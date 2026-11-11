Tuyên Quang: Nhiều hoạt động văn hóa chào mừng Ngày Văn hóa Việt Nam 24/11

Nhiều đặc sản sẽ được giới thiệu đến người dân và du khách tại Festival “Tinh hoa ẩm thực miền Bắc”

Ngày 11/11, thông tin từ Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Tuyên Quang về việc tổ chức chuỗi hoạt động văn hóa đặc sắc chào mừng Ngày Văn hóa Việt Nam 24/11, theo đó Ngày hội Văn hóa các dân tộc tỉnh Tuyên Quang lần thứ I năm 2026 sẽ diễn ra từ ngày 19 đến 21/11 tại Quảng trường 26/3, phường Hà Giang 1 với sự tham gia của 18 đoàn nghệ nhân, diễn viên và quần chúng đại diện cho các vùng văn hóa, cộng đồng dân tộc tiêu biểu trên địa bàn tỉnh.

Ngày hội là sự kiện văn hóa có ý nghĩa thiết thực, tạo không gian để các cộng đồng dân tộc gặp gỡ, giao lưu, trình diễn và giới thiệu những nét văn hóa truyền thống đặc sắc. Qua đó, góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cộng đồng trong công tác bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc; khẳng định vai trò chủ thể của Nhân dân, nghệ nhân trong gìn giữ, thực hành và trao truyền các giá trị di sản văn hóa qua nhiều thế hệ.

Trong khuôn khổ Ngày hội sẽ diễn ra nhiều hoạt động phong phú như: Liên hoan nghệ thuật quần chúng; chương trình khai mạc kết hợp biểu diễn nghệ thuật và trình diễn trang phục dân tộc; không gian trưng bày văn hóa truyền thống; Festival “Tinh hoa ẩm thực miền Bắc”; các hoạt động giao lưu, trải nghiệm văn hóa và chương trình bế mạc, trao giải.

Điểm nhấn của sự kiện là chương trình khai mạc diễn ra vào tối ngày 20/11 tại Quảng trường 26/3, với chủ đề “Sắc màu văn hóa các dân tộc Tuyên Quang - Hội tụ, đoàn kết và lan tỏa”.

Cùng với các hoạt động nghệ thuật, Không gian trưng bày văn hóa truyền thống được tổ chức từ ngày 19 đến ngày 22/11, giới thiệu tư liệu, hình ảnh, hiện vật, trang phục, nhạc cụ, công cụ lao động, sản phẩm thủ công truyền thống và những giá trị văn hóa tiêu biểu của các cộng đồng dân tộc. Đặc biệt, hoạt động trình diễn nghề thủ công, giao lưu với nghệ nhân và trải nghiệm văn hóa sẽ giúp người dân, du khách có thêm cơ hội tiếp cận, khám phá chiều sâu đời sống văn hóa của đồng bào các dân tộc.

Một hoạt động đáng chú ý khác là Festival “Tinh hoa ẩm thực miền Bắc” năm 2026 với chủ đề “Giao lưu kết nối cụm du lịch miền Bắc”. Đây là dịp giới thiệu, quảng bá tinh hoa ẩm thực, sản phẩm du lịch và những đặc sản tiêu biểu của các địa phương thuộc cụm du lịch miền Bắc, góp phần tăng cường liên kết, hợp tác phát triển du lịch giữa các vùng miền.

Nghi lễ Nhảy lửa của dân tộc Pà Thẻn tại xã Tân Trịnh

Tiếp nối chuỗi hoạt động văn hóa, từ ngày 22 đến ngày 24/11, tại xã Tân Trịnh sẽ diễn ra Lễ hội Nhảy lửa của người Pà Thẻn tỉnh Tuyên Quang lần thứ II năm 2026 diễn ra vào tối ngày 24/11.

Lễ hội có sự tham gia của các nghệ nhân, diễn viên, vận động viên quần chúng là đồng bào dân tộc Pà Thẻn đến từ các xã: Tân Trịnh, Yên Thành, Quang Bình, Thông Nguyên, Tân Quang, Liên Hiệp, Tri Phú và Minh Quang.

Đây là hoạt động có ý nghĩa quan trọng trong việc hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam 24/11, đồng thời tôn vinh, bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa phi vật thể cấp quốc gia Nghi lễ Nhảy lửa của người Pà Thẻn.

Trong thời gian diễn ra lễ hội, nhiều hoạt động đặc sắc sẽ được tổ chức như: Trưng bày, giới thiệu sản phẩm văn hóa, du lịch, ẩm thực và nông sản OCOP; lễ cúng báo cáo tổ tiên, thổ công, thổ địa; hội nghị gặp mặt, giao lưu, trao đổi kinh nghiệm về bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc Pà Thẻn; giao lưu văn hóa, trình diễn trang phục truyền thống; giao lưu thể thao và tổ chức các trò chơi dân gian dân tộc.

Chương trình gồm các tiết mục nghệ thuật, nghi lễ Kéo chày và điểm nhấn đặc biệt là Nghi lễ Nhảy lửa - một thực hành văn hóa tâm linh độc đáo, thể hiện thế giới quan, đời sống tín ngưỡng và những quan niệm truyền thống được cộng đồng người Pà Thẻn gìn giữ, trao truyền qua nhiều thế hệ.

Việc tổ chức liên tiếp hai sự kiện văn hóa quy mô cấp tỉnh từ ngày 19 đến ngày 24/11/2026 thể hiện sự quan tâm của tỉnh Tuyên Quang đối với công tác bảo tồn, phát huy giá trị di sản văn hóa các dân tộc gắn với phát triển kinh tế - xã hội.

Thông qua các hoạt động trình diễn nghệ thuật, trưng bày, trải nghiệm văn hóa, giới thiệu ẩm thực, thể thao dân gian và thực hành nghi lễ truyền thống, chuỗi sự kiện tạo nên không gian giao lưu văn hóa đa dạng, nơi các cộng đồng dân tộc, nghệ nhân và người thực hành di sản có cơ hội gặp gỡ, chia sẻ, kết nối với Nhân dân và du khách.