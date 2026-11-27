Cán bộ Đội Tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Tuyên Quang mở đường, rà soát khu vực rậm rạp ở Mặt trận Vị Xuyên để tìm kiếm hài cốt liệt sỹ. (Ảnh: Minh Tâm/TTXVN)

Trên những điểm cao từng là chiến trường ác liệt ở Mặt trận Vị Xuyên, những ngày cuối tháng 11/2026, mưa rét khiến đường rừng trơn trượt, sương phủ dày trên các triền núi.

Trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt, cán bộ, nhân viên Đội Tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Tuyên Quang vẫn duy trì các mũi công tác, tranh thủ từng khoảng thời tiết thuận lợi để bám địa bàn, rà soát từng khu vực.

Tại các khu vực Đồi Trúc, xã Thanh Thủy; Núi Bạc, xã Bạch Đích và nhiều khu vực trọng điểm khác, công tác tìm kiếm đang được triển khai đồng thời với việc nghiên cứu tài liệu, xác minh thông tin, khảo sát thực địa và mở rộng phạm vi tìm kiếm.

Bám sát thực địa

Cuối tháng 11/2026, tại khu vực Đồi Trúc, xã Thanh Thủy và khu vực Núi Bạc, thôn Xín Chải, xã Bạch Đích, cán bộ, nhân viên Đội Tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ tiếp tục rà soát, mở rộng phạm vi tại những vị trí đã được xác định có khả năng còn hài cốt liệt sỹ. Cùng với Đồi Trúc và Núi Bạc, các khu vực điểm cao 300, 400, 685, 772 thuộc xã Thanh Thủy cùng một số địa bàn khác vẫn tiếp tục được theo dõi, khảo sát trên cơ sở những nguồn thông tin mới.

Thượng tá Nguyễn Hữu Tiệp, Phó Đội trưởng Đội Tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Tuyên Quang, cho biết do đặc thù phần lớn địa bàn tìm kiếm nằm trên núi cao, địa hình phức tạp, thời tiết thay đổi thất thường, vì vậy việc tổ chức lực lượng phải linh hoạt, bảo đảm tiến độ, chú trọng an toàn cho cán bộ, nhân viên.

Khi điều kiện cho phép, các tổ tranh thủ tối đa thời gian trên thực địa, những ngày chưa thể lên núi, đơn vị tập trung nghiên cứu, rà soát thông tin, chuẩn bị lực lượng, phương tiện và các điều kiện cần thiết cho đợt tìm kiếm tiếp theo. Càng về sau, việc tìm kiếm càng đòi hỏi sự kiên trì, tỉ mỉ bởi những khu vực dễ nhận biết đã được rà soát nhiều lần, trong khi nhiều địa điểm còn lại nằm sâu trong rừng, khe đá hoặc những khu vực địa hình đã biến đổi mạnh sau hơn bốn thập kỷ.

Cán bộ làm nhiệm vụ phải vừa bám nguồn tin, vừa quan sát thực địa, mở rộng phạm vi từng bước, tránh bỏ sót những dấu hiệu có giá trị. Mùa Đông cũng đặt thêm yêu cầu đối với công tác bảo đảm sức khỏe, hậu cần cho các tổ tìm kiếm. Thức ăn, nước uống được chuẩn bị phù hợp với điều kiện làm việc cả ngày trên núi, bảo đảm quân số khỏe để thực hiện nhiệm vụ lâu dài trong môi trường khắc nghiệt.

Tính đến ngày 23/11, ngày thứ 253 của Chiến dịch 500 ngày đêm, diện tích tìm kiếm ở Tuyên Quang đạt 4.216ha; khối lượng đào bới đạt 51.614m3 đất đá; diện tích đã được tìm kiếm, quy tập sạch đạt 2.471,89ha. Toàn tỉnh đã tiếp nhận 94 thông tin về liệt sỹ, mộ liệt sỹ và đã khảo sát, xác minh 90 thông tin. Những con số ấy phản ánh một khối lượng công việc lớn, nhưng với những người trực tiếp làm nhiệm vụ, kết quả cuối cùng vẫn được tính bằng số đồng đội được tìm thấy và có thêm cơ sở để xác minh danh tính liệt sỹ.

Từ đầu Chiến dịch đến nay, Tuyên Quang đã tìm kiếm, quy tập được 340 hài cốt liệt sỹ. Trong đó, 150 hài cốt đã được tổ chức truy điệu, an táng hoặc bàn giao về địa phương; 190 hài cốt hiện đang được chăm sóc, bảo quản tại Nhà quàn của Đội Tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, chuẩn bị cho đợt truy điệu và an táng tiếp theo.

Cán bộ Đội Tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Tuyên Quang mở đường, rà soát khu vực rậm rạp ở Mặt trận Vị Xuyên để tìm kiếm hài cốt liệt sỹ. (Ảnh: Minh Tâm/TTXVN)

Từ tài liệu, ký ức đến từng vị trí trên thực địa

Nếu lực lượng trực tiếp tìm kiếm phải ứng phó với khó khăn ngoài thực địa thì một bộ phận khác lại miệt mài với bản đồ, hồ sơ, sơ đồ tác chiến và hàng chục nguồn thông tin được cựu chiến binh, nhân chứng cung cấp.

Thượng tá Nguyễn Trung Kiên, Phó Chủ nhiệm Chính trị Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Tuyên Quang, Tổ trưởng Tổ nghiên cứu chuyên sâu thông tin, công tác nghiên cứu, xác minh thông tin có vai trò đặc biệt quan trọng. Sau hơn 40 năm, địa hình nhiều khu vực đã thay đổi, tên gọi địa danh có nơi không còn như trước; ký ức của nhân chứng cũng có khác biệt về thời gian, không gian. Bởi vậy, từng nguồn tin đều phải được đối chiếu với tài liệu lưu trữ, bản đồ, sơ đồ tác chiến và khảo sát thực địa trước khi xác định khu vực tìm kiếm.

Những ngày gần đây, Tổ nghiên cứu chuyên sâu tiếp tục khảo sát tại Đồi Cây Khô, xã Thanh Thủy. Tại thực địa, các thành viên đối chiếu bản đồ với địa hình hiện nay, nghiên cứu diễn biến từng trận chiến đấu, hướng tiến công, khu vực phòng ngự, vị trí chốt giữ của các đơn vị qua từng giai đoạn. Trên cơ sở đó, tổ xây dựng sơ đồ, khoanh vùng và đánh dấu những khu vực có khả năng còn hài cốt liệt sỹ để chuyển thông tin cho lực lượng tổ chức tìm kiếm.

Theo Thượng tá Nguyễn Trung Kiên, yêu cầu đặt ra là phải rà soát kỹ hệ thống tài liệu lịch sử; đối chiếu chính xác thời gian, địa điểm chiến đấu của từng đơn vị, tiếp tục phối hợp với cựu chiến binh, nhân chứng và chính quyền địa phương để kiểm chứng thông tin từ nhiều nguồn. Việc kết hợp giữa hồ sơ với khảo sát thực địa giúp thu hẹp phạm vi, nâng cao độ chính xác và hạn chế việc tìm kiếm dàn trải.

Cách làm này đã và đang được áp dụng tại nhiều khu vực. Ở Núi Bạc, xã Bạch Đích, thông tin từ các cựu chiến binh từng trực tiếp chiến đấu được đối chiếu với sơ đồ tác chiến, bản đồ quân sự và hồ sơ lưu trữ.

Tại Đồi Trúc, lực lượng chức năng tiếp tục kiểm tra địa hình, ghi nhận, khoanh vùng những vị trí có dấu hiệu cần làm rõ để tổ chức tìm kiếm. Mỗi khu vực có đặc điểm khác nhau nên phương pháp tìm kiếm cũng được điều chỉnh phù hợp. Có nơi phải phát dọn cây rừng, mở đường tiếp cận; có điểm phải bóc từng lớp đất, đá; có khu vực cần tổ chức khảo sát nhiều lần trước khi đưa lực lượng vào đào tìm. Công việc không thể nóng vội bởi ngoài yêu cầu tìm đúng vị trí, các tổ còn phải bảo đảm an toàn trong khu vực từng diễn ra chiến sự, địa hình dốc và nguy cơ sạt lở cao.

Đại tá Nguyễn Minh Khôi, Phó Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Tuyên Quang chia sẻ, trong các đợt kiểm tra thực địa gần đây đã yêu cầu lực lượng tiếp tục phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền địa phương, cựu chiến binh và nhân chứng lịch sử; xác minh cụ thể từng vị trí có dấu hiệu, xây dựng phương án tìm kiếm phù hợp. Quá trình thực hiện phải thận trọng, tỉ mỉ, khoa học, đúng quy trình, đồng thời bảo đảm an toàn và giữ gìn các thông tin, dấu tích có giá trị phục vụ công tác xác minh.

Công tác xác định danh tính hài cốt liệt sỹ cũng được đẩy nhanh. Tỉnh đã thu nhận 4.245/4.256 mẫu sinh phẩm ADN thân nhân, đạt 99,74%; bàn giao nhiều mẫu hài cốt tới các cơ quan chuyên môn để giám định, đối sánh. Hồ sơ mộ liệt sỹ, mộ tập thể tiếp tục được rà soát, chuẩn hóa, số hóa nhằm phục vụ lâu dài cho công tác tìm kiếm và xác định danh tính.

Chiến dịch 500 ngày đêm vẫn còn một chặng đường dài. Địa bàn tìm kiếm ngày càng khó, nguồn thông tin ngày càng cần được sàng lọc kỹ hơn, nhưng từng vị trí được xác định, từng khu vực được mở rộng và mỗi hài cốt được tìm thấy đang nối dài hành trình tri ân các anh hùng, liệt sỹ đã ngã xuống cho độc lập, tự do của Tổ quốc./.