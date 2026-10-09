Tuyên Quang phát động hưởng ứng Chiến dịch 'Không một mình' năm 2026

Các đại biểu dự lễ phát động hưởng ứng Chiến dịch “Không một mình” năm 2026.

Chiến dịch năm nay được tổ chức với chủ đề “Phòng, chống xâm hại trực tuyến đối với trẻ em và thanh thiếu niên” cùng thông điệp “Kết nối không tổn thương” nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của gia đình, nhà trường và cộng đồng về các rủi ro trên không gian mạng; trang bị cho thế hệ trẻ kỹ năng nhận diện, phòng ngừa và ứng phó ban đầu trước các hành vi lừa đảo, bắt nạt, quấy rối, dụ dỗ, thao túng tâm lý, xâm phạm quyền riêng tư hay phát tán nội dung gây tổn thương trên internet.

Phát biểu tại buổi lễ, lãnh đạo Công an tỉnh nhấn mạnh mục tiêu nâng cao nhận thức, trang bị kỹ năng nhận diện, phòng ngừa và ứng phó với các hành vi xâm hại, lừa đảo, bắt nạt, quấy rối trực tuyến. Đồng thời, đề nghị các cơ quan, đơn vị, tổ chức chính trị - xã hội tăng cường phối hợp tuyên truyền, xây dựng các tình huống thực tế, tạo kênh hỗ trợ kịp thời cho học sinh, đặc biệt quan tâm tới địa bàn vùng sâu, vùng xa.

Đại biểu tặng quà các thanh niên có thành tích xuất sắc tham gia chương trình.

Công an tỉnh tiếp tục phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo, các trường trên địa bàn tỉnh triển khai nội dung an toàn số, phòng, chống xâm hại trực tuyến và kỹ năng tìm kiếm sự trợ giúp đến gần hơn với học sinh, sinh viên. Đồng thời, phát huy vai trò của giáo viên, cán bộ tư vấn học đường; nhân rộng mô hình “5 phút cùng em”, để mỗi ngày các em có ít nhất một khoảng thời gian được lắng nghe, chia sẻ và đồng hành, góp phần xây dựng môi trường mạng an toàn, văn minh.

Tại chương trình, các đại biểu cùng học sinh, sinh viên đã theo dõi video toàn cảnh về Chiến dịch “Không một mình”; giao lưu, tương tác “5 phút cùng em” do Công an tỉnh chủ trì, giúp sinh viên trực tiếp xử lý các tình huống thực tế và nắm vững cách tự bảo vệ bản thân trên môi trường số.

Các thanh niên hào hứng tham gia chương trình.

Chiến dịch “Không một mình” năm 2026 được tổ chức nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của gia đình, nhà trường và cộng đồng về các rủi ro trên không gian mạng.

Năm 2026 là năm thứ hai Chiến dịch “Không một mình” được tổ chức. Chiến dịch “Không một mình” do Liên minh Niềm Tin Số (DTA) khởi xướng, dưới sự bảo trợ của Bộ Công an, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Y tế, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, các tổ chức quốc tế UNICEF (Quỹ Nhi đồng Liên Hợp Quốc), UNODC (Cơ quan của Liên hiệp quốc về chống ma túy và tội phạm), phối hợp tổ chức cùng Cục An ninh mạng, Hiệp hội An ninh mạng quốc gia, các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp...