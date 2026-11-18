Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Tuyên Quang Lê Thị Kim Dung tặng hoa chúc mừng Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh nhân kỷ niệm 96 năm Ngày truyền thống. Ảnh: MTTQ.

Thay mặt Thường trực Tỉnh ủy, bà Lê Thị Kim Dung ghi nhận, đánh giá cao những kết quả MTTQ các cấp trong tỉnh đạt được thời gian qua, đặc biệt trong việc củng cố, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, tạo sự đồng thuận xã hội.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Tuyên Quang Lê Thị Kim Dung nhấn mạnh: MTTQ các cấp trong tỉnh đã chủ động kiện toàn tổ chức, đổi mới phương thức hoạt động, hướng mạnh về cơ sở; phát huy vai trò tập hợp, vận động Nhân dân, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tạo đồng thuận xã hội.

Nổi bật là việc tham gia tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031; nâng cao chất lượng giám sát, phản biện xã hội, tham gia xây dựng Đảng, chính quyền. Công tác an sinh xã hội được triển khai thiết thực.

Bà Lê Thị Kim Dung đề nghị MTTQ các cấp trong tỉnh tiếp tục mở rộng khối đại đoàn kết toàn dân, triển khai các phong trào, hoạt động thiết thực khơi dậy tinh thần Đại đoàn kết toàn dân đóng góp tích cực vào sự phát triển của tỉnh. Tiếp tục đổi mới các phong trào thi đua, cuộc vận động theo hướng thiết thực, hiệu quả, tập trung nâng cao đời sống người dân.

Đồng thời chú trọng xây dựng đội ngũ cán bộ MTTQ các cấp thực sự gần dân, sát dân, lắng nghe và phản ánh trung thực tâm tư, nguyện vọng của Nhân dân; Nâng cao chất lượng giám sát, phản biện xã hội, phát huy vai trò của Nhân dân trong tham gia xây dựng Đảng, chính quyền.

Thay mặt Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, ông Hà Trung Kiên, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Tuyên Quang trân trọng cảm ơn sự quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo thường xuyên của lãnh đạo tỉnh.

Ông Hà Trung Kiên khẳng định, MTTQ Việt Nam tỉnh sẽ luôn phát huy tinh thần đoàn kết, nỗ lực thực hiện tốt công tác tham mưu cho cấp ủy lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị của tỉnh, tiếp tục củng cố khối đại đoàn kết thực hiện thắng lợi mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh đã đề ra.