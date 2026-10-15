Tuyên Quang: Nữ đại biểu HĐND cấp tỉnh đạt 43,55%

Dự buổi gặp mặt có bà Hà Thị Khiết, nguyên Bí thư Trung ương Đảng, nguyên Trưởng Ban Dân vận Trung ương, nguyên Bí thư Tỉnh ủy Tuyên Quang; ông Hầu A Lềnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Tuyên Quang cùng đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể và cán bộ nữ lãnh đạo, quản lý trong tỉnh.

Bí thư Tỉnh ủy Tuyên Quang Hầu A Lềnh phát biểu chúc mừng tại buổi gặp mặt.

Phát biểu tại buổi gặp mặt, Bí thư Tỉnh ủy Tuyên Quang Hầu A Lềnh ghi nhận, biểu dương những đóng góp của các thế hệ cán bộ nữ đối với sự phát triển của tỉnh; nhấn mạnh kinh nghiệm, bản lĩnh và những bài học thực tiễn của đội ngũ cán bộ nữ qua các thời kỳ là nguồn lực quý báu, góp phần nâng cao chất lượng công tác lãnh đạo, quản lý và xây dựng hệ thống chính trị.

Bí thư Tỉnh ủy Tuyên Quang khẳng định, trong giai đoạn phát triển mới, yêu cầu đặt ra không chỉ là bảo đảm tỷ lệ nữ trong cơ cấu cán bộ mà quan trọng hơn là xây dựng đội ngũ có phẩm chất đạo đức, năng lực, uy tín, tư duy đổi mới và khả năng giải quyết hiệu quả những vấn đề khó, phức tạp từ thực tiễn. Đặc biệt, cán bộ nữ trẻ phải chủ động học hỏi, sẵn sàng nhận nhiệm vụ mới, mạnh dạn đề xuất cách làm sáng tạo, tích lũy kinh nghiệm và khẳng định năng lực qua thực tiễn công tác.

Bí thư Tỉnh ủy Tuyên Quang Hầu A Lềnh tặng hoa chúc mừng lãnh đạo, nguyên lãnh đạo tỉnh.

Mỗi cán bộ cần phát huy tinh thần tiên phong, gương mẫu, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, không né tránh việc khó, không đùn đẩy trách nhiệm; lấy kết quả công việc và hiệu quả thực tiễn làm thước đo năng lực. Cán bộ nữ tiếp tục rèn luyện bản lĩnh chính trị, giữ gìn phẩm chất đạo đức, nâng cao trình độ chuyên môn, tư duy quản lý; chủ động cập nhật kiến thức khoa học, công nghệ, chuyển đổi số và phương pháp quản trị hiện đại.

Thời gian qua, công tác phát triển cán bộ nữ được các cấp, ngành tỉnh Tuyên Quang chú trọng quan tâm. Hiện nay, đảng viên nữ chiếm 39,8% tổng số đảng viên toàn tỉnh; cán bộ, công chức, viên chức nữ chiếm trên 52%; nữ cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý chiếm gần 40%. Tỷ lệ nữ tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đạt 22,73%, cấp ủy cấp xã đạt 27,65%; nữ đại biểu HĐND cấp tỉnh đạt 43,55%, cấp xã đạt 35,7%. Những con số này cho thấy sự tham gia của phụ nữ trong hệ thống chính trị và kết quả của công tác phát triển cán bộ nữ. Cùng với thực hiện nhiệm vụ tại các cơ quan, đơn vị, nhiều phụ nữ còn tích cực tham gia phát triển kinh tế, cải thiện đời sống gia đình, ứng dụng khoa học, công nghệ vào sản xuất và từng bước nâng cao kỹ năng số.

Các đại biểu dự buổi gặp mặt.

Theo bà Âu Thị Mai, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Tuyên Quang, tỉnh luôn xác định công tác bình đẳng giới và phát triển cán bộ nữ là nhiệm vụ quan trọng trong xây dựng Đảng, hệ thống chính trị và phát triển kinh tế - xã hội. Hội sẽ tiếp tục xây dựng kế hoạch phát triển cán bộ nữ với mục tiêu, lộ trình cụ thể; chú trọng quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, luân chuyển và bố trí sử dụng cán bộ nữ, nhất là cán bộ trẻ, cán bộ nữ dân tộc thiểu số; quan tâm hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế, đào tạo nghề, nâng cao kỹ năng số, khởi nghiệp; phát huy vai trò của tổ chức Hội trong giám sát, phản biện xã hội, tham gia xây dựng Đảng và chính quyền…

Dịp này, tỉnh Tuyên Quang đã tặng nhiều phần quà chúc mừng cán bộ nữ lãnh đạo, quản lý trong tỉnh.