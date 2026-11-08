Tuyên Quang: Phát huy giá trị văn hóa truyền thống đặc sắc của đồng bào dân tộc

Các đội đua mảng tranh tài trên sông Gâm (Hà Giang). (Ảnh: Đức Thọ/TTXVN)

Với chủ đề “Bắc Mê- Hội tụ sắc màu, khát vọng vươn xa,” trong hai ngày (7- 8/11), xã Bắc Mê (Tuyên Quang) tổ chức chuỗi hoạt động văn hóa, thể thao, hội chợ việc làm và chuyển đổi số năm 2026.

Chương trình diễn ra với nhiều hoạt động văn hóa, thể thao và trải nghiệm đặc sắc, góp phần gìn giữ, phát huy bản sắc văn hóa truyền thống, tăng cường tinh thần đoàn kết cộng đồng và quảng bá hình ảnh quê hương Bắc Mê đến với đông đảo du khách.

Trước đó, từ cuối tháng 10, chuỗi hoạt động đã diễn ra với nhiều nội dung hấp dẫn.

Mở màn là hội thi cắt lúa nếp, giã bánh giầy tổ chức ngày 21/10 tại thôn Lạc Nôn, với sự tham gia của 10 đội đến từ các thôn, xóm tái hiện những công đoạn gắn bó với đời sống sản xuất, sinh hoạt truyền thống.

Trên đồng ruộng, các đội tranh tài ở phần thi cắt lúa nếp, đòi hỏi kỹ thuật, tốc độ, sự gọn gàng và phối hợp nhịp nhàng.

Trong khi đó, ở phần thi giã bánh giầy, các thành viên thể hiện sự khéo léo qua từng công đoạn từ nấu xôi, giã bánh đến tạo hình, trang trí sản phẩm, đồng thời bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm.

Tiếp đó là các hoạt động thể thao như Giải bóng chuyền hơi diễn ra trong hai ngày 31/10 và 1/11/2026 tại thôn Yên Phong, giải Pickleball tổ chức vào ngày 6/11/2026 tại Trung tâm xã Bắc Mê.

Đặc biệt, những sự kiện nổi bật là lễ hội đua Mảng lần thứ II, cùng Hội thi trình diễn trang phục truyền thống và Hội chợ việc làm đã thu hút đông đảo người dân và du khách tham gia, tạo không gian giao lưu văn hóa đa sắc màu, kết nối cộng đồng, quảng bá tiềm năng du lịch và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

Rực rỡ sắc màu trang phục truyền thống các dân tộc Bắc Mê

Một trong những nội dung nổi bật tại chương trình là Hội thi trình diễn trang phục truyền thống dân tộc xã Bắc Mê lần thứ II năm 2026 diễn ra tối 7/11, thu hút sự quan tâm của người dân và du khách.

Hội thi mang đến những màn trình diễn trang phục truyền thống, giới thiệu nét đẹp văn hóa của đồng bào các dân tộc trên địa bàn. Mỗi bộ trang phục là sự kết hợp giữa màu sắc, hoa văn, đường thêu và những phụ kiện đặc trưng, phản ánh đời sống sinh hoạt, phong tục, tập quán được gìn giữ qua nhiều thế hệ.

Trang phục truyền thống của các dân tộc Tày, Mông, Dao được giới thiệu qua những phần trình diễn kết hợp âm nhạc, đạo cụ và hoạt cảnh sinh hoạt. Từ sắc chàm giản dị của người Tày đến những bộ váy áo rực rỡ của người Mông, các họa tiết thêu tinh xảo của người Dao, mỗi bộ trang phục mang một dấu ấn văn hóa riêng.

Không chỉ giới thiệu vẻ đẹp trang phục, hội thi còn tái hiện những nét sinh hoạt văn hóa, lao động và phong tục truyền thống của đồng bào vùng cao. Các tiết mục được dàn dựng sinh động, góp phần đưa những giá trị văn hóa bản địa đến gần hơn với công chúng.

Thông qua hội thi, địa phương mong muốn khơi dậy niềm tự hào, ý thức gìn giữ trang phục truyền thống trong cộng đồng, đồng thời quảng bá hình ảnh vùng đất Bắc Mê giàu bản sắc đến với du khách.

Cờ hoa rực rỡ tại trung tâm xã Bắc Mê, Tuyên Quang. (Ảnh: TTXVN phát)

Sôi động đua mảng trên sông Gâm

Đặc biệt, vào ngày 8/11, Lễ hội đua mảng diễn ra sôi nổi trên dòng sông Gâm với sự tham gia của 12 đội đến từ các ban, ngành, đoàn thể và các thôn trên địa bàn xã.

Trước khi bước vào tranh tài, đồng bào dân tộc Tày thực hiện nghi thức cúng vượt sông, cầu mong mưa thuận gió hòa, bình an khi đi qua sông nước. Đây là nghi thức thể hiện tín ngưỡng và nét văn hóa truyền thống gắn bó lâu đời với đời sống sông nước của người dân địa phương.

Sau nghi thức cúng, các đội bước vào cuộc đua sôi động, hấp dẫn. Mỗi đội gồm 5 thành viên, trong đó có 4 người chèo chính và một người lái kiêm đánh nhịp chèo.

Với sự phối hợp nhịp nhàng, tinh thần đoàn kết và quyết tâm cao, các đội mang đến những màn tranh tài hấp dẫn, nhận được sự cổ vũ nhiệt tình của đông đảo người dân và du khách.

Kết nối việc làm, đẩy mạnh chuyển đổi số, nâng cao đời sống

Nhằm phát triển kinh tế-xã hội, sáng 7/11, xã Bắc Mê (tỉnh Tuyên Quang) tổ chức Hội chợ việc làm và các hoạt động chuyển đổi số năm 2026, thu hút khoảng 500 đoàn viên, thanh niên, học sinh và người lao động tham gia.

Hội chợ quy tụ 18 doanh nghiệp, đơn vị tư vấn, tuyển dụng lao động và tổ chức tín dụng trong, ngoài tỉnh. Nhiều vị trí việc làm được giới thiệu thuộc các lĩnh vực may mặc, điện công nghiệp, điện dân dụng, kỹ thuật xây dựng... với mức thu nhập dự kiến từ 10 đến 20 triệu đồng/người/tháng, tùy vị trí và năng lực.

Cùng với hoạt động tư vấn, kết nối việc làm, chương trình còn tổ chức tuyên truyền chính sách bảo hiểm xã hội, hướng dẫn sử dụng các nền tảng số và giới thiệu sản phẩm nông, lâm nghiệp địa phương.

Theo Ủy ban Nhân dân xã Bắc Mê, năm 2026, địa phương có hơn 4.600 lao động qua đào tạo, đạt trên 66%. Trong lĩnh vực chuyển đổi số, 100% văn bản hành chính được xử lý trên môi trường điện tử, tỷ lệ số hóa hồ sơ đạt 100%, thanh toán trực tuyến đạt trên 82%.

Cũng trong dịp này, Ủy ban Nhân dân xã Bắc Mê ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác chuyển đổi số với Viettel và VNPT Tuyên Quang, hướng tới phát triển chính quyền số, kinh tế số và xã hội số tại địa phương.

Thông qua chuỗi hoạt động, xã Bắc Mê hướng tới phát huy giá trị văn hóa truyền thống, xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư và quảng bá hình ảnh quê hương, con người địa phương.

Đây cũng là dịp để người dân và du khách khám phá nét đặc sắc trong đời sống văn hóa của đồng bào các dân tộc, qua đó góp phần đưa những giá trị truyền thống đến gần hơn với cộng đồng./.