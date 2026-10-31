Tuyên Quang phấn đấu hình thành mới 4 khu công nghiệp, 8 cụm công nghiệp

Theo kế hoạch, tỉnh ưu tiên đầu tư hạ tầng giao thông kết nối liên vùng, trọng tâm là cao tốc Tuyên Quang - Hà Giang kết nối đến Thanh Thủy, các tuyến kết nối cao tốc Nội Bài - Lào Cai và hệ thống quốc lộ, đường tỉnh trọng điểm. Đến năm 2030, tỷ lệ cứng hóa đường xã phấn đấu đạt 85%, đường thôn đạt 75%.

Tuyên Quang ưu tiên phát triển hạ tầng giao thông, đô thị và công nghiệp đến năm 2030. Ảnh: tuyenquang.gov.vn

Về đô thị, tỉnh đặt mục tiêu tỷ lệ đô thị hóa đạt khoảng 35%, phát triển đô thị Tuyên Quang và Hà Giang theo định hướng đô thị loại II, hoàn thành tối thiểu 3.000 căn nhà ở xã hội, nhà ở công nhân.

Trong lĩnh vực công nghệ, phấn đấu 100% trung tâm xã có sóng 5G, 100% thôn, tổ dân phố có sóng thông tin di động. Đối với công nghiệp, tỉnh định hướng hình thành mới ít nhất 4 khu công nghiệp và 8 cụm công nghiệp; tiếp tục hoàn thiện hạ tầng các khu công nghiệp Long Bình An, Nhữ Khê - Đội Cấn, Tam Đa, Bình Vàng và Khu kinh tế cửa khẩu Thanh Thủy.

Cùng với đó, Tuyên Quang phấn đấu hoàn thành 17 trường phổ thông nội trú liên cấp tại các xã biên giới trong giai đoạn 2026-2027; kiên cố hóa 100% phòng học và đầu tư cơ sở vật chất cho 100% đơn vị y tế, trạm y tế cấp xã.

Để triển khai hiệu quả, UBND tỉnh yêu cầu các sở, ngành, địa phương xác định rõ trách nhiệm, tiến độ; ưu tiên nguồn lực cho công trình trọng điểm, đẩy mạnh huy động vốn ngoài ngân sách và hợp tác công tư. Tỉnh sẽ đánh giá giữa kỳ vào năm 2028 và tổng kết vào năm 2030.