vùng đất giàu truyền thống lịch sử, văn hóa và cách mạng, có nhiều điểm tương đồng, gắn bó từ cội nguồn dân tộc đến những trang sử hào hùng của đất nước. Nếu Phú Thọ tự hào là vùng Đất Tổ, nơi các Vua Hùng dựng nước, thì Tuyên Quang là quê hương cách mạng, nơi Chủ tịch Hồ Chí Minh và Trung ương Đảng lựa chọn làm căn cứ địa lãnh đạo cách mạng. Những giá trị lịch sử thiêng liêng ấy là nền tảng để hai địa phương tiếp tục vun đắp tình đoàn kết, phát huy truyền thống và khát vọng vươn lên trong giai đoạn mới.

Sau sắp xếp đơn vị hành chính, cả hai tỉnh đều có không gian phát triển rộng mở, quy mô và tiềm năng, lợi thế được nâng lên. Trong đó, Phú Thọ hội tụ thế mạnh về công nghiệp, dịch vụ, du lịch, nông nghiệp và nguồn nhân lực; Tuyên Quang có lợi thế về kinh tế cửa khẩu, nông nghiệp, lâm nghiệp, du lịch lịch sử, văn hóa và sinh thái. Đây là những điều kiện quan trọng để hai tỉnh tăng cường liên kết, bổ trợ lẫn nhau, khai thác hiệu quả các nguồn lực và tạo động lực tăng trưởng mới.

Hai tỉnh Tuyên Quang và Phú Thọ ký biên bản ghi nhớ hợp tác 8 nhóm lĩnh vực trọng tâm.

Bản ghi nhớ xác định 8 nhóm lĩnh vực hợp tác trọng tâm, trong đó ưu tiên những nhiệm vụ có tính đột phá, khả năng tạo sức lan tỏa lớn. Trọng tâm trước hết là kết nối kết cấu hạ tầng giao thông, phối hợp rà soát quy hoạch, danh mục dự án, đề xuất ưu tiên nguồn lực triển khai các tuyến giao thông trọng điểm; thúc đẩy hành lang kinh tế Tuyên Quang - Phú Thọ - Hà Nội - Hải Phòng kết nối với Vân Nam (Trung Quốc) qua cửa khẩu quốc tế Thanh Thủy, đồng thời phát triển hệ thống trạm dừng nghỉ, dịch vụ dọc tuyến.

Trong lĩnh vực công nghiệp, thương mại, logistics và năng lượng, hai tỉnh đẩy mạnh liên kết thu hút đầu tư công nghiệp công nghệ cao, công nghiệp chế biến, công nghiệp hỗ trợ; phối hợp quy hoạch, đầu tư lưới điện liên vùng, phát triển các trung tâm logistics, kho bãi trung chuyển gắn với khu, cụm công nghiệp và vùng nguyên liệu. Cùng với đó là hợp tác hình thành chuỗi cung ứng thực phẩm an toàn, phát triển chuỗi giá trị sản phẩm chủ lực, lâm nghiệp bền vững, tín chỉ carbon; tăng cường chia sẻ dữ liệu môi trường, quản lý tài nguyên, điều tiết lũ và chủ động ứng phó thiên tai.

Một điểm nhấn trong hợp tác là kết nối, khai thác các giá trị lịch sử, văn hóa để phát triển du lịch liên vùng. Hai tỉnh thống nhất tập trung xây dựng tuyến du lịch "Đất Tổ - Về nguồn Thủ đô khu giải phóng, Thủ đô kháng chiến - Biên cương cực Bắc", gắn với Chương trình hợp tác du lịch các tỉnh Tây Bắc mở rộng giai đoạn 2026-2030 và đẩy mạnh chuyển đổi số trong quảng bá, xúc tiến du lịch. Đây không chỉ là sản phẩm du lịch liên tỉnh mà còn là hành trình kết nối cội nguồn dân tộc, truyền thống cách mạng và tình yêu quê hương, đất nước.

Hai tỉnh cũng tăng cường hợp tác trong giáo dục, đào tạo, y tế, khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số; chia sẻ kho học liệu số, kinh nghiệm quản lý trường dân tộc nội trú, bán trú, đào tạo nghề gắn với nhu cầu doanh nghiệp; liên kết chuyên môn giữa các bệnh viện, hội chẩn từ xa, đào tạo nhân lực y tế và nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh cho Nhân dân vùng giáp ranh, vùng khó khăn.

Đồng thời, trao đổi kinh nghiệm trong xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, vận hành chính quyền địa phương hai cấp, hoàn thiện cơ chế, chính sách sau sắp xếp tổ chức bộ máy, kết nối thị trường lao động và phát triển chính quyền số.

Đối với khu vực giáp ranh, cấp ủy, chính quyền các xã hai tỉnh sẽ thiết lập cơ chế phối hợp thường xuyên trong quy hoạch, đầu tư hạ tầng liên xã, phát triển sản xuất, giảm nghèo bền vững, bảo đảm quốc phòng, an ninh, giữ vững trật tự an toàn xã hội.

Ngay sau hội nghị, UBND hai tỉnh thống nhất giao đầu mối phối hợp của mỗi tỉnh theo dõi, đôn đốc, tham mưu triển khai bản ghi nhớ; định kỳ tổ chức giao ban lãnh đạo hoặc giao ban chuyên đề để đánh giá kết quả, tháo gỡ khó khăn và thống nhất nhiệm vụ trọng tâm.

Các sở, ban, ngành, địa phương căn cứ chức năng, nhiệm vụ chủ động xây dựng kế hoạch, chương trình triển khai các nội dung hợp tác.