Ngày 21/11, Đại tá Nguyễn Minh Khôi, Phó Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Tuyên Quang, trực tiếp khảo sát thực địa tại khu vực Đồi Trúc nhằm phục vụ công tác xác minh, tìm kiếm và quy tập hài cốt liệt sĩ.

Đại tá Nguyễn Minh Khôi cùng cán bộ Đội Tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ thắp hương tưởng niệm liệt sĩ tại khu vực Đồi Trúc. Ảnh: Báo Tuyên Quang.

Tại các vị trí khảo sát, đoàn công tác kiểm tra địa hình, thu thập thông tin, xác minh những dấu hiệu liên quan đến hài cốt liệt sĩ; đồng thời ghi nhận, khoanh vùng các khu vực nghi vấn và thống nhất phương án phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương để tiếp tục triển khai tìm kiếm trong thời gian tới.

Qua khảo sát thực địa, lực lượng chức năng bước đầu xác định khoảng 4-5 vị trí nghi có hài cốt liệt sĩ, đồng thời phát hiện thêm di cốt và một số di vật như bình tông, hộp tiếp đạn.

Các khu vực tìm kiếm được xác định trên cơ sở thông tin do cựu chiến binh từng trực tiếp chiến đấu tại mặt trận Vị Xuyên cung cấp. Cán bộ, chiến sĩ kết hợp đối chiếu sơ đồ tác chiến với địa hình thực tế, rà soát dấu tích chiến trường để khoanh vùng những vị trí nghi có hài cốt liệt sĩ.

Công tác tìm kiếm gặp nhiều khó khăn do địa hình đồi núi hiểm trở, cây cối rậm rạp, nhiều hố bom, hào giao thông và vách đá dựng đứng. Tại các vị trí nghi vấn, lực lượng tìm kiếm phải thận trọng tiếp cận, bóc tách từng lớp đất, kiểm tra kỹ các dấu vết nhằm bảo đảm việc thu thập di cốt, di vật được thực hiện cẩn trọng.

Cán bộ, chiến sĩ Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh cất bốc, quy tập hài cốt liệt sĩ tại khu vực Đồi Trúc. Ảnh: Báo Tuyên Quang.

Thời gian qua, Đội Tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tỉnh Tuyên Quang tập trung thực hiện nhiệm vụ tại các điểm cao 300, 400, 685, 772 thuộc thôn Giang Nam, xã Thanh Thủy; điểm cao 1250, núi Bạc, thôn Xín Chải, xã Bạch Đích và địa bàn xã Minh Tân. Việc mở rộng tìm kiếm tại Đồi Trúc bước đầu ghi nhận thêm những kết quả đáng chú ý, góp phần bổ sung thông tin, tư liệu về các vị trí chiến đấu của bộ đội trên mặt trận Vị Xuyên năm xưa.

Những di vật được tìm thấy cùng thông tin từ các cựu chiến binh và dấu tích còn lại tại thực địa là cơ sở quan trọng để lực lượng chức năng tiếp tục xác minh, làm rõ thông tin về các liệt sĩ. Qua đó, góp phần đẩy nhanh tiến độ thực hiện Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, thể hiện trách nhiệm, lòng tri ân đối với những người đã hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc.