Tuyên Quang phấn đấu trên 85% lao động nông thôn có việc làm sau học nghề

Đông đảo đoàn viên, thanh niên và người lao động tìm hiểu thông tin tuyển dụng, cơ hội việc làm tại các gian hàng doanh nghiệp trong phiên giao dịch việc làm ở Tuyên Quang. (Ảnh Thu Hiền)

Sau khi sắp xếp, sáp nhập các cơ sở giáo dục nghề nghiệp, tỉnh Tuyên Quang đang tập trung nâng cao chất lượng đào tạo, tăng cường liên kết với doanh nghiệp và mở rộng cơ hội việc làm cho người lao động.

Năm 2026, tỉnh đặt mục tiêu đào tạo nghề cho hơn 10.800 người ở các trình độ, trong đó phấn đấu trên 85% lao động nông thôn có việc làm hoặc tự tạo việc làm sau đào tạo.

Một trong những thay đổi đáng chú ý là việc thành lập Trường Cao đẳng Tuyên Quang trên cơ sở sáp nhập Trường Cao đẳng Kỹ thuật và Công nghệ tỉnh Hà Giang vào Trường Cao đẳng nghề Kỹ thuật-Công nghệ Tuyên Quang. Mô hình mới chính thức được công bố đầu tháng 1/2026, với 229 cán bộ, viên chức và quy mô đào tạo hơn 5.000 người học tại thời điểm sáp nhập.

Nhà trường tiếp tục nghiên cứu phương án sáp nhập Trường Trung cấp Dân tộc nội trú-Giáo dục thường xuyên Bắc Quang nhằm tập trung nguồn lực, nâng cao hiệu quả đào tạo.

Sau sáp nhập, Trường Cao đẳng Tuyên Quang đẩy mạnh đổi mới chương trình, mở rộng hợp tác với doanh nghiệp và tổ chức đào tạo theo nhu cầu thị trường lao động. Năm học 2025-2026, trường tuyển sinh đạt 116% kế hoạch; tỷ lệ sinh viên có việc làm sau sáu tháng tốt nghiệp đạt trên 94%, riêng trình độ cao đẳng đạt trên 98%. Nhà trường đã thiết lập quan hệ hợp tác với hơn 80 doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh, tăng cường kết nối giữa đào tạo, thực tập và tuyển dụng.

Các học viên trường nghề tìm hiểu thông tin tư vấn hướng nghiệp, cơ hội việc làm tại một phiên giao dịch việc làm ở xã biên giới Thanh Thủy, Tuyên Quang. (Ảnh: Thu Hiền)

Theo kế hoạch giáo dục nghề nghiệp năm 2026, Tuyên Quang đặt mục tiêu tuyển sinh, đào tạo 2.095 người trình độ cao đẳng, trung cấp và 8.711 lao động nông thôn trình độ sơ cấp, dưới ba tháng.

Các ngành nghề ưu tiên gồm công nghệ ô tô, điện công nghiệp, cơ khí, công nghệ thông tin, du lịch, dịch vụ, chế biến nông sản, trồng cây dược liệu, chăn nuôi và các nghề phù hợp với điều kiện sản xuất tại địa phương.

Đối với vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, đào tạo nghề gắn với phát triển sinh kế, nhu cầu tuyển dụng và tạo việc làm tại chỗ là định hướng quan trọng.

Đây cũng là mục tiêu của Tiểu dự án 3 thuộc Dự án 5, Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, nhằm nâng cao kỹ năng nghề, mở rộng cơ hội việc làm và cải thiện thu nhập bền vững cho người lao động.