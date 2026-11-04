Tuyên Quang phân bổ dự toán CTMTQG, tạo cơ sở triển khai chính sách tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số

Tại Kỳ họp thứ 6, HĐND tỉnh Tuyên Quang khóa XX đã thông qua 14 nghị quyết liên quan đến phát triển kinh tế - xã hội, đầu tư công và ngân sách. Trong đó, HĐND tỉnh quyết nghị phân bổ, giao kế hoạch vốn đầu tư công ngân sách Trung ương và dự toán chi thường xuyên năm 2026, đợt 2, thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia: xây dựng nông thôn mới; giảm nghèo bền vững; phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2026-2030.

Đối với những địa bàn vùng cao, đội ngũ cán bộ cơ sở có vai trò quan trọng trong việc nắm bắt nhu cầu của người dân, hướng dẫn tiếp cận chính sách và phối hợp triển khai các hoạt động phổ biến, giáo dục pháp luật, trợ giúp pháp lý. Ảnh: Tuệ An

Việc giao dự toán chi thường xuyên là căn cứ để các cơ quan, đơn vị và địa phương chủ động triển khai nhiệm vụ được giao, bảo đảm kinh phí được sử dụng đúng mục tiêu, đối tượng và quy định. Với các địa bàn vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, yêu cầu đặt ra không chỉ là phân bổ nguồn lực mà còn phải tổ chức thực hiện phù hợp với điều kiện thực tế, để chính sách đến được với người dân.

Trong đó, Hợp phần II của Chương trình tập trung vào các hoạt động phổ biến, giáo dục pháp luật, trợ giúp pháp lý và truyền thông cơ sở. Đây là những nhiệm vụ góp phần giúp người dân tiếp cận thông tin pháp luật, hiểu rõ hơn quyền và nghĩa vụ của mình, đồng thời có thêm điều kiện tìm kiếm sự hỗ trợ khi phát sinh vướng mắc pháp lý. Việc triển khai cần chú trọng đặc điểm địa bàn, khả năng tiếp cận thông tin của người dân và sự phối hợp giữa các cơ quan, tổ chức tại cơ sở.

Cùng với phân bổ nguồn lực tài chính, HĐND tỉnh thông qua nghị quyết giao 6.261 biên chế công chức năm 2026, trong đó cấp xã được giao 4.384 biên chế. Tỉnh cũng ban hành chính sách hỗ trợ đối với người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố nghỉ việc do sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy.

Việc bố trí nhân lực ở cấp xã có ý nghĩa đối với quá trình tổ chức thực hiện các chính sách tại cơ sở, nhất là trong bối cảnh chính quyền địa phương hai cấp đi vào hoạt động. Đối với những địa bàn vùng cao, đội ngũ cán bộ cơ sở có vai trò quan trọng trong việc nắm bắt nhu cầu của người dân, hướng dẫn tiếp cận chính sách và phối hợp triển khai các hoạt động phổ biến, giáo dục pháp luật, trợ giúp pháp lý. Tuy nhiên, hiệu quả thực hiện còn phụ thuộc vào việc phân công nhiệm vụ, năng lực cán bộ và sự phối hợp giữa các cơ quan liên quan.

Chủ tịch HĐND tỉnh Tuyên Quang Nguyễn Văn Sơn yêu cầu UBND tỉnh khẩn trương giao dự toán chi tiết, bảo đảm phân bổ vốn đúng mục tiêu, đúng đối tượng, không để xảy ra tình trạng hỗ trợ trùng lặp. Các chủ đầu tư và cơ quan chuyên môn cần tập trung tháo gỡ vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ thực hiện, nghiệm thu và thanh quyết toán, đồng thời phòng ngừa thất thoát, lãng phí ngân sách.

Việc phân bổ dự toán và bố trí nhân lực là những điều kiện quan trọng để triển khai các chính sách của Chương trình tại địa phương. Với Hợp phần II, yêu cầu đặt ra là tổ chức các hoạt động phổ biến, giáo dục pháp luật và trợ giúp pháp lý thiết thực, phù hợp với từng địa bàn, góp phần đưa chính sách đến gần hơn với người dân vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.