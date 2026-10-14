Tuyên Quang phê duyệt Đề án bảo tồn và phát huy giá trị Lễ hội Thành Tuyên giai đoạn 2026 - 2030

Mô hình trong Lễ hội Thành Tuyên.

Theo đó, UBND tỉnh giao Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp với Công an tỉnh, Sở Xây dựng, Sở Tư pháp, UBND các xã, phường và các đơn vị liên quan tổ chức triển khai thực hiện Đề án. Đồng thời, tham mưu UBND tỉnh ban hành Quy chế tổ chức Lễ hội Thành Tuyên trong quý I năm 2027, bảo đảm hoàn thành trước khi triển khai Lễ hội năm 2027; hướng dẫn, đôn đốc và báo cáo UBND tỉnh theo quy định. Các sở, ban, ngành, địa phương căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao để tổ chức thực hiện các nhiệm vụ trong Đề án và Phụ lục kèm theo Quyết định, bảo đảm tiến độ và hiệu quả.