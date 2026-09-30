Tuyên Quang: Phạt 5 triệu đồng, trừ 2 điểm GPLX tài xế xe khách vượt ẩu trên quốc lộ 2

Ngày 30/9, Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Tuyên Quang cho biết, Trạm Cảnh sát giao thông Hàm Yên đã xác minh, xử lý xe khách vượt xe trong điều kiện không đảm bảo an toàn trên quốc lộ 2 từ phản ánh của người dân qua camera hành trình.

Lực lượng Cảnh sát giao thông xử lý xe khách vượt ẩu trên quốc lộ 2.

Trước đó, vào khoảng 17h25 ngày 26/9, xe khách 23F-001.xx đang lưu thông trên tuyến quốc lộ 2 thì vượt xe trong điều kiện không bảo đảm an toàn. Hình ảnh camera hành trình cho thấy thời điểm xe khách vượt, phương tiện đi ngược chiều đang tiến đến, tiềm ẩn nguy cơ xảy ra va chạm trực diện.

Đáng chú ý, đây là tuyến đường có nhiều đoạn cong, khuất tầm nhìn. Việc điều khiển xe khách vượt trong tình huống trên không chỉ gây nguy hiểm cho chính phương tiện thực hiện vượt mà còn đẩy các phương tiện đi ngược chiều vào tình huống phải xử lý khẩn cấp.

Sau khi tiếp nhận thông tin, lực lượng Cảnh sát giao thông thuộc Trạm Cảnh sát giao thông Hàm Yên đã xác minh phương tiện và làm việc với lái xe. Người điều khiển phương tiện là tài xế của nhà xe Quang Ng. mang biển kiểm soát 23F-001.XX có hành vi vượt xe không đúng quy định.

Qua xác minh, hành vi vi phạm được xác định là “Vượt xe trong những trường hợp không được vượt”, người điều khiển phương tiện bị xử phạt 5.000.000 đồng; trừ 2 điểm giấy phép lái xe.

Lực lượng Cảnh sát giao thông xác minh và làm việc với tài xế xe khách.

Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Tuyên Quang đề nghị người tham gia giao thông chỉ vượt xe khi đủ điều kiện an toàn và bảo đảm tầm nhìn. Tuyệt đối không vượt tại đường cong, khúc cua, đoạn dốc, nơi khuất tầm nhìn. Trước khi vượt phải quan sát kỹ phương tiện phía trước, phía sau và chiều đường ngược lại.

Đặc biệt, người điều khiển xe khách, xe tải và các phương tiện có kích thước lớn càng phải thận trọng khi thực hiện thao tác vượt.