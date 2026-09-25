Tuyên Quang phân cấp cho UBND cấp xã quản lý đập, hồ chứa nước nhỏ và công trình thủy lợi dưới 50 ha

Theo quyết định mới, UBND các xã, phường trên địa bàn tỉnh được giao trực tiếp quản lý hai nhóm công trình thủy lợi thuộc địa bàn, bao gồm: các công trình đập có chiều cao dưới 10m hoặc hồ chứa nước có dung tích toàn bộ dưới 500.000 m3 và các công trình thủy lợi phục vụ diện tích tưới dưới 50 ha/năm.

Quy định này áp dụng đối với các cơ quan quản lý nhà nước về thủy lợi, UBND cấp xã, các doanh nghiệp, tổ chức thủy lợi cơ sở, cùng các cá nhân, tổ chức được giao nhiệm vụ quản lý, khai thác, bảo vệ công trình thủy lợi trên địa bàn.

UBND tỉnh giao Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường, Thủ trưởng các sở, ban, ngành cấp tỉnh, Chủ tịch UBND cấp xã và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.