Tỉnh Tuyên Quang phát huy vai trò người có uy tín trong cộng đồng. Ảnh: PV

Tuyên Quang là tỉnh miền núi, biên giới phía Bắc, có hơn 1,8 triệu người thuộc 46 dân tộc cùng sinh sống. Trong đó, đồng bào DTTS có hơn 1,3 triệu người, chiếm 73,5% dân số toàn tỉnh. Những năm qua, nhờ sự quan tâm đầu tư của Đảng, Nhà nước và sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền các cấp, vùng đồng bào DTTS và miền núi của tỉnh có nhiều chuyển biến tích cực. Hệ thống hạ tầng thiết yếu từng bước được hoàn thiện; 100% số xã có đường ô tô được cứng hóa đến trung tâm, có trường lớp học kiên cố và đạt Bộ tiêu chí quốc gia về y tế. Tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế đạt 98,5%, tỷ lệ hộ dân được sử dụng điện lưới quốc gia đạt 97,97%.

Đến cuối năm 2025, tỷ lệ hộ nghèo toàn tỉnh còn 15,33%. Tuy nhiên, hộ nghèo đa chiều là người DTTS vẫn cao. Thực tế này đặt ra yêu cầu tiếp tục triển khai đồng bộ các giải pháp giảm nghèo bền vững, nâng cao đời sống và thu hẹp khoảng cách phát triển giữa các vùng, miền.

Trong quá trình đó, Người có uy tín trong đồng bào DTTS giữ vai trò quan trọng. Với sự am hiểu phong tục, tập quán, có tiếng nói và ảnh hưởng trong cộng đồng, họ là cầu nối đưa chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến với Nhân dân. Đồng thời, trực tiếp vận động đồng bào phát triển sản xuất, xây dựng đời sống văn hóa, giữ gìn an ninh trật tự, giải quyết những mâu thuẫn, vấn đề phát sinh ngay từ cơ sở.

Thứ trưởng Bộ Dân tộc và Tôn giáo Nguyễn Hải Trung gặp mặt, tặng quà người có uy tín tiêu biểu và các điển hình tiên tiến của tỉnh Tuyên Quang. Ảnh: PV

Nhận thức rõ vai trò này, tỉnh Tuyên Quang luôn quan tâm thực hiện các chế độ, chính sách, tạo điều kiện để đội ngũ Người có uy tín phát huy trách nhiệm và đóng góp cho cộng đồng.

Ông Nguyễn Văn Dưng - Giám đốc Sở Dân tộc và Tôn giáo tỉnh Tuyên Quang cho biết, thời gian qua, công tác thăm hỏi, động viên người có uy tín được triển khai kịp thời. Đặc biệt, trong các dịp lễ tết, toàn tỉnh có 3.436 Người có uy tín được thăm hỏi, tặng quà, đạt 100%. Các cơ quan chức năng cũng tổ chức thăm hỏi, động viên 27 trường hợp Người có uy tín hoặc thân nhân qua đời; quan tâm hỗ trợ những trường hợp ốm đau, nằm viện, gia đình gặp khó khăn do thiên tai, hỏa hoạn. Qua đó, thể hiện sự quan tâm của cấp ủy, chính quyền, góp phần động viên đội ngũ tiếp tục gắn bó, đóng góp cho địa phương.

Bên cạnh thực hiện chính sách, tỉnh chú trọng nâng cao kiến thức, kỹ năng và kinh nghiệm thực tiễn cho Người có uy tín. Trong 9 tháng đầu năm 2026, Sở Dân tộc và Tôn giáo đã tổ chức 3 đoàn học tập kinh nghiệm tại các khu vực Nam Trung Bộ, Đông Nam Bộ và Tây Bắc. Tỉnh cũng xây dựng 5 mô hình điểm phát huy vai trò Người có uy tín trong tuyên truyền pháp luật, nâng cao nhận thức về chủ quyền, an ninh biên giới tại 5 xã biên giới.

Đặc biệt, Sở Dân tộc và Tôn giáo phối hợp với Bộ Chỉ huy Quân sự tổ chức 3 hội nghị tập huấn, cung cấp thông tin cho 342 Người có uy tín thuộc 14 xã. Qua tập huấn, đội ngũ được bổ sung kiến thức, nâng cao nhận thức về nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới, từ đó phát huy vai trò trong tuyên truyền, vận động Nhân dân tham gia giữ gìn đường biên, mốc giới, xây dựng thế trận lòng dân vững chắc.

Ghi nhận từ thực tiễn cho thấy, Người có uy tín không chỉ là lực lượng tuyên truyền, vận động mà còn là những hạt nhân tích cực trong các phong trào thi đua tại địa phương. Sự gương mẫu, trách nhiệm và tiếng nói có sức thuyết phục của họ góp phần khuyến khích đồng bào thay đổi tư duy sản xuất, thực hiện nếp sống văn minh, bảo tồn bản sắc văn hóa, chấp hành pháp luật và tích cực tham gia xây dựng nông thôn mới.