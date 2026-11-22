Tại khu vực Đồi Trúc, xã Thanh Thủy (Tuyên Quang) những dấu tích xương cốt cùng nhiều di vật quân dụng, sinh hoạt của bộ đội đang mở thêm manh mối về những người lính từng chiến đấu, hy sinh trên mảnh đất này.

Qua khảo sát thực địa ngày 21.11, Bộ CHQS tỉnh Tuyên Quang phát hiện nhiều vị trí có dấu tích xương cốt cùng các vật dụng như súng, mảnh văng đạn cối, bình tông, dây lưng, bật lửa, quần áo...

Các di vật được tìm thấy tại nhiều vị trí khác nhau, lưu lại dấu vết về một thời chiến đấu gian khổ, ác liệt, cung cấp thêm căn cứ thực địa để xác định phạm vi có khả năng còn hài cốt liệt sĩ.

Nhiều di vật như bình tông, súng, dây lựng được tìm thấy tại khu vực Đồi Trúc

Đại tá Nguyễn Minh Khôi - Phó chính ủy Bộ CHQS tỉnh Tuyên Quang cùng đoàn công tác đã kiểm tra những vị trí có dấu hiệu nghi vấn, khảo sát địa hình và đối chiếu thông tin tại hiện trường để xác định khu vực cần tiếp tục tìm kiếm.

Từ kết quả khảo sát, Đại tá Nguyễn Minh Khôi yêu cầu Đội Tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tỉnh phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương tiếp tục rà soát thông tin từ nhân chứng, cựu chiến binh và nhân dân, xác minh cụ thể từng vị trí nghi vấn.

Các di vật được tìm thấy tại nhiều vị trí khác nhau

Công tác tìm kiếm phải được triển khai thận trọng, tỉ mỉ, khoa học, đúng quy trình, quy định, các di vật phát hiện cần được bảo quản cẩn thận, tránh thất lạc những thông tin có giá trị phục vụ xác minh danh tính liệt sĩ.

Sự phối hợp giữa cơ quan quân sự với chính quyền địa phương và người dân có ý nghĩa quan trọng trong việc bổ sung thông tin về địa hình, diễn biến chiến sự và những dấu tích còn lưu lại, tạo thêm căn cứ mở rộng phạm vi tìm kiếm.

Những phát hiện tại Đồi Trúc bổ sung nguồn thông tin thực địa phục vụ công tác xác minh, tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ trên địa bàn Tuyên Quang, góp phần đưa các anh hùng liệt sĩ trở về với gia đình, quê hương.

“Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ” là đợt cao điểm do Ban Chỉ đạo quốc gia về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ phát động, hướng tới kỷ niệm 80 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27.7.1947 - 27.7.2027). Theo kế hoạch, chiến dịch tập trung rà soát, chuẩn hóa, số hóa dữ liệu về liệt sĩ và mộ liệt sĩ; đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập hài cốt trong nước và ở nước ngoài; thu thập, xác minh thông tin, lấy mẫu sinh phẩm thân nhân và hài cốt để giám định ADN, từng bước xác định danh tính các liệt sĩ còn thiếu thông tin.