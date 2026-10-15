Tuyên Quang: Phạt tài xế xe khách dùng điện thoại, không thắt dây an toàn 6,8 triệu đồng

Qua dữ liệu từ thiết bị giám sát hành trình lắp đặt trên xe ô tô khách biển số 23B-003.xx, Cục Cảnh sát giao thông phát hiện hình ảnh người điều khiển phương tiện sử dụng điện thoại di động khi đang lái xe vào hồi 12h19 ngày 14/10.

Hình ảnh vi phạm từ thiết bị giám sát hành trình.

Ngay sau khi tiếp nhận chỉ đạo của Cục CSGT, Trưởng phòng CSGT Công an tỉnh Tuyên Quang đã chỉ đạo Đội CSGT đường bộ số 3 khẩn trương xác minh, xử lý vụ việc.

Qua xác minh, lực lượng CSGT xác định anh Đ.K.H (SN 1975, trú tại phường An Tường, tỉnh Tuyên Quang) điều khiển xe khách biển số 23B-003.xx.

Vào thời điểm trên, khi di chuyển trên quốc lộ 4C, đoạn Km 139+300 thuộc xã Đồng Văn, tỉnh Tuyên Quang, anh H có các hành vi vi phạm: Dùng tay cầm và sử dụng điện thoại khi điều khiển phương tiện; không thắt dây đai an toàn; chở người trên xe không thắt dây đai an toàn tại vị trí có trang bị dây đai.

Căn cứ kết quả xác minh, Đội CSGT đường bộ số 3 đã lập hồ sơ xử lý theo quy định. Cụ thể: Đối với tài xế Đ K H, tổng mức phạt tiền 6.800.000 đồng, đồng thời trừ 4 điểm giấy phép lái xe.

Đối với chị T.T.M (là hành khách ngồi ghế trước) bị xử phạt 375.000 đồng về hành vi không thắt dây đai an toàn khi được chở trên xe ô tô đang chạy.