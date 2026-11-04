Tuyên Quang phát huy truyền thống 195 năm lịch sử

Ông Hoàng Minh Nhất, nguyên Bí thư Tỉnh ủy Hà Giang (cũ), phát biểu tại chương trình gặp mặt.

Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Đỗ Văn Chiến; nguyên Bí thư Trung ương Đảng, nguyên Trưởng Ban Dân vận Trung ương, nguyên Bí thư Tỉnh ủy Tuyên Quang, Phó Chủ tịch không chuyên trách Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Hà Thị Khiết; lãnh đạo Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Tuyên Quang qua các thời kỳ; các mẹ Việt Nam Anh hùng; các sở, ban, ngành, địa phương trong tỉnh đã dự chương trình.

Các đại biểu đã ôn lại chặng đường 195 năm xây dựng và phát triển của tỉnh, tri ân những đóng góp, hy sinh của các thế hệ đi trước, nhìn lại những thành tựu nổi bật mà Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc Tuyên Quang đạt được, khẳng định quyết tâm phát huy truyền thống lịch sử, khai thác hiệu quả tiềm năng, lợi thế, xây dựng quê hương ngày càng phát triển.

Phát huy truyền thống, Tuyên Quang đặt mục tiêu đến năm 2030, tốc độ tăng trưởng GRDP bình quân giai đoạn 2026 - 2030 đạt 10,5%; GRDP bình quân đầu người đạt 95 triệu đồng; thu ngân sách nhà nước trên địa bàn đạt 12.000 tỷ đồng; tỷ lệ hộ nghèo theo chuẩn nghèo quốc gia giảm bình quân 3 - 4%/năm; tỷ lệ che phủ rừng đạt 62,2%...Để hiện thực hóa các mục tiêu này, tỉnh tập trung thực hiện 3 khâu đột phá về xây dựng thể chế, phát triển khoa học, công nghệ và chuyển đổi số; đầu tư kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội; phát triển toàn diện nguồn nhân lực. Đồng thời, tỉnh đẩy mạnh phát triển nông, lâm nghiệp, thủy sản theo hướng hàng hóa tập trung, chuyên canh; phát triển du lịch gắn với bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa, lịch sử; giải quyết việc làm, giảm nghèo bền vững và nâng cao đời sống nhân dân. Truyền thống cách mạng, tinh thần đoàn kết và những thành tựu đạt được là nền tảng để Tuyên Quang tiếp tục khai thác hiệu quả tiềm năng, lợi thế, tạo động lực phát triển nhanh và bền vững trong giai đoạn mới...

Các đại biểu dâng hương tại Đài tưởng niệm các anh hùng liệt sỹ tỉnh Tuyên Quang.

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Tuyên Quang Phan Huy Ngọc nêu rõ, ngày 4/11/1831 là dấu mốc quan trọng trong lịch sử hình thành và phát triển của tỉnh. Trải qua gần hai thế kỷ, vùng đất Tuyên Quang đã hun đúc truyền thống yêu nước, tinh thần đoàn kết, ý chí tự lực, tự cường và khát vọng vươn lên của đồng bào các dân tộc. Tuyên Quang có nhiều dấu mốc gắn liền với những sự kiện quan trọng trong lịch sử dân tộc. Trong Cách mạng Tháng Tám năm 1945, Tân Trào được lựa chọn làm Thủ đô Khu giải phóng, nơi Trung ương Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh lãnh đạo cách mạng, quyết định những vấn đề quan trọng của cuộc Tổng khởi nghĩa. Trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp, Tuyên Quang tiếp tục trở thành Thủ đô kháng chiến, nơi đặt trụ sở của Trung ương Đảng, Quốc hội, Chính phủ và nhiều cơ quan Trung ương. Nơi đây đã diễn ra nhiều sự kiện trọng đại của cách mạng Việt Nam, tiêu biểu là Hội nghị toàn quốc của Đảng, Đại hội Quốc dân tại Tân Trào và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ II của Đảng. Nhân dân đã đóng góp sức người, sức của, bảo vệ an toàn căn cứ địa cách mạng, góp phần cùng cả nước làm nên thắng lợi của các cuộc kháng chiến, giành độc lập, thống nhất đất nước...

Trong các giai đoạn xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân hai tỉnh Tuyên Quang, Hà Giang trước đây luôn nỗ lực vượt qua khó khăn, từng bước phát triển kinh tế - xã hội, củng cố quốc phòng, an ninh, nâng cao đời sống nhân dân. Từ ngày 1/7/2025, tỉnh Tuyên Quang mới chính thức đi vào hoạt động trên cơ sở hợp nhất hai tỉnh Tuyên Quang và Hà Giang. Đây là dấu mốc mở ra không gian phát triển mới, hội tụ tiềm năng, lợi thế, bản sắc văn hóa và truyền thống cách mạng của hai vùng đất. Sau hợp nhất, tỉnh chú trọng củng cố đoàn kết, thống nhất, tập trung lãnh đạo thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh và giữ vững chủ quyền biên giới.

Kinh tế của tỉnh tiếp tục chuyển biến tích cực. Nông, lâm nghiệp chuyển dịch theo hướng sản xuất hàng hóa, nâng cao chất lượng và giá trị sản phẩm, gắn với bảo vệ tài nguyên, môi trường. Toàn tỉnh hiện có 357 sản phẩm OCOP đạt từ 3 sao trở lên; diện tích trồng rừng trong 9 tháng của năm 2026 đạt trên 16.500ha, vượt 9,3% kế hoạch năm. Kim ngạch xuất nhập khẩu tăng 30,21%; tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng đạt 40.823 tỷ đồng; thu ngân sách nhà nước đạt trên 5.700 tỷ đồng, bằng 78,2% dự toán Trung ương giao. Tổng vốn đầu tư toàn xã hội đạt gần 23.000 tỷ đồng; thu hút 23 dự án đầu tư mới với tổng vốn đăng ký trên 14.900 tỷ đồng.

Các đại biểu tham quan Triển lãm ảnh, tư liệu, hiện vật, sách, ảnh nghệ thuật với chủ đề "Tuyên Quang - 195 năm hình thành và khát vọng phát triển".

Du lịch từng bước trở thành ngành kinh tế quan trọng, phát huy lợi thế liên kết giữa các địa chỉ đỏ cách mạng, di tích lịch sử, danh lam thắng cảnh, Công viên địa chất toàn cầu UNESCO Cao nguyên đá Đồng Văn và bản sắc văn hóa đặc sắc của các dân tộc. Tuyên Quang vinh dự được Tạp chí du lịch quốc tế Time Out bình chọn vào Top 51 điểm đến đẹp nhất thế giới. Trong 9 tháng năm 2026, tỉnh đón trên 3,2 triệu lượt khách, tổng chi tiêu du lịch ước đạt trên 8.900 tỷ đồng.

Các lĩnh vực văn hóa, giáo dục, y tế, an sinh xã hội và chính sách dân tộc tiếp tục được chú trọng. Tỉnh triển khai xây dựng 17 trường phổ thông nội trú liên cấp tại các xã biên giới; tổ chức khám sức khỏe miễn phí cho trên 143.000 lượt người dân vùng biên giới. Khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số được thúc đẩy; internet cáp quang và mạng 5G đã phủ đến 100% trung tâm xã, phường. Phong trào “Bình dân học vụ số” được triển khai rộng khắp, góp phần nâng cao khả năng tiếp cận công nghệ của người dân. Công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị được tăng cường; quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội và chủ quyền biên giới được giữ vững; quan hệ đối ngoại, hợp tác với các địa phương của Trung Quốc tiếp tục được củng cố.