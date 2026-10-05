Tuyên Quang phát động Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời và Tháng Khuyến học năm 2026

Chủ tịch Hội Khuyến học tỉnh Tuyên Quang Vũ Thị Bích Việt phát động hưởng ứng Tuần lễ học tập suốt đời năm 2026.

Hội Khuyến học tỉnh Tuyên Quang triển khai 6 nhiệm vụ trọng tâm xây dựng xã hội học tập

Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2026 diễn ra từ ngày 1 đến hết ngày 7/10 với chủ đề: "Thực học, thực hành, làm chủ công nghệ số và trí tuệ nhân tạo để xây dựng xã hội học tập, đẩy mạnh học tập suốt đời".

Chủ đề năm nay tập trung vào 3 trụ cột hành động chính gồm "Thực học" - học thực chất và có mục tiêu thiết thực; "Thực hành" - biến kiến thức thành kỹ năng giải quyết vấn đề thực tế; "Làm chủ công nghệ số và AI" - khai thác tri thức gắn liền với văn hóa, trách nhiệm và đạo đức.

Phát biểu tại lễ phát động, lãnh đạo Hội Khuyến học tỉnh Tuyên Quang nhấn mạnh ý nghĩa sâu sắc của việc học tập suốt đời trong kỷ nguyên bùng nổ chuyển đổi số và trí tuệ nhân tạo.

Đại biểu tham gia Lễ phát động Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời và Tháng Khuyến học năm 2026.

Để các nội dung hưởng ứng trở thành hành động thực chất, Hội Khuyến học tỉnh Tuyên Quang đề nghị các cấp Hội, ngành Giáo dục và Đào tạo cùng các địa phương phối hợp triển khai 6 nhiệm vụ trọng tâm.

Trong đó, tập trung khuyến khích mỗi người dân chủ động xây dựng kế hoạch tự học; đẩy mạnh tự học trên môi trường số; chuẩn hóa kỹ năng số và sử dụng AI an toàn; nâng cao chất lượng mô hình Gia đình học tập, Dòng họ học tập, Cộng đồng học tập, Đơn vị học tập và Công dân học tập.

Đồng thời, các nhà trường tiếp tục đổi mới phương pháp dạy và học, lấy người học làm trung tâm, rèn luyện năng lực tự học và tư duy phản biện cho học sinh.

Chủ tịch Hội Khuyến học tỉnh Tuyên Quang Vũ Thị Bích Việt trao học bổng cho học sinh Trường Trung học Phổ thông Nguyễn Văn Huyên.

Lan tỏa tinh thần khuyến học, không để ai bị bỏ lại phía sau

Cùng với các hoạt động tuyên truyền, trong Tháng Khuyến học năm 2026 (từ ngày 5/9 - 5/10), các cấp Hội Khuyến học của tỉnh Tuyên Quang tích cực huy động Quỹ Khuyến học, phối hợp trao các suất học bổng như "Tân Trào tiếp sức đến trường", học bổng cho học sinh vượt khó vươn lên và người lớn tích cực học tập, quyết tâm không để học sinh yếu thế nào bị bỏ lại phía sau.

Đại biểu dự lễ phát động Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời và Tháng Khuyến học năm 2026 diễn ra tại Trường Trung học Phổ thông Nguyễn Văn Huyên.

Qua đó, sự kiện đã lan tỏa thông điệp kêu gọi người dân tích cực học tập, ứng dụng công nghệ, góp phần thực hiện thắng lợi Đề án "Xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2021-2030" trên toàn tỉnh Tuyên Quang.

Nhân dịp này, Hội Khuyến học tỉnh Tuyên Quang đã tặng 10 suất học bổng cho 10 học sinh Trường Trung học Phổ thông Nguyễn Văn Huyên có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong học tập.