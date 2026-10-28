Tuyên Quang phấn đấu đạt chuẩn nông thôn mới vào năm 2028

Thi công đường giao thông nông thôn tại thôn Văn Lâm, xã Tuyên Quang

Thực hiện theo lộ trình

Đứng trên con đường bê tông dài thẳng tắp, ông Lê Văn Anh - Trưởng thôn Văn Lâm (xã Tuyên Quang) phấn khởi thông tin nơi đây vừa đầu tư hoàn thành 2 tuyến giao thông nông thôn: một tuyến dài 1.300 m và một tuyến dài 870 m. Nhờ đó, không những tạo thuận lợi trong đi lại, mà còn giúp bà con dễ dàng vận chuyển hàng hóa, vật tư phục vụ sản xuất nông nghiệp đem lại hiệu quả kinh tế... Cách đó không xa, tại thôn Phú Hưng, công trình Nhà tập luyện Thể dục thể thao xã Tuyên Quang cũng đang giai đoạn hoàn thiện. Như vậy, không lâu nữa, người dân địa phương sẽ có thêm địa điểm để cùng nhau tham gia các môn thể thao ưa thích, đáp ứng nhu cầu rèn luyện sức khỏe hàng ngày.

Theo kế hoạch, Tuyên Quang đặt mục tiêu đạt chuẩn nông thôn mới, theo Bộ tiêu chí nông thôn mới tỉnh Lâm Đồng giai đoạn 2026 - 2030, với năm đầu, tập trung tiến hành rà soát, cập nhật, đánh giá hiện trạng và xây dựng kế hoạch, lộ trình triển khai thực hiện đến năm 2030. Sang năm 2027 sẽ phấn đấu đạt từ 5 - 7 tiêu chí nông thôn mới, đến năm 2028 tiếp tục thực hiện đạt 10/10 tiêu chí để đạt chuẩn nông thôn mới, hướng đến xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới hiện đại vào năm 2030…

Được biết, qua đánh giá sơ bộ của UBND tỉnh, xã Tuyên Quang đã hoàn thành 4/10 tiêu chí nông thôn mới. Cụ thể, những tiêu chí đạt gồm: Tiêu chí số 5 (Văn hóa, giáo dục, y tế), tiêu chí số 6 (Giảm nghèo và an sinh xã hội), tiêu chí số 9 (Xây dựng hệ thống chính trị và hành chính công), tiêu chí số 10 (Tiếp cận pháp luật và an ninh, quốc phòng). Còn lại 6 tiêu chí chưa đạt là: Tiêu chí số 1 (Quy hoạch), tiêu chí số 2 (Hạ tầng, kinh tế - xã hội), tiêu chí số 3 (Phát triển kinh tế nông thôn), tiêu chí số 4 (Đào tạo nguồn nhân lực nông thôn), tiêu chí số 7 (Khoa học, công nghệ và chuyển đổi số), tiêu chí số 8 (Môi trường và cảnh quan nông thôn).

Phấn đấu đạt mục tiêu

Sau sáp nhập, Tuyên Quang là xã có vị trí chiến lược nơi có quốc lộ 1 đi qua và nằm cận kề tuyến đường sắt Bắc - Nam cùng mạng lưới cao tốc Dầu Giây - Phan Thiết - Vĩnh Hảo. Do vậy, hướng đến mục tiêu ngắn hạn (giai đoạn 2026 - 2030), địa phương tập trung đồng bộ hóa hệ thống hạ tầng và hoàn thiện các tiêu chí nông thôn mới hiện đại. Trong khi mục tiêu dài hạn (tầm nhìn đến năm 2050) định hình xã Tuyên Quang trở thành trung tâm kinh tế động lực phía Nam của tỉnh...

Song song với đầu tư công, địa phương cũng hoàn thiện Quy hoạch chung xã Tuyên Quang, bảo đảm đồng bộ với quy hoạch tỉnh Lâm Đồng. Các khu chức năng dự kiến như: Khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao; khu công nghiệp; khu nghiên cứu, đào tạo; khu thể dục thể thao, văn hóa, y tế chất lượng cao; khu xây dựng nhà ở xã hội, thương mại… đã được định hướng, đưa vào quy hoạch chung.

Để hoàn thành mục tiêu đặt ra, ông Huỳnh Trọng Phương - Chủ tịch UBND xã Tuyên Quang cho biết: Tới đây địa phương sẽ theo dõi sát sao, giao nhiệm vụ cụ thể cho từng phòng chuyên môn, cơ quan, đơn vị phụ trách từng tiêu chí, tiểu tiêu chí nông thôn mới... Bên cạnh đẩy mạnh tuyên truyền nâng cao nhận thức là tiếp tục huy động sự tham gia của người dân trong việc xây dựng nông thôn mới. Thông qua tổng hợp, dự kiến nhu cầu kinh phí, kế hoạch vốn thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia, xã cũng sẽ kiến nghị sở, ngành liên quan tham mưu UBND tỉnh xem xét, phân bổ kinh phí. Nhất là tập trung hoàn thành những tiêu chí chưa đạt để phấn đấu đưa xã Tuyên Quang đạt chuẩn nông thôn mới như lộ trình đề ra.

Năm 2026, xã Tuyên Quang được phân bổ hơn 4,1 tỷ đồng, còn giai đoạn 2026 - 2030 là 27,6 tỷ đồng thực hiện chương trình Xây dựng nông thôn mới và Giảm nghèo bền vững. Địa phương kịp thời tổng hợp nhu cầu của các thôn, rà soát bộ tiêu chí nông thôn mới và ban hành nghị quyết, quyết định phân khai vốn để triển khai thực hiện...