Tuyên Quang: Nâng cao năng lực cán bộ Mặt trận đáp ứng yêu cầu tổ chức bộ máy mới và kỷ nguyên số

Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Tuyên Quang Hà Trung Kiên nhấn mạnh tầm quan trọng của công tác Mặt trận trong bối cảnh hiện nay.

Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Tuyên Quang Hà Trung Kiên phát biểu tại hội nghị - Ảnh: BTQ.

Theo Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Tuyên Quang, khi tổ chức bộ máy và phương thức hoạt động của hệ thống chính trị đang tiếp tục được đổi mới mạnh mẽ, yêu cầu đặt ra cho đội ngũ cán bộ Mặt trận ngày một khắt khe hơn.

Đặc biệt, quá trình triển khai mô hình chính quyền địa phương 2 cấp đòi hỏi mỗi cán bộ không chỉ phải nâng cao năng lực tham mưu mà còn phải không ngừng mài giũa kỹ năng vận động Nhân dân, thực hiện tốt vai trò giám sát, phản biện xã hội. Cùng với đó là sự nhạy bén trong việc nắm bắt dư luận, kịp thời xử lý hiệu quả các vấn đề phát sinh ngay từ cơ sở.

​Bên cạnh các kỹ năng truyền thống, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Tuyên Quang Hà Trung Kiên cũng đặt ra yêu cầu cấp thiết về việc chủ động ứng dụng công nghệ thông tin và bảo đảm an toàn thông tin trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.

Để đáp ứng những đòi hỏi đó, công tác đào tạo, bồi dưỡng cần được tiến hành thường xuyên, gắn chặt với nhiệm vụ chuyên môn và tập trung tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc từ thực tiễn.

Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Tuyên Quang đề nghị các học viên tham gia khóa học cần nêu cao tinh thần trách nhiệm, tích cực trao đổi, thảo luận và chủ động liên hệ với thực tế địa phương để vận dụng kiến thức một cách hiệu quả nhất.

Toàn cảnh hội nghị - Ảnh: BTQ.

​Diễn ra trong thời gian hai ngày, chương trình tập huấn được thiết kế chuyên sâu với 9 chuyên đề trọng tâm, bao quát toàn diện các lĩnh vực hoạt động. Thay vì học lý thuyết đơn thuần, các học viên được truyền đạt trực tiếp về phương pháp và kỹ năng nắm bắt dư luận xã hội; công tác giám sát, phản biện của MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội; cùng hướng dẫn chi tiết về tổ chức, hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân và Ban giám sát đầu tư của cộng đồng.

​Hội nghị cũng dành thời lượng lớn để quán triệt, hướng dẫn thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” giai đoạn 2026-2031 và mô hình xây dựng Khu dân cư đoàn kết, an toàn, ấm no, hạnh phúc.

Đi liền với đó là các chuyên đề mang tính nghiệp vụ cao như công tác vận động, quản lý, sử dụng Quỹ “Vì người nghèo” và nguồn cứu trợ; những vấn đề thực tiễn đặt ra trong công tác dân tộc, tôn giáo và xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

​Đáng chú ý, chương trình năm nay đặc biệt chú trọng cập nhật kỹ năng hoạt động cho Ban Công tác Mặt trận ở khu dân cư nhằm thích ứng với mô hình tổ chức mới, đồng thời trang bị những kiến thức thiết yếu về an toàn thông tin và an ninh mạng – một đòi hỏi tất yếu của kỷ nguyên số.

​Hội nghị tập huấn là dịp sinh hoạt chuyên môn quan trọng, góp phần trực tiếp nâng cao kiến thức, bản lĩnh và kỹ năng nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ. Qua đó, tiếp tục phát huy mạnh mẽ vai trò nòng cốt của MTTQ Việt Nam các cấp trong công tác tuyên truyền, tập hợp các tầng lớp Nhân dân, củng cố vững chắc khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tạo ra những chuyển biến thực chất, hiệu quả trong các phong trào thi đua yêu nước ngay từ cơ sở.