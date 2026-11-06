Tuyên Quang: Phát huy vai trò cầu nối của người có uy tín trong cộng đồng

Hội nghị góp phần nâng cao kiến thức, phát huy vai trò cầu nối của người có uy tín giữa cấp ủy, chính quyền với nhân dân

Trong hai ngày 5 và 6.11, tại xã Mèo Vạc, Sở Dân tộc và Tôn giáo tỉnh Tuyên Quang tổ chức Hội nghị tập huấn, cung cấp thông tin cho người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số năm 2026. Tham dự hội nghị có 90 đại biểu là người có uy tín thuộc các xã Mèo Vạc, Sủng Máng, Sơn Vĩ, Khâu Vai, Niêm Sơn và Tát Ngà.

Tại hội nghị, các đại biểu được thông tin về tình hình phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh trong 9 tháng năm 2026; những nội dung cơ bản của Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững và phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2026-2035, giai đoạn I (2026-2030).

Đáng chú ý, hội nghị tập trung giới thiệu những nội dung mới của Nghị định số 307/2026/NĐ-CP ngày 4.8.2026 của Chính phủ về lựa chọn, công nhận và thực hiện chính sách đối với người có uy tín trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

Bên cạnh đó, các đại biểu được cập nhật một số nhiệm vụ quân sự, quốc phòng tại địa phương và quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý, bảo vệ biên giới quốc gia.

Thông qua các nội dung tập huấn, đội ngũ người có uy tín được bổ sung kiến thức, cập nhật chính sách và nắm bắt những vấn đề thiết thực gắn với địa bàn. Đây là cơ sở để mỗi đại biểu tiếp tục phát huy vai trò nòng cốt, trở thành cầu nối giữa cấp ủy, chính quyền với nhân dân; đưa chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến gần hơn với đồng bào dân tộc thiểu số.

Với vị trí và uy tín trong cộng đồng, người có uy tín còn là lực lượng quan trọng trong vận động nhân dân đoàn kết, tích cực lao động sản xuất, giảm nghèo, giữ gìn bản sắc văn hóa và tham gia bảo đảm an ninh trật tự tại địa phương.

Việc thường xuyên cập nhật thông tin, chính sách và bồi dưỡng kiến thức góp phần giúp đội ngũ này thực hiện tốt hơn vai trò tuyên truyền, vận động, tạo sự đồng thuận trong cộng đồng.

Qua đó, tiếp tục củng cố khối đại đoàn kết các dân tộc, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang.