Tuyên Quang phấn đấu tăng trưởng kinh tế năm 2027 đạt 2 con số

Đồng chí Phan Huy Ngọc, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu kết luận phiên họp.

Phát biểu khai mạc phiên họp, đồng chí Phan Huy Ngọc, Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh: Năm 2026, tỉnh đạt được những kết quả quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội, tuy nhiên vẫn còn một số mục tiêu chưa đạt kế hoạch đề ra. Từ thực tiễn đó, công tác chuẩn bị nhiệm vụ năm 2027 cần được thực hiện trên cơ sở đánh giá toàn diện, thực chất những lợi thế, điều kiện thuận lợi, khó khăn, vướng mắc và những hạn chế, yếu kém, qua đó đổi mới phương thức lãnh đạo, chỉ đạo và điều hành. Trong bối cảnh tỉnh có xuất phát điểm kinh tế thấp, tỷ lệ hộ nghèo cao nhất cả nước, phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các đại biểu nêu cao tinh thần trách nhiệm, quyết tâm và quyết liệt trong thực hiện nhiệm vụ; đổi mới tư duy, nâng cao chất lượng công tác tham mưu, đề xuất các giải pháp phát triển kinh tế - xã hội bảo đảm đúng định hướng, thiết thực, hiệu quả, gắn chặt với mục tiêu tăng trưởng của tỉnh. Đồng thời, tăng cường quản lý thu, chi ngân sách nhà nước sát với tình hình thực tiễn, sử dụng hiệu quả các nguồn lực và bảo đảm thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội.

Nhiều chỉ tiêu đạt, vượt mục tiêu đề ra

Theo số liệu dự báo, tốc độ tăng trưởng kinh tế quý IV/2026 phấn đấu ước đạt 15,04%, cả năm 2026 ước đạt 10,17%. Đây là kết quả thể hiện sự nỗ lực, quyết tâm cao của cả hệ thống chính trị trong lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành; tinh thần đổi mới, sáng tạo, quyết liệt trong tổ chức thực hiện, cùng với việc triển khai đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp nhằm thúc đẩy tăng trưởng và hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2026.

Đồng chí Nguyễn Mạnh Tuấn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh phát biểu tại phiên họp.

Trong tổng số 33 chỉ tiêu kinh tế - xã hội theo Nghị quyết số 95/NQ-HĐND ngày 10/12/2025 và Nghị quyết số 21/NQ-HĐND ngày 22/4/2026 của HĐND tỉnh, có 30 chỉ tiêu đủ điều kiện đánh giá, trong đó 100% chỉ tiêu ước đạt và vượt kế hoạch, với 7 chỉ tiêu vượt kế hoạch, gồm: Tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) ước đạt 109,4 nghìn tỷ đồng; GRDP bình quân đầu người ước đạt 60,73 triệu đồng/người/năm; thu ngân sách nhà nước ước đạt 7.448 tỷ đồng; năng suất lao động ước đạt 141,6 triệu đồng/lao động; sản lượng lương thực có hạt ước đạt trên 760 nghìn tấn; diện tích trồng rừng tập trung ước đạt 15.453 ha; lượng khách du lịch ước đạt khoảng 4,5 triệu lượt.

Phiên họp cũng xem xét dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2027, với định hướng phát huy tinh thần đổi mới, sáng tạo, tự lực, tự cường; huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn lực, khai thác không gian phát triển mới, thúc đẩy tăng trưởng bền vững. Đồng thời, nghe báo cáo tình hình thực hiện dự toán thu, chi ngân sách địa phương và sử dụng nguồn kinh phí chưa phân bổ, dự phòng ngân sách cấp tỉnh năm 2026; giải pháp thực hiện nhiệm vụ năm 2027; Nghị quyết dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn; thu, chi ngân sách địa phương năm 2027; Nghị quyết kế hoạch đầu tư công vốn ngân sách nhà nước năm 2027.

Đồng chí Hoàng Gia Long, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại phiên họp.

Tạo động lực cho mô hình tăng trưởng mới

Tại phiên họp, các đại biểu tập trung thảo luận, đề xuất giải pháp nhằm hoàn thành các nhiệm vụ trên từng lĩnh vực, phấn đấu thực hiện đạt các mục tiêu tăng trưởng đã đề ra. Trong đó, xác định 9 nhóm nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm, gồm: Tiếp tục ưu tiên thúc đẩy tăng trưởng, điều hành linh hoạt chính sách tài chính - ngân sách và tín dụng; Hoàn thiện đồng bộ thể chế phát triển, nâng cao hiệu quả hoạt động của chính quyền địa phương 2 cấp, đẩy mạnh cải cách hành chính, phòng, chống tham nhũng, lãng phí; Đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng theo chiều sâu; Tạo đột phá về kết cấu hạ tầng và đô thị hóa, huy động các nguồn lực đầu tư xây dựng các tuyến giao thông kết nối liên vùng, các trục giao thông chính kết nối khu công nghiệp, cửa khẩu và các khu, điểm du lịch; cùng các nhóm nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm khác nhằm khai thác hiệu quả tiềm năng, lợi thế, tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Đồng chí Đỗ Hùng Đức, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại phiên họp.

Phát biểu kết luận phiên họp, đồng chí Phan Huy Ngọc, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các cơ quan chuyên môn xây dựng báo cáo bảo đảm phản ánh toàn diện tình hình phát triển kinh tế - xã hội; phân tích rõ những thuận lợi, khó khăn, kết quả nổi bật, những đổi mới, sáng tạo trong chỉ đạo, điều hành; đồng thời chỉ rõ nguyên nhân của những tồn tại, hạn chế và xác định cụ thể trách nhiệm của từng cơ quan, đơn vị, cá nhân liên quan. Đồng chí yêu cầu các sở, ban, ngành và toàn hệ thống chính trị phát huy cao nhất tinh thần trách nhiệm, phấn đấu nỗ lực nhằm hoàn thành kịch bản tăng trưởng kinh tế năm 2026, với tốc độ tăng trưởng quý IV đạt 15,04%, cả năm đạt 10,17% đã đề ra.

Đối với năm 2027, trong bối cảnh tập trung triển khai quyết liệt các nghị quyết của Trung ương, nhiệm vụ trọng tâm và cũng là thách thức lớn nhất của tỉnh là thúc đẩy tăng trưởng kinh tế. Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu xây dựng kịch bản và lựa chọn hướng đi phù hợp với thực tiễn, khai thác tối đa tiềm năng, lợi thế và huy động mọi nguồn lực để thực hiện các mục tiêu phát triển. Trong lĩnh vực công nghiệp, cần tập trung khai thác hiệu quả dư địa phát triển với hơn 5.000 ha đất công nghiệp, đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện hạ tầng, tạo điều kiện thuận lợi thu hút các nhà đầu tư. Đối với nông nghiệp, du lịch và thương mại - dịch vụ, cần quyết liệt chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi; thu hút doanh nghiệp đầu tư vào lĩnh vực chế biến; đồng thời tăng cường tính tổ chức, liên kết và thống nhất trong khai thác các tiềm năng, lợi thế du lịch của địa phương.

Toàn cảnh phiên họp chuyên đề của UBND tỉnh.

Bên cạnh đó, cần đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công, đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình trọng điểm, tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, xử lý dứt điểm các dự án tồn đọng kéo dài, sớm đưa công trình, dự án vào khai thác, sử dụng, phát huy hiệu quả đầu tư; khẩn trương rà soát, sắp xếp, xử lý tài sản công bảo đảm đúng quy định. Tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người dân và doanh nghiệp. Về tài chính - ngân sách, việc thu ngân sách phải bám sát tình hình thực tế, xây dựng kế hoạch, lộ trình thực hiện theo từng năm; quản lý chi ngân sách chặt chẽ, tiết kiệm, có trọng tâm, trọng điểm, ưu tiên nguồn lực cho các lĩnh vực thiết yếu, nhất là giao thông, giáo dục và y tế. Qua đó, vừa tạo động lực thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, vừa bảo đảm an sinh xã hội, nâng cao đời sống nhân dân. Phấn đấu tốc độ tăng trưởng kinh tế năm 2027 đạt 10,5%, theo mục tiêu Nghị quyết số 01-NQ/ĐH ngày 10/10/2025 của Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Tuyên Quang lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030.

Tin, ảnh: Đoàn Thư