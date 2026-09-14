Tuyên Quang phát động cuộc thi trực tuyến tìm hiểu Nghị quyết 57 và chuyển đổi số

Đại biểu thực hiện nghi thức phát động cuộc thi. (Ảnh: ĐỨC THẮNG)

Chương trình được chia thành hai cuộc thi riêng biệt với các chủ đề: “Tìm hiểu Nghị quyết số 57-NQ/TW và các chủ trương, chính sách phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo”, diễn ra từ ngày 16/9/2026 đến hết ngày 22/9/2026. Cuộc thi hướng tới mục tiêu giúp cán bộ, đảng viên và nhân dân nắm vững các định hướng lớn, đồng thời biết liên hệ, vận dụng vào nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội, đặc biệt là thực hiện mục tiêu tăng trưởng của tỉnh trong năm 2026 và giai đoạn 2026-2030.

Cuộc thi thứ hai “Công dân Tuyên Quang với chuyển đổi số”, diễn ra từ ngày 25/9/2026 đến hết ngày ngày 1/10/2026. Đợt thi này tập trung vào các kiến thức và kỹ năng thực hành thiết yếu mà người dân có thể ứng dụng ngay trong đời sống hằng ngày, từ sử dụng dịch vụ công trực tuyến, thanh toán số, an toàn thông tin cho đến việc ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) trong học tập và công việc.

Nội dung câu hỏi được xây dựng phong phú và bám sát thực tiễn, tập trung vào kiến thức, kỹ năng số cơ bản cho người dân; chủ trương, chính sách, kế hoạch chuyển đổi số của Trung ương và của tỉnh Tuyên Quang; Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị cùng các văn bản liên quan đến phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo; cũng như các quy định pháp luật, hành vi bị nghiêm cấm và chế tài xử lý vi phạm trong lĩnh vực chuyển đổi số.

Cuộc thi được tổ chức tại địa chỉ: https://tracnghiem.tuyenquang.gov.vn, kết hợp giữa câu hỏi kiến thức với câu hỏi tình huống, câu hỏi thực hành/vận dụng nhằm đánh giá khả năng ứng dụng thực tế.

Đồng chí Đỗ Hùng Đức, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang phát biểu tại lễ phát động. (Ảnh: ĐỨC THẮNG)

Phát biểu tại lễ phát động, đồng chí Đỗ Hùng Đức, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang đề nghị các sở, ban, ngành, địa phương, các tổ chức chính trị-xã hội, trường học, doanh nghiệp và hợp tác xã tích cực hưởng ứng, tuyên truyền, vận động và tạo điều kiện thuận lợi để đông đảo các tầng lớp nhân dân tham gia. Đồng thời, bày tỏ mong muốn cuộc thi sẽ lan tỏa rộng rãi từ cơ sở để người dân ở mọi địa bàn, mọi lứa tuổi đều có cơ hội tiếp cận, giúp tinh thần đổi mới sáng tạo và ứng dụng công nghệ từng bước trở thành thói quen trong công việc và đời sống hằng ngày.