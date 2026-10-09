Tuyên Quang phát huy giá trị y dược cổ truyền trong chăm sóc sức khỏe nhân dân

Ban Chấp hành Hội Đông y tỉnh Tuyên Quang khóa I ra mắt đại hội. (Ảnh: KHÁNH TOÀN)

Dự đại hội có Thầy thuốc Nhân dân, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Đậu Xuân Cảnh, Chủ tịch Hội Đông y Việt Nam; lãnh đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Tuyên Quang và 62 đại biểu đại diện cho hơn 5.000 hội viên trên địa bàn tỉnh.

Báo cáo trình đại hội nêu rõ, trong nhiệm kỳ vừa qua, toàn tỉnh đã có 2,57 triệu lượt bệnh nhân được khám bằng y học cổ truyền; có 815 nghìn bệnh nhân điều trị bằng y dược cổ truyền.

Các đại biểu dự đại hội. (Ảnh: KHÁNH TOÀN)

Cùng với công tác khám chữa bệnh, công tác cung ứng và chế biến dược liệu đạt được nhiều kết quả với 2,4 triệu thang thuốc được phục vụ tới tay bệnh nhân. Các hội viên cũng tích cực nghiên cứu, sản xuất nhiều dạng bào chế hiện đại như cao đắp, viên hoàn, thuốc nước, rượu thuốc và dầu xoa bóp. Để bảo đảm nguồn nguyên liệu bào chế thuốc, các cấp hội đã tổ chức thu hái và sơ chế được gần 800 tấn dược liệu khô.

Nổi bật, hội đã sưu tầm được 1.196 bài thuốc và cây thuốc quý, trong đó có 40 bài thuốc đã vinh dự được cấp giấy chứng nhận bài thuốc gia truyền. Bên cạnh đó, Hội đã chủ động phối hợp với ngành chức năng tăng cường quản lý, xử lý 2 trường hợp vi phạm quy định hành nghề tại Vị Xuyên và Bắc Quang.

Lãnh đạo tỉnh Tuyên Quang tặng hoa chúc mừng đại hội. (Ảnh: KHÁNH TOÀN)

Tại đại hội, các đại biểu đã tập trung tham luận, chia sẻ nhiều kinh nghiệm quý và đề xuất các giải pháp thiết thực nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động hội trong giai đoạn mới.

Với phương châm “Kế thừa-đổi mới-hội nhập-phát triển”, trong nhiệm kỳ 2026-2031, Hội Đông y tỉnh Tuyên Quang xác định tiếp tục phát huy giá trị y dược cổ truyền, nâng cao chất lượng tổ chức và chuyên môn, đẩy mạnh kết hợp y dược cổ truyền với y học hiện đại, góp phần tích cực vào sự nghiệp chăm sóc, bảo vệ sức khỏe nhân dân.

Trước đó, trong phiên trù bị diễn, đại hội đã tiến hành biểu quyết bầu Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Ban Kiểm tra; bầu các chức danh chủ chốt của Hội Đông y tỉnh nhiệm kỳ 2026-2031 và bầu 8 đại biểu chính thức đi dự Đại hội Hội Đông y Việt Nam khóa XV, nhiệm kỳ 2026-2031.

Đồng chí La Đăng Tái, Phó Giám đốc Sở Y tế được bầu làm Chủ tịch Hội Đông y tỉnh Tuyên Quang khoá I, nhiệm kỳ 2026-2031.

Hội Đông y Việt Nam tặng bằng khen cho cá nhân có thành tích xuất sắc trong xây dựng, củng cố và phát triển tổ chức hội. (Ảnh: KHÁNH TOÀN)

Tại đại hội, Trung ương Hội Đông y Việt Nam tặng cờ thi đua xuất sắc cho Hội Đông y tỉnh Tuyên Quang; tặng bằng khen cho 1 tập thể và 7 cá nhân có thành tích xuất sắc trong xây dựng, củng cố và phát triển tổ chức hội nhiệm kỳ 2020-2025.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang tặng bằng khen cho 1 tập thể và 2 cá nhân vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác xây dựng và phát triển công tác hội.