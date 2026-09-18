Tuyên Quang phân luồng giao thông phục vụ Lễ hội Thành Tuyên

Ngày 18.9, Trung tá Lê Duy Hiển, Đội trưởng Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 1, Phòng Cảnh sát giao thông (Công an tỉnh Tuyên Quang) cho biết, các đơn vị đã phối hợp triển khai phương án phân luồng, điều tiết giao thông phục vụ lễ hội.

Các tổ công tác được bố trí tại những tuyến đường, nút giao tập trung đông người và phương tiện, chủ động hướng dẫn giao thông, giữ thông thoáng khu vực diễn ra các hoạt động văn hóa, thể thao.

Đối với hoạt động diễn diễu mô hình Trung thu, lực lượng chức năng hướng dẫn các mô hình di chuyển đúng luồng, tuyến được phê duyệt, bảo đảm an toàn trong quá trình hoạt động trên các tuyến phố.

Tổ chức phân luồng, điều tiết giao thông phục vụ Lễ hội Thành Tuyên 2026

Theo Sở VHTTDL tỉnh Tuyên Quang, các mô hình Trung thu tham gia diễn diễu năm 2026 được xây dựng phương án, lộ trình cụ thể để phục vụ công tác tổ chức giao thông.

Lộ trình diễn diễu bắt đầu từ Ngã 8 theo đường Bình Thuận đến vòng xuyến nút giao đường Bình Thuận - Lý Thái Tổ rồi quay lại, tiếp tục qua đường 17/8, Đại lộ Tân Trào, đường ngang Phan Thiết, đường Quang Trung.

Trong thời gian cao điểm từ ngày 5 - 27.9, các mô hình Trung thu diễn diễu từ 19h30 đến không quá 22h vào tối thứ 6, thứ 7 và Chủ nhật hằng tuần, trừ những ngày có sự kiện tập trung cấp tỉnh.

Phương án phân luồng cũng hướng dẫn phương tiện có trọng tải lớn không đi vào khu vực trung tâm, bố trí lực lượng tại các nút giao và cửa ngõ để điều tiết phương tiện.

Theo ông Phạm Văn Vượng, Phó Chủ tịch UBND phường Minh Xuân, địa phương đã chỉ đạo tăng cường các biện pháp bảo đảm trật tự giao thông, trật tự công cộng và trật tự đô thị trong dịp lễ hội.

Những mô hình đèn lồng khổng lồ lung linh sắc màu diễu phố

Các lực lượng tập trung kiểm tra, xử lý tình trạng dừng, đỗ xe sai quy định, lấn chiếm lòng đường, vỉa hè và tự phát trông giữ xe tại những khu vực đông người.

Cùng với Lễ hội Thành Tuyên, Giải Marathon Tuyên Quang năm 2026 dự kiến có khoảng 3.000 vận động viên và người dân trong và ngoài tỉnh tham gia, đặt ra yêu cầu điều tiết giao thông trên nhiều tuyến đường.

Theo phương án của Ban Thường vụ Tỉnh đoàn Tuyên Quang, thời gian phân luồng phục vụ giải từ 4 - 8h ngày 20.9 trên các tuyến đường thuộc địa bàn các phường Minh Xuân, An Tường và Nông Tiến.

Trong thời gian phân luồng, phương tiện giao thông đường bộ tạm dừng lưu thông trên các tuyến thuộc lộ trình thi đấu. Người dân được khuyến cáo lựa chọn tuyến đường khác và chấp hành hướng dẫn của lực lượng chức năng.

Ở cự ly 5km, các vận động viên xuất phát từ Quảng trường, di chuyển qua các tuyến đường 17/8, Tân Trào, Hà Huy Tập, Nguyễn Văn Linh, Đinh Tiên Hoàng, Bình Thuận, Lý Thái Tổ, cầu Chả cũ, đường Chiến thắng Sông Lô rồi trở về Quảng trường.

Ở cự ly 10km, vận động viên xuất phát từ Quảng trường, qua các tuyến 17/8, Tân Trào, Hà Huy Tập, Nguyễn Văn Linh, Đinh Tiên Hoàng, cầu Nông Tiến, đường Việt Bắc, đường Bình Ca, cầu Tình Húc, đường Lê Đại Hành, cầu Chả cũ, đường Chiến thắng Sông Lô và về đích tại Quảng trường. Cự ly 21km sử dụng cùng cung đường với cự ly 10km.

Việc bố trí lực lượng phân luồng từ sớm giúp điều tiết giao thông theo từng khu vực, hạn chế ảnh hưởng đến hoạt động đi lại trong thời gian diễn ra các sự kiện.