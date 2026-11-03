Tuyên Quang nỗ lực hoàn thành mục tiêu tăng trưởng với kết quả cao nhất

Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang tổ chức phiên họp tháng 10. (Ảnh: KHÁNH TOÀN)

Trong tháng, công tác chỉ đạo, điều hành được triển khai linh hoạt, sáng tạo, có trọng tâm, trọng điểm. Tỉnh đã tổ chức các hội nghị chuyên đề rà soát, đánh giá thực chất kịch bản tăng trưởng.

Đồng thời giao nhiệm vụ cụ thể cho từng sở, ngành, địa phương, bám sát hoạt động của các dự án, doanh nghiệp và sản phẩm trọng điểm để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, nhất là về pháp lý và hỗ trợ sản xuất, kinh doanh.

Các ngành kinh tế chủ lực được tập trung chỉ đạo, tạo động lực thúc đẩy tăng trưởng. Trong đó, công nghiệp chế biến, chế tạo tiếp tục là điểm sáng với mức tăng trưởng gần 28%; thương mại, dịch vụ, du lịch và xuất nhập khẩu có chuyển biến tích cực nhờ các chương trình kích cầu, hội chợ và hoạt động xúc tiến thương mại.

Lĩnh vực công nghiệp chế biến, chế tạo có mức tăng trưởng cao, tăng 27,79% so cùng kỳ. (Ảnh: ĐỨC THẮNG)

Sản xuất nông, lâm nghiệp và thủy sản duy trì ổn định; tỉnh hoàn thành sớm kế hoạch trồng rừng năm 2026 với diện tích trồng hơn 15 nghìn ha, đạt 112,6% kế hoạch năm. Thu ngân sách nhà nước được hơn 535 tỷ đồng, lũy kế đến ngày cuối tháng 10 đạt hơn 6.235 tỷ đồng, bằng 86,7% dự toán Trung ương giao.

Bên cạnh những kết quả đạt được, tình hình phát triển kinh tế, xã hội vẫn còn không ít khó khăn, hạn chế. Tăng trưởng giữa các quý chưa đồng đều, tạo áp lực lớn cho quý 4 khi phải đạt mức tăng trưởng 15,04% để hoàn thành mục tiêu cả năm.

Giải ngân vốn đầu tư công tuy có chuyển biến tích cực nhưng chưa đáp ứng yêu cầu, khối lượng vốn còn lại cần giải ngân trong hai tháng cuối năm rất lớn.

Sản xuất công nghiệp tiếp tục đối mặt với nhiều khó khăn, nhất là ngành sản xuất và phân phối điện. Sản lượng điện tháng 10 giảm 13,91% so cùng kỳ, ảnh hưởng đáng kể đến tăng trưởng chung.

Một số dự án đầu tư ngoài ngân sách triển khai chưa bảo đảm tiến độ. Hạ tầng các cụm công nghiệp chưa đồng bộ, tỷ lệ lấp đầy thấp, khả năng thu hút các dự án quy mô lớn, công nghệ cao còn hạn chế.

Tỉnh Tuyên Quang đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình nhằm hoàn thành kế hoạch giải ngân vốn đầu tư công. (Ảnh: ĐỨC THẮNG)

Tại phiên họp, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang Phan Huy Ngọc nhấn mạnh nhiệm vụ giải ngân vốn đầu tư công trong hai tháng cuối năm còn rất nặng nề. Các sở, ngành, địa phương cần tập trung thực hiện đồng bộ các giải pháp; rà soát những nguồn vốn không có khả năng giải ngân, báo cáo, đề xuất Sở Tài chính tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh điều chuyển sang các dự án, công trình khác có khả năng thực hiện.

Yêu cầu các sở, ngành chuyên môn tiếp tục rà soát, đôn đốc, hướng dẫn chủ đầu tư, xã, phường giải quyết kịp thời những khó khăn, vướng mắc trong thực hiện thủ tục thanh toán, quyết toán và giải ngân các nguồn vốn.

Đối với các công trình trọng điểm, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang Phan Huy Ngọc yêu cầu phải phân loại cụ thể từng công trình, xác định rõ nguyên nhân vướng mắc và giải pháp xử lý đối với từng vấn đề.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang phát biểu chỉ đạo tại phiên họp. (Ảnh: KHÁNH TOÀN)

Việc điều hành không dừng ở khâu đôn đốc tiến độ mà phải đi sâu giải quyết những khó khăn về thủ tục, mặt bằng, tổ chức thực hiện và trách nhiệm của từng cơ quan, đơn vị liên quan.

Về mục tiêu tăng trưởng, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Phan Huy Ngọc nhấn mạnh, đây là chỉ tiêu khó nhưng không vì khó mà chùn bước. Do đó, đòi hỏi các cấp, các ngành thực hiện nghiêm túc, quyết liệt những giải pháp đã đề ra, nỗ lực hoàn thành mục tiêu tăng trưởng với kết quả cao nhất.

Cùng với đó, tập trung đẩy nhanh tiến độ làm sạch dữ liệu đất đai; chuẩn bị chu đáo, trang trọng, tiết kiệm, ý nghĩa các sự kiện kỷ niệm 195 năm thành lập tỉnh, ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc và Ngày văn hóa Việt Nam; phát huy tinh thần Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy nhanh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ.