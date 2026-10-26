Tuyên Quang nỗ lực đưa các trường nội trú vùng biên vào sử dụng đúng tiến độ

Bí thư tỉnh Tuyên Quang cùng đoàn kiểm tra tiến độ các công trình.

Đẩy nhanh tiến độ các công trình trọng điểm

Ngày 26/10, ông Hầu A Lềnh, Bí thư Tỉnh ủy Tuyên Quang, cùng đoàn công tác đã kiểm tra tiến độ thực hiện dự án Trường Phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học và THCS Bạch Đích tại thôn Tráng Lệ, tỉnh Tuyên Quang.

Tại công trường, Bí thư Tỉnh ủy Tuyên Quang khảo sát các hạng mục thi công, ghi nhận nỗ lực của chủ đầu tư, đơn vị thi công và chính quyền địa phương trong quá trình triển khai dự án.

Nhấn mạnh ý nghĩa của công trình đối với việc nâng cao chất lượng giáo dục, chăm lo cho học sinh vùng cao, ông Hầu A Lềnh yêu cầu các đơn vị liên quan tiếp tục đề cao trách nhiệm, tăng cường phối hợp, kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc phát sinh.

Ông Hầu A Lềnh, Bí thư tỉnh Tuyên Quang yêu cầu các đơn vị đẩy nhanh tiến độ.

Đồng thời, các đơn vị cần bảo đảm tiến độ, chất lượng, mỹ thuật công trình; tuân thủ nghiêm các quy định về an toàn lao động và vệ sinh môi trường, phấn đấu hoàn thành dự án, đưa vào sử dụng theo kế hoạch.

Trường Phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học và THCS Bạch Đích là một trong 17 trường nội trú liên cấp được triển khai tại các xã biên giới của tỉnh Tuyên Quang. Công trình có diện tích xây dựng hơn 5ha, dự kiến đáp ứng nhu cầu học tập của hơn 1.000 học sinh với 31 lớp học cùng hệ thống hạng mục phụ trợ như nhà đa năng, sân thể dục, khu nội trú và nhà bếp.

Việc đầu tư xây dựng các trường nội trú liên cấp được kỳ vọng góp phần cải thiện điều kiện học tập, sinh hoạt cho học sinh vùng biên, tạo môi trường giáo dục đồng bộ, thuận lợi hơn cho công tác dạy và học tại những địa bàn còn nhiều khó khăn.

Tập trung nguồn lực, tháo gỡ khó khăn

Tuyên Quang triển khai xây dựng 17 trường phổ thông nội trú liên cấp theo hai giai đoạn, gồm 6 trường giai đoạn 1 và 11 trường giai đoạn 2.

Ở giai đoạn 1, hai trường Thanh Thủy và Minh Tân đã đi vào hoạt động từ ngày 5/9/2026. Bốn trường còn lại gồm Phố Bảng, Sơn Vĩ, Xín Mần và Pà Vầy Sủ có khối lượng thi công ước đạt từ 70 - 95% giá trị hợp đồng.

Đối với giai đoạn 2, trong tổng số 11 trường, có 10 trường đã khởi công, khối lượng thực hiện ước đạt từ 16,9 - 44% giá trị hợp đồng; trường còn lại đang chuẩn bị các điều kiện để khởi công.

Công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng và rà phá bom mìn, vật nổ đã hoàn thành tại 100% dự án. Tính đến ngày 15/10, tỷ lệ giải ngân vốn giai đoạn 1 đạt từ 79,2 - 94,3% tại các dự án, không còn thiếu vốn. Với giai đoạn 2, tỷ lệ giải ngân đạt 55,8% kế hoạch vốn.

Quá trình triển khai vẫn gặp một số khó khăn do thiếu nhân công có tay nghề, địa hình và địa chất phức tạp. Một số dự án phải điều chỉnh vị trí, biện pháp thi công hoặc điều chỉnh dự án; mặt bằng thi công hạn chế cũng ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện.

Trước thực tế đó, các nhà thầu đang tập trung bổ sung nhân lực, tổ chức nhiều mũi thi công, tăng ca và chủ động nguồn cung vật tư, bê tông, nước, đất đắp. Công tác nghiệm thu, thanh toán và giải ngân cũng được đẩy nhanh nhằm bảo đảm nguồn lực cho các công trình.

Theo kế hoạch, các chủ đầu tư cam kết hoàn thành 6 trường thuộc giai đoạn 1, đưa học sinh vào học trước ngày 30/11/2026; các trường thuộc giai đoạn 2 phấn đấu hoàn thành trước ngày 30/6/2027.

Với sự chỉ đạo sát sao của tỉnh Tuyên Quang cùng nỗ lực của các chủ đầu tư, nhà thầu và địa phương, việc đẩy nhanh tiến độ xây dựng trường nội trú liên cấp không chỉ là yêu cầu về đầu tư xây dựng, mà còn gắn với mục tiêu nâng cao chất lượng giáo dục, tạo điều kiện để học sinh vùng biên được học tập, sinh hoạt trong môi trường an toàn, thuận lợi, góp phần thu hẹp khoảng cách giáo dục giữa các vùng miền.