Tuyên Quang nỗ lực đưa các liệt sĩ trở về

Chủ tịch tỉnh Tuyên Quang và đoàn công tác dâng hương viếng các Anh hùng liệt sĩ. (Ảnh: Văn Long)

Ngày 24/9, ông Phan Huy Ngọc, Chủ tịch UBND tỉnh Tuyên Quang đến thăm, làm việc với Đội tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ của tỉnh. Cùng dự có Thiếu tướng Nguyễn Đình Cương, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh.

Trước buổi làm việc, đoàn công tác đã dâng hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ tại nhà quàn của Đội tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ; thăm khu trưng bày các hiện vật được tìm thấy trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.

Khu trưng bày các hiện vật trong quá trình tìm kiếm hài cốt liệt sĩ. (Ảnh: Văn Long)

Theo thống kê, trong cuộc chiến đấu bảo vệ biên giới phía Bắc của Tổ quốc, địa bàn tỉnh Tuyên Quang có hơn 76.400ha bị ô nhiễm bom mìn, vật nổ. Trong đó, vùng lõi khoảng 21.500ha thuộc các khu vực Thanh Thủy, Lao Chải và Minh Tân còn nhiều liệt sĩ chưa tìm thấy hài cốt.

Toàn tỉnh có 4.267 liệt sĩ; đến nay đã tìm kiếm, quy tập được 3.269 liệt sĩ.

Trong chiến dịch tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ, tổng diện tích cần tìm kiếm là 6.745ha. Đến nay, lực lượng chức năng đã tổ chức tìm kiếm trên 2.756,5ha, với khối lượng đào bới đã thực hiện hơn 27.365m3, trong tổng số 79.400m3 cần thực hiện theo kế hoạch.

Từ khi thành lập đến nay, Đội tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tỉnh đã tìm kiếm, quy tập được 228 hài cốt liệt sĩ và 12 mộ tập thể.

Riêng trong thời gian thực hiện “Chiến dịch 500 ngày đêm”, đơn vị đã tìm kiếm, quy tập 48 hài cốt liệt sĩ và 11 mộ tập thể; xác định được 98 hài cốt liệt sĩ. Tổng số hài cốt liệt sĩ được tìm kiếm, quy tập trong chiến dịch là 146.

Trong số này, 51 hài cốt liệt sĩ đã được bàn giao về Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc gia Vị Xuyên; 95 hài cốt liệt sĩ hiện được quản lý, chăm sóc tại nhà quàn của đơn vị.

Cùng với đó, việc quản lý, bảo quản, chăm sóc hài cốt liệt sĩ cần được thực hiện chu đáo; bàn giao đúng kế hoạch, đúng quy định, góp phần thực hiện tốt chính sách hậu phương Quân đội và công tác đền ơn đáp nghĩa.

Dịp này, Chủ tịch UBND tỉnh Tuyên Quang Phan Huy Ngọc trao Bằng khen cho 8 cá nhân có thành tích xuất sắc, đột xuất trong công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ trên địa bàn tỉnh năm 2026.