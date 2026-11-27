Video phóng sự "Những điểm khai thác, tập kết cát sỏi “bức tử” dòng sông Lô" do nhóm phóng viên Báo Bảo vệ pháp luật thực hiện

Tổ hợp khai thác cát, sỏi "3 không" hoạt động rầm rộ giữa lòng sông Lô

Tại khu vực xóm Chợ Tổng, thôn Bình Minh, xã Thái Hòa, tỉnh Tuyên Quang, theo ghi nhận của phóng viên (PV) trong nhiều ngày tháng 11/2026, một điểm mỏ đang hoạt động với phương châm "3 không": Không lắp đặt trạm cân, không camera giám sát và không có bất kỳ phương án bảo vệ môi trường nào. Nhiều con tàu "không số" với ngoại hình công suất lớn, không biển kiểm soát ngang nhiên khai thác cát, sỏi diễn ra suốt nhiều ngày.

Nhiều con tàu "không số" khai thác cát, sổi trên sông Lô tại địa bàn xã Thái Hòa.

Những con tàu "không số", không biển kiểm soát ngang nhiên khai thác cát, sỏi diễn ra suốt nhiều ngày.

Một tổ hợp khai thác và sàng tuyển cát, sỏi ngay giữa lòng sông Lô.

Quan sát dưới lòng sông cho thấy có 4 phương tiện thủy công suất lớn đang neo đậu, chuyên dùng để đào múc khoáng sản từ đáy sông lên mặt nước, tạo thành một tổ hợp khai thác và sàng tuyển cát, sỏi ngay giữa lòng sông Lô. Nằm ở vị trí trung tâm là tàu cuốc – phương tiện chủ lực được lắp đặt nhiều thiết bị máy móc gồm: một chuỗi gầu sắt gắn trên băng xích tải (xích gầu), hệ thống sàng rung phân loại và băng tải chuyền.

Cập sát hai bên mạn tàu cuốc là 3 tàu chở hàng sà lan tự hành đợi sẵn để tiếp nhận khoáng sản. Trong quá trình vận hành, hỗn hợp cát sỏi sau khi được gầu múc từ đáy sông lên sẽ đổ thẳng vào phễu trên cao. Hệ thống sàng rung và lưới lọc tách riêng cát mịn và sỏi cuội, sau đó hai nhánh băng tải vươn dài sang hai bên mạn tàu chuyển thẳng từng loại vật liệu xuống khoang các sà lan.

Chỉ trong chưa đầy 30 phút, với những tiếng gầm rú của động cơ, các sà lan đã được lấp đầy cát, sỏi. Theo quan sát của phóng viên, nước thải trong quá trình sàng tuyển đều được xả trực tiếp ra môi trường, khiến cả đoạn sông trở nên đục, đỏ ngầu.

Toàn bộ nước thải trong quá trình sàng tuyển đều được xả trực tiếp ra môi trường.

Cận cảnh các con tàu khai thác, sàng tuyển cát, sỏi.

Hình ảnh từ trên cao.

Bãi tập kết, nghiền sỏi dấu hiệu không phép xả thải thẳng ra sông, "tra tấn" khu dân cư

Tương tự, tại khu vực xóm Ghềnh Gà, thôn Yên Thắng (xã Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang), người dân cũng phản ánh về tình trạng tập kết, chế biến sản xuất cát, sỏi của Công ty TNHH MTV Thương mại Toàn Oanh có dấu hiệu không phép, sử dụng khoáng sản không rõ nguồn gốc, xả thải trực tiếp ra môi trường, lấn chiếm bờ sông, thay đổi dòng chảy và ảnh hưởng đến đê điều.

Điểm tập kết, chế biến sản xuất cát, sỏi tại khu vực xóm Ghềnh Gà, thôn Yên Thắng, xã Yên Sơn.

Nước thải xả thải trực tiếp ra môi trường.

Bãi tập kết, chế biến khoáng sản cát, sỏi nằm ngay sát bờ sông Lô và xen kẽ với khu dân cư.

Nằm ngay sát bờ sông Lô và xen kẽ với khu dân cư là bãi tập kết, chế biến khoáng sản cát, sỏi làm vật liệu xây dựng thông thường với diện tích quy mô lớn lên tới hàng nghìn mét vuông. Bãi tập kết này cũng hoạt động theo phương châm "3 không": Không lắp đặt trạm cân, không camera giám sát và không có phương án bảo vệ môi trường.

Tại đây, nhiều hạng mục đã được xây dựng kiên cố như trạm gác, nhà điều hành, tổ hợp dây chuyền máy móc sàng tuyển lắp đặt cố định cùng nhiều thiết bị cơ giới. Hàng nghìn mét khối cát, sỏi được tập kết chất cao như "núi" lộ thiên. Hàng ngày, các xe tải trọng lớn chở sỏi từ nơi khác về đổ thẳng vào bãi.

Sau đó, máy xúc đổ trực tiếp nguyên liệu vào phễu tiếp nhận, đi qua hệ thống máy nghiền rồi chạy vào nhiều nhánh băng tải vươn ra các hướng khác nhau để phân loại thành sỏi nhỏ và cát nghiền. Toàn bộ nước thải rửa sỏi và bùn lắng không qua xử lý được xả trực tiếp ra môi trường, hợp lưu vào dòng sông Lô khiến cả đoạn sông trở nên đục, đỏ ngầu, tiềm ẩn nguy cơ gây ô nhiễm nguồn nước và suy thoái hệ sinh thái.

Những núi cát được tập kết.

Tổ hợp dây chuyền máy móc sàng tuyển lắp đặt cố định.

Bà B.T.H., người dân có nhà ngay khu vực giáp ranh bức xúc phản ánh: "Quá trình hoạt động ở đây diễn ra một thời gian rất dài, có những thời điểm hoạt động cả ngày lẫn đêm. Các xe trọng tải lớn nhỏ ra vào thường xuyên kéo theo bụi mù mịt gây ô nhiễm môi trường.

Hàng ngày, các xe chở sỏi từ khu vực khác về đây rồi họ nghiền sỏi thành cát để bán. Khi họ nghiền gây ra tiếng ồn ầm ĩ, còn bụi thì phát tán mù mịt tất cả khu vực xung quanh. Sức khỏe của tôi và các cháu nhỏ ở gần khu vực cũng ít nhiều bị ảnh hưởng về đường hô hấp vì hít phải không khí độc hại như này. Tôi mong muốn chính quyền địa phương mau chóng vào cuộc kiểm tra, xác minh làm rõ quá trình hoạt động của Công ty Toàn Oanh để người dân bớt lo lắng".

"Đại công trường" khai thác, tập kết cát sỏi ngay gần cầu Ỷ La

Tại địa bàn thôn Tân Hà 1, phường Minh Xuân, tỉnh Tuyên Quang, người dân cũng phản ánh về tình trạng khai thác khoáng sản cát, sỏi của Công ty TNHH MTV Dịch vụ Thương mại Tiến Thuận (Doanh nghiệp khai thác cát sỏi Trung Chinh) xả thải trực tiếp không qua xử lý, xe trọng tải lớn ra vào kéo theo bụi mù mịt gây mất an toàn giao thông.

Điểm mỏ khai thác cát, sỏi sát bờ sông Lô.

Nước thải chảy tràn trực tiếp ra sông Lô.

Các phương tiện khai thác tại địa bàn phường Minh Xuân.

Toạ lạc gần Quốc lộ 2C ngay gần cầu Ỷ La là điểm mỏ khai thác cát, sỏi của Công ty Tiến Thuận với quy mô lên tới hàng nghìn mét vuông sát bờ sông Lô.

Nơi đây đã xây dựng nhiều hạng mục như nhà điều hành 2 tầng bằng bê tông cốt thép; khu vực phụ trợ lắp đặt hệ thống sàng tuyển, băng tải lớn đang vận hành hết công suất cùng nhiều công nhân làm việc.

Hàng nghìn mét khối cát, sỏi được chất cao như "núi" thành nhiều bãi lớn nhỏ, nhiều vị trí tập kết có dấu hiệu lấn chiếm bờ sông, thu hẹp dòng chảy, ảnh hưởng đến đê điều và hành lang thoát lũ.

Hàng nghìn mét khối cát, sỏi được chất cao như núi.

Vị trí tập kết có dấu hiệu lấn chiếm bờ sông, thu hẹp dòng chảy.

Qua quan sát dưới lòng sông, có cả chục phương tiện tàu hút cát với nhiều chủng loại khác nhau, trong đó có nhiều tàu "không số" công suất lớn trang bị các vòi hút khổng lồ đua nhau gầm rú hút cát từ dưới đáy sông lên thuyền, khi khoang đã đầy, các phương tiện này chạy vào và bơm xả trực tiếp lên điểm tập kết trên bờ.

Do đơn vị khai thác không có bất kỳ phương án bảo vệ môi trường hay bể lắng nào, nước thải chảy tràn trực tiếp ra sông Lô, nhuộm đỏ cả đoạn sông kéo dài hàng trăm mét.

Chỉ đạo từ UBND tỉnh và việc kiểm tra của lực lượng chức năng

Liên quan đến công tác quản lý khoáng sản, gần đây nhất, UBND tỉnh Tuyên Quang đã ban hành Văn bản số 3607/UBND-KTN về việc tăng cường công tác quản lý; thanh tra, kiểm tra hoạt động khoáng sản trên địa bàn.

Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu các sở, ngành, UBND xã, phường và các tổ chức, cá nhân được cấp phép hoạt động khoáng sản, thu hồi khoáng sản phải tăng cường thanh tra, kiểm tra theo đúng quy định của Luật Địa chất và Khoáng sản; tập trung vào các khu vực có hoạt động khoáng sản phức tạp, khu vực giáp ranh, nơi thường xuyên xảy ra khai thác trái phép hoặc tiềm ẩn nguy cơ ảnh hưởng đến môi trường, an ninh, trật tự.

Nội dung kiểm tra tập trung vào việc khai thác khoáng sản trái phép; khai thác không đúng giấy phép; thực hiện nghĩa vụ tài chính; chấp hành các quy định về bảo vệ môi trường, đất đai, an toàn lao động, an toàn giao thông và các quy định pháp luật liên quan. Các hành vi vi phạm sẽ bị xử lý nghiêm; trường hợp có dấu hiệu tội phạm sẽ chuyển cơ quan chức năng điều tra, xử lý theo quy định.

Đặc biệt, văn bản nhấn mạnh: UBND xã, phường chịu trách nhiệm toàn diện về công tác quản lý, bảo vệ khoáng sản chưa khai thác; tăng cường kiểm tra, giám sát hoạt động khai thác, vận chuyển, sử dụng khoáng sản tại các điểm mỏ được cấp phép; xử lý nghiêm hoạt động khai thác trái phép. Chủ tịch UBND xã, phường chịu trách nhiệm trực tiếp trước Chủ tịch UBND tỉnh nếu để xảy ra tình trạng khai thác, tập kết, vận chuyển, tiêu thụ khoáng sản trái quy định mà không có biện pháp ngăn chặn hiệu quả.

Trước đó, vào ngày 8/11/2026, Đội Cảnh sát đường thủy (Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Tuyên Quang) cũng đã phối hợp tuyên truyền, vận động và xử lý 5 phương tiện thủy không đủ điều kiện hoạt động tại khu vực Bến thủy nội địa Tiến Thuận thuộc phường Minh Xuân trên tuyến sông Lô.

Trước thực trạng trên, đề nghị UBND tỉnh Tuyên Quang và các cơ quan chức năng sớm vào cuộc thanh tra, kiểm tra toàn diện xử lý nghiêm các hành vi vi phạm (nếu có) để lập lại trật tự trong hoạt động khai thác khoáng sản và tránh thất thu ngân sách nhà nước, củng cố niềm tin của người dân vào công tác quản lý của chính quyền địa phương.

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