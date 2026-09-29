Tuyên Quang: Phá đường dây mua bán trái phép tài khoản ngân hàng, khởi tố 11 đối tượng

Qua công tác nắm tình hình, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Tuyên Quang phát hiện một đường dây mua bán tài khoản ngân hàng trên internet với số lượng đặc biệt lớn, trong đó có nhiều tài khoản của người dân trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang. Nhóm này sử dụng nhiều tài khoản mạng xã hội, ứng dụng nhắn tin cùng các phương thức che giấu thông tin để liên lạc, trao đổi, gây khó khăn cho quá trình xác minh, truy vết.

Các đối tượng trong đường dây mua bán tài khoản ngân hàng, giao dịch Forex hơn 10 tỷ đồng

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng Công an xác định 11 đối tượng liên quan, trong đó L.Đ.H. (sinh năm 1999, trú tại tỉnh Hưng Yên), L.Q.Đ. (sinh năm 1999, trú tại TP Hà Nội) và N.V.T. (sinh năm 1995, trú tại TP Bắc Ninh) được xác định là những đối tượng cầm đầu.

Theo kết quả xác minh, các đối tượng cầm đầu lợi dụng vỏ bọc kinh doanh, mở văn phòng hoạt động cho thuê, sửa chữa chung cư, nhà trọ trên địa bàn TP Hà Nội để tiếp cận, lôi kéo học sinh, sinh viên mở tài khoản ngân hàng. Đáng chú ý, các đối tượng còn thuê chính những học sinh, sinh viên này tiếp tục rủ rê bạn bè, người thân mở tài khoản để bán với giá từ 500.000 đồng đến 1 triệu đồng/tài khoản. Sau khi thu mua, các đối tượng sử dụng những tài khoản ngân hàng này để tham gia giao dịch trên các sàn ngoại hối (Forex) với số tiền trên 10 tỷ đồng.

Sau quá trình đấu tranh chuyên án, ngày 23/9/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Tuyên Quang đã khởi tố 11 đối tượng ở Hưng Yên, Hà Nội, Đồng Nai, Hải Phòng, Bắc Ninh về “Tội thu thập, tàng trữ, trao đổi, mua bán, công khai hóa trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng”, quy định tại Điều 291, Bộ luật Hình sự. Tang vật thu giữ gồm 21 điện thoại di động, 4 máy vi tính, gần 500 SIM các loại đã được sử dụng để kích hoạt nhận mã OTP cùng nhiều phương tiện, thiết bị khác phục vụ hành vi phạm tội.

Hiện, vụ án đang tiếp tục được mở rộng điều tra theo quy định.

Từ vụ án, Cơ quan Công an khuyến cáo người dân tuyệt đối không mua bán, cho thuê, cho mượn tài khoản ngân hàng dưới bất kỳ hình thức nào; không cung cấp thông tin cá nhân, giấy tờ tùy thân, mật khẩu, mã OTP hoặc dữ liệu sinh trắc học cho cá nhân, tổ chức trái quy định của pháp luật.

Đặc biệt, phụ huynh và nhà trường cần thường xuyên cảnh báo học sinh, sinh viên về những lời mời mở tài khoản ngân hàng để nhận tiền. Một khoản tiền từ 500.000 đồng đến 1 triệu đồng có thể là lý do khiến người trẻ đồng ý mở, bán tài khoản, nhưng sau đó tài khoản có thể bị người khác sử dụng cho những hoạt động vi phạm pháp luật mà chính chủ tài khoản không kiểm soát được.

Cần bảo vệ tài khoản ngân hàng như một phần thông tin cá nhân quan trọng của mỗi người và chủ động thông báo cho cơ quan chức năng khi phát hiện dấu hiệu thu mua, thuê, mượn tài khoản ngân hàng trái quy định.