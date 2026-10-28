Tuyên Quang phấn đấu tăng trưởng kinh tế 10,5% năm 2027

Phát biểu khai mạc, Bí thư Tỉnh ủy Hầu A Lềnh nhấn mạnh yêu cầu cụ thể hóa các nghị quyết của Trung ương về xây dựng, chỉnh đốn Đảng; đổi mới phương thức lãnh đạo, cầm quyền của Đảng; xây dựng đội ngũ cán bộ và đổi mới công tác cán bộ, bảo đảm phù hợp với thực tiễn của địa phương.

Bí thư Tỉnh ủy Hầu A Lềnh phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Thanh Phúc

Tại hội nghị, các đại biểu chia thành 4 tổ thảo luận, cho ý kiến vào chương trình hành động thực hiện 3 nghị quyết của Hội nghị Trung ương 4 khóa XIV; định hướng phát triển kinh tế - xã hội năm 2027; kế hoạch thực hiện quy định về đảng viên tham gia hoạt động đầu tư, kinh doanh; thu hút, trọng dụng nhân tài; quy chế làm việc của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy và dự thảo nghị quyết hội nghị chuyên đề.

Hội nghị ghi nhận 37 ý kiến với 85 nội dung, tập trung cụ thể hóa các chủ trương của Trung ương thành nhiệm vụ, giải pháp sát thực tiễn; xác định rõ mục tiêu, tiến độ và trách nhiệm của từng cơ quan, đơn vị, bảo đảm tính khả thi trong tổ chức thực hiện.

Phát biểu kết luận, Bí thư Tỉnh ủy Hầu A Lềnh yêu cầu các cơ quan soạn thảo nghiêm túc tiếp thu ý kiến, khẩn trương hoàn thiện văn bản, bảo đảm chất lượng và đúng quy trình. Các chương trình, kế hoạch phải xác định rõ mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp, cơ quan chủ trì và thời hạn hoàn thành; các chỉ tiêu phấn đấu bằng hoặc cao hơn yêu cầu Trung ương giao.

Đối với nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2027, Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu các cấp, ngành tập trung triển khai đồng bộ, quyết liệt các giải pháp nhằm đạt mục tiêu tăng trưởng 10,5%. Trong đó, chú trọng tháo gỡ điểm nghẽn trong giải ngân vốn đầu tư công, rà soát danh mục dự án, khai thác hiệu quả các nguồn thu ngân sách và phát huy tiềm năng, lợi thế của từng địa phương.

Các đại biểu dự hội nghị. Ảnh: Thanh Phúc

Về công tác xây dựng Đảng, công tác cán bộ, cần đổi mới đồng bộ các khâu quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, bố trí và sử dụng cán bộ; tăng cường kiểm tra, đánh giá, kịp thời sàng lọc những trường hợp không đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, đồng thời bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm vì lợi ích chung.

Bí thư Tỉnh ủy cũng yêu cầu rà soát, hoàn thiện các quy chế làm việc theo quy định mới của Trung ương, đẩy mạnh phân cấp, phân quyền gắn với trách nhiệm, bảo đảm phối hợp thông suốt giữa các cơ quan, tổ chức đảng.

Ngay sau hội nghị, các tổ chức đảng khẩn trương cụ thể hóa nghị quyết, kết luận và chương trình hành động thành kế hoạch phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, hoàn thành trong tháng 11. Các cơ quan chức năng tăng cường theo dõi, kiểm tra, đôn đốc thực hiện; đẩy mạnh tuyên truyền, nhân rộng mô hình hay, cách làm hiệu quả, đưa các nghị quyết nhanh chóng đi vào cuộc sống.