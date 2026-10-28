Tuyên Quang: Nâng cao kỹ năng nghiệp vụ công tác Mặt trận theo mô hình mới

Quang cảnh Hội nghị. Ảnh: MTTQ.

Tại hội nghị, ông Nguyễn Minh Phú, Phó Trưởng ban Tổ chức, Kiểm tra, Cơ quan Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam truyền đạt hai chuyên đề về tổ chức và hoạt động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam theo mô hình mới và kỹ năng tổ chức, hoạt động của Ban Công tác Mặt trận ở khu dân cư.

Các chuyên đề tập trung làm rõ tổ chức, chức năng, nhiệm vụ, phương thức hoạt động của Mặt trận theo mô hình mới. Đồng thời trang bị kỹ năng triển khai nhiệm vụ, nâng cao hiệu quả hoạt động của Ban Công tác Mặt trận trong tuyên truyền, vận động, tập hợp Nhân dân, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc tại khu dân cư.

Bà Trần Thị Hoàn, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Tuyên Quang phát biểu tại Hội nghị. Ảnh: MTTQ.

Cũng tại Hội nghị, Đại úy Ngô Ngọc Linh, Phòng An ninh mạng, Công an tỉnh Tuyên Quang truyền đạt chuyên đề về các vấn đề an toàn thông tin và an ninh mạng. Nội dung tập trung cung cấp kiến thức về bảo đảm an toàn thông tin, nhận diện các nguy cơ mất an toàn trên không gian mạng và biện pháp phòng ngừa, xử lý rủi ro trong quá trình sử dụng các nền tảng số.

Các đại biểu và học viên tại Hội nghị. Ảnh: MTTQ.

Thông qua tập huấn, đội ngũ cán bộ Mặt trận được cập nhật kiến thức, nâng cao kỹ năng nghiệp vụ và ý thức bảo đảm an toàn thông tin; góp phần đổi mới phương thức hoạt động, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác Mặt trận, nhất là tại khu dân cư, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.