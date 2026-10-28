Tuyên Quang phát động đợt thi đua cao điểm hoàn thành các chỉ tiêu năm 2026

Đợt thi đua nhằm tạo nền tảng thực hiện thắng lợi mục tiêu tăng trưởng bền vững "hai con số" giai đoạn 2026-2030. (Ảnh: ĐỨC THẮNG)

Đợt thi đua được triển khai từ ngày 26/10/2026 đến hết ngày 20/12/2026 với chủ đề “Đoàn kết-Kỷ cương-Chủ động-Sáng tạo-Tăng tốc-Bứt phá, quyết tâm hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu năm 2026”.

Kế hoạch huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị, cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân, đề cao trách nhiệm người đứng đầu trong việc tháo gỡ điểm nghẽn, khơi thông nguồn lực và đẩy nhanh tiến độ thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm.

Sản xuất công nghiệp được tỉnh Tuyên Quang kỳ vọng đóng góp lớn vào chỉ tiêu tăng trưởng trong những tháng cuối năm. (Ảnh: ĐỨC THẮNG)

Để tạo bước bứt phá, tỉnh tập trung thực hiện đồng bộ các giải pháp nhằm đạt các chỉ tiêu chủ yếu sau: Tốc độ tăng trưởng GRDP (giá so sánh 2010) đạt 10,17%; tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) theo giá hiện hành đạt 106.338 tỷ đồng; GRDP bình quân đầu người đạt 59,87 triệu đồng/người; thu ngân sách nhà nước trên địa bàn đạt 7.292 tỷ đồng; tổng vốn đầu tư toàn xã hội đạt 47.800 tỷ đồng; giải ngân vốn đầu tư công đạt 100% kế hoạch vốn năm 2026; tỷ trọng kinh tế số: Đạt tối thiểu 7,71% GRDP; sản lượng lương thực có hạt đạt hơn 75 vạn tấn; tỷ lệ hộ nghèo theo chuẩn nghèo quốc gia giảm 3,5%; thu hút 4,1 triệu lượt khách.

Tỉnh tập trung vào các nhiệm vụ trọng tâm như phát triển kinh tế thúc đẩy sản xuất công nghiệp, nông nghiệp, thương mại, dịch vụ, du lịch; phát triển kinh tế số, kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn và tăng cường xúc tiến đầu tư. Đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng, thi công và giải ngân vốn đầu tư công, kiên quyết xử lý các dự án chậm tiến độ. Cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính, giảm chi phí tuân thủ; nâng cao hiệu quả quản trị và năng lực cạnh tranh của tỉnh.

Tỉnh cũng tập trung phát triển sản phẩm OCOP, liên kết sản xuất chuỗi giá trị; thực hiện đồng bộ giải pháp giảm nghèo bền vững và bảo đảm các chính sách an sinh xã hội. Quản lý hiệu quả đất đai, tài nguyên khoáng sản, bảo vệ và phát triển rừng, kiểm soát ô nhiễm và chủ động phòng, chống thiên tai. Giữ vững chủ quyền biên giới, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, chủ động phòng ngừa, đấu tranh hiệu quả với các loại tội phạm.

Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu thủ trưởng các sở, ban, ngành, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, phường trực tiếp chỉ đạo, kiểm tra tiến độ, chịu trách nhiệm về kết quả thực hiện; đồng thời thực hiện nghiêm túc công tác khen thưởng, biểu dương kịp thời các tập thể, cá nhân tiêu biểu xuất sắc nhằm tạo khí thế thi đua sôi nổi trong toàn tỉnh.