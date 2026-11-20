Theo thông tin tại buổi làm việc giữa Phó tổng Thanh tra Chính phủ Lê Sỹ Bảy với UBND tỉnh Tuyên Quang chiều 18/11, công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng trên địa bàn tỉnh đạt một số kết quả đáng chú ý.

Cụ thể, trong 10 tháng đầu năm 2026, Thanh tra tỉnh Tuyên Quang triển khai 23 cuộc thanh tra, gồm 13 cuộc theo kế hoạch và 10 cuộc đột xuất, chuyên đề. Đến nay, cơ quan thanh tra đã kết thúc 10 cuộc, ban hành 14 kết luận đối với 70 đơn vị.

Phó tổng Thanh tra Chính phủ Lê Sỹ Bảy làm việc với với UBND tỉnh Tuyên Quang.

Qua thanh tra, cơ quan chức năng phát hiện vi phạm về kinh tế hơn 14,5 tỷ đồng; kiến nghị thu hồi ngân sách hơn 3,5 tỷ đồng, xử lý khác về kinh tế gần 11 tỷ đồng. Đồng thời, kiến nghị kiểm điểm trách nhiệm 46 tổ chức và 104 cá nhân có liên quan.

Đáng chú ý, việc thực hiện các kết luận thanh tra có chuyển biến tích cực. Tỉnh đã hoàn thành 425/438 kết luận thuộc trách nhiệm theo dõi, đôn đốc, đạt tỷ lệ 97%; thực hiện 1.223/1.239 kiến nghị, đạt 98,7%. Số tiền thu hồi ngân sách đạt hơn 21,4 tỷ đồng, bên cạnh đó xử lý khác về kinh tế hơn 84,7 tỷ đồng.

Trong công tác phòng, chống tham nhũng, Tuyên Quang tăng cường công khai, minh bạch trong các lĩnh vực đất đai, tài nguyên, đầu tư công, tài chính và ngân sách. Việc kê khai tài sản, thu nhập được thực hiện tại 158 cơ quan, đơn vị với 1.835 người kê khai, đạt tỷ lệ 100%.

Qua xác minh tài sản, thu nhập đối với 45 người tại 28 đơn vị, cơ quan chức năng chưa phát hiện trường hợp kê khai không trung thực.

Đối với công tác quản lý, sử dụng tài sản công, tỉnh đã xử lý 226/226 cơ sở nhà, đất dôi dư sau sắp xếp. Trong tổng số 1.673 cơ sở nhà, đất được giao quản lý, sử dụng, có 1.635 cơ sở đã được xử lý dứt điểm, đạt 97,7%; còn 38 cơ sở tiếp tục được xử lý.

Đối với các dự án gặp khó khăn, vướng mắc, trong tổng số 15 dự án, tỉnh đã hoàn thành xử lý 9 dự án, còn 6 dự án đang tiếp tục tháo gỡ. Trên Hệ thống 751, địa phương đã tháo gỡ 54/56 dự án.

Về công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo, trong 10 tháng, toàn tỉnh tiếp 2.824 lượt với 3.119 người, liên quan đến 2.638 vụ việc; tiếp nhận 5.300 đơn, trong đó có 4.917 đơn đủ điều kiện xử lý.

Trong 3.535 vụ việc thuộc thẩm quyền, tỉnh đã giải quyết 3.264 vụ, đạt tỷ lệ 92,3%, tăng so với mức 68,1% của năm 2025; còn 271 vụ việc đang được xem xét, giải quyết.

Tuy nhiên, Tuyên Quang vẫn còn một số khó khăn như các vụ việc khiếu nại, tố cáo kéo dài, hồ sơ thất lạc qua nhiều thời kỳ; một số kết luận thanh tra, khoản thu hồi kinh tế và dự án chờ quyết toán còn chậm.

Kết luận buổi làm việc, Phó tổng Thanh tra Chính phủ Lê Sỹ Bảy đề nghị tỉnh ưu tiên hoàn thành các nhiệm vụ năm 2026, nâng cao tỷ lệ thu hồi sau thanh tra, xử lý dứt điểm các kiến nghị còn tồn tại trong kết luận thanh tra.

Đặc biệt, địa phương cần xây dựng lộ trình hoàn thiện hồ sơ pháp lý, xử lý dứt điểm 38 cơ sở nhà, đất còn tồn đọng; tiếp tục tháo gỡ các dự án khó khăn, vướng mắc, phòng ngừa thất thoát, lãng phí nguồn lực công.