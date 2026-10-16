Tuyên Quang: Phân ban Phật tử Dân tộc Trung ương tổ chức chương trình thiện nguyện 'Áo ấm cho em'

Quang cảnh buổi lễ

Tham dự chương trình có Thượng tọa Thích Quảng Tuấn, Ủy viên Thường trực Hội đồng Trị sự, Phó Trưởng ban Hướng dẫn Phật tử Trung ương, Trưởng Phân ban Phật tử Dân tộc Trung ương; Đại đức Thích Chân Định, Ủy viên Thường trực Ban Hướng dẫn Phật tử Trung ương, Phó Thường trực Phân ban Phật tử Dân tộc Trung ương; Đại đức Thích Nhuận Tín, Phó Phân ban Phật tử Dân tộc Trung ương; Đại đức Thích Đức Trung, Ủy viên Phân ban Phật tử Dân tộc Trung ương, Trưởng ban Hoằng pháp - Hướng dẫn Phật tử GHPGVN tỉnh Tuyên Quang; cùng các cư sĩ Ủy viên Thường trực trong Phân ban Phật tử Dân tộc Trung ương; đại diện chính quyền địa phương sở tại.

Thượng toạ Thích Quảng Tuấn phát biểu

Phát biểu tại chương trình, Thượng tọa Thích Quảng Tuấn gửi gắm những tình cảm chân thành, chia sẻ yêu thương và động viên đến các em học sinh cùng bà con nhân dân vùng cao.

Dịp này, lãnh đạo địa phương cũng bày tỏ niềm tri ân sâu sắc trước sự quan tâm và tấm lòng nhân ái của đoàn thiện nguyện cùng các nhà hảo tâm.

Phân ban Phật tử Dân tộc Trung ương trao tặng 100 phần quà đến các em học sinh và các hộ gia đình

Phái đoàn đã trực tiếp trao tận tay 100 phần quà, mỗi phần có giá trị 450 nghìn đồng đến các em học sinh và các hộ gia đình. Mỗi phần quà được trao đi là nguồn động viên tinh thần to lớn, tiếp thêm niềm tin, nghị lực để bà con vươn lên trong cuộc sống, giảm bớt những khó khăn thường nhật.

Các em học sinh, sinh viên dân tộc thiểu số có hoàn cảnh khó khăn tại xã Linh Hồ đón nhận học bổng hỗ trợ từ Phân ban Phật tử Dân tộc Trung ương

Cùng ngày, phái đoàn cũng trao tặng 10 suất học bổng, mỗi suất trị giá 3 triệu đồng/năm học đến các em học sinh, sinh viên dân tộc thiểu số có hoàn cảnh khó khăn tại xã Linh Hồ. Đây là nguồn hỗ trợ thiết thực, giúp các em vững bước đến trường trong năm học 2026-2027.