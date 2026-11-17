Tại Hội nghị đã công bố Quyết định của Ban Bí thư chuẩn y đồng chí Vũ Thanh Tùng, Phó Chánh văn phòng Tỉnh ủy tham gia Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy và giữ chức Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Tuyên Quang nhiệm kỳ 2025-2030; Quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy điều động đồng chí Vũ Thanh Tùng đến nhận công tác tại cơ quan Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy.

Các đại biểu tham dự hội nghị. Ảnh: Cổng TTĐT tỉnh Tuyên Quang

Ban Thường vụ Tỉnh ủy phân công, điều động đồng chí Hoàng Nhị Sơn, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, thôi giữ chức vụ Chánh Văn phòng Tỉnh ủy, đến nhận công tác tại Bộ phận nghiên cứu chuyên đề tỉnh Tuyên Quang, bổ nhiệm giữ chức Phó trưởng bộ phận Thường trực phụ trách Bộ phận từ ngày 16/11/2026; Ban Thường vụ Tỉnh ủy quyết định: Giao nhiệm vụ phụ trách Văn phòng Tỉnh ủy đối với đồng chí Hà Việt Hưng, Phó Chánh văn phòng Tỉnh ủy.

Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Tuyên Quang Hầu A Lềnh phát biểu. Ảnh: Cổng TTĐT tỉnh Tuyên Quang

Quyết định tiếp nhận đồng chí Tô Hoàng Linh, Phó Giám đốc Sở Nội vụ; đồng chí Trần Kim Ngọc, Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ đến nhận công tác và giữ chức vụ phó trưởng bộ phận nghiên cứu chuyên đề.

Tiếp nhận bà Đặng Thị Thanh Hương, Phó Giám đốc Sở Tư pháp đến nhận công tác tại Văn phòng Đoàn ĐBQH tỉnh Tuyên Quang, bổ nhiệm giữ chức vụ Phó chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh.

Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Tuyên Quang Ma Quang Hiếu phát biểu nhận nhiệm vụ. Ảnh: Cổng TTĐT tỉnh Tuyên Quang

Hội nghị cũng công bố Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh về việc điều động đồng chí Ma Quang Hiếu, Phó Giám đốc Sở Dân tộc và Tôn giáo đến nhận công tác tại Sở Giáo dục và Đào tạo và bổ nhiệm giữ chức vụ Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo; Quyết định tiếp nhận đồng chí Lý Thị Loan, Phó Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh đến nhận công tác tại Sở Dân tộc và Tôn giáo, bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Giám đốc Sở.

Lãnh đạo tỉnh Tuyên Quang tặng hoa cho các cán bộ được điều động, bổ nhiệm. Ảnh: Cổng TTĐT tỉnh Tuyên Quang

Phát biểu tại hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Hầu A Lềnh chúc mừng các đồng chí được tin tưởng giao nhiệm vụ mới và nhấn mạnh, việc điều động, phân công, bổ nhiệm cán bộ là yêu cầu trong công tác tổ chức, sắp xếp bộ máy, nhằm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Vì vậy, các đồng chí được giao nhiệm vụ mới cần nhanh chóng tiếp cận công việc, nắm chắc chức năng, nhiệm vụ, phát huy tinh thần trách nhiệm, đoàn kết, chủ động phối hợp với tập thể lãnh đạo, cán bộ, công chức, viên chức tại cơ quan, đơn vị để triển khai hiệu quả các nhiệm vụ được giao.

Yêu cầu các cơ quan, đơn vị và các đồng chí liên quan khẩn trương thực hiện việc bàn giao, tiếp nhận công việc; rà soát, phân công nhiệm vụ cụ thể, bảo đảm hoạt động liên tục, thông suốt, không để gián đoạn công việc, nhất là những nhiệm vụ đang triển khai và các nhiệm vụ trọng tâm của tỉnh. Đồng thời, Bí thư Tỉnh ủy Hầu A Lềnh nhấn mạnh, mỗi đồng chí trên cương vị công tác mới tiếp tục rèn luyện bản lĩnh chính trị, giữ vững phẩm chất đạo đức, nêu cao tinh thần gương mẫu, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm; phát huy năng lực, kinh nghiệm công tác, nhanh chóng bắt nhịp với yêu cầu nhiệm vụ, cùng tập thể cơ quan, đơn vị thực hiện tốt các mục tiêu, nhiệm vụ chính trị được giao, đóng góp vào sự phát triển chung của tỉnh.