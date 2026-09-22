Tuyên Quang nâng cao chất lượng nguồn nhân lực nông nghiệp đến năm 2030

Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang vừa ban hành Kế hoạch thực hiện Quyết định số 517/QĐ-TTg ngày 5/3/2025 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án “Bồi dưỡng cán bộ Hội Nông dân các cấp, Chi hội trưởng nông dân và nông dân sản xuất kinh doanh giỏi, nông dân xuất sắc giai đoạn 2025-2030” trên địa bàn tỉnh.

Kế hoạch được triển khai trong giai đoạn 2027-2030, hướng tới xây dựng đội ngũ cán bộ Hội và nông dân có kiến thức, kỹ năng, năng lực tổ chức sản xuất, kinh doanh, đáp ứng yêu cầu phát triển nông nghiệp theo hướng hiện đại, xanh và bền vững.

Nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ Hội và nông dân

Tuyên Quang đặt mục tiêu xây dựng đội ngũ cán bộ Hội Nông dân cấp tỉnh, cấp xã có bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức, trình độ và năng lực đáp ứng yêu cầu công tác Hội; đồng thời tạo nguồn cán bộ kế cận, nhất là cán bộ trẻ có chất lượng cho Đảng và hệ thống chính trị.

Đối với nông dân xuất sắc, nông dân sản xuất kinh doanh giỏi, trọng tâm bồi dưỡng là nâng cao kiến thức và kỹ năng để phát huy vai trò tiên phong trong ứng dụng khoa học kỹ thuật, hỗ trợ khởi nghiệp, phát triển kinh tế tập thể và xây dựng các mô hình liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị.

Hằng năm, tỉnh phấn đấu có từ 30% trở lên, tương đương khoảng 40 cán bộ Hội Nông dân các cấp, báo cáo viên, tuyên truyền viên trong hệ thống Hội được bồi dưỡng kiến thức về nông nghiệp, nông dân, nông thôn và kỹ năng công tác Hội.

Đồng thời, từ 30% trở lên, tương đương khoảng 540 Chi hội trưởng nông dân được bồi dưỡng nghiệp vụ; khoảng 1.700 nông dân xuất sắc, nông dân sản xuất kinh doanh giỏi các cấp được nâng cao trình độ, kiến thức và kỹ năng.

Đến hết năm 2030, Tuyên Quang đặt mục tiêu 100% Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh, Trưởng, Phó Ban Công tác Nông dân và Ủy viên Ban Thường vụ Hội Nông dân tỉnh chuyên trách được bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng lãnh đạo, quản lý và nghiệp vụ công tác Hội ít nhất một lần.

Tỉnh cũng phấn đấu 100% Chủ tịch Hội Nông dân cấp xã tại khu vực I, II, III vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi được cập nhật kiến thức, nghiệp vụ; 100% công chức Ban Công tác Nông dân được bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ phù hợp với vị trí việc làm.

Cùng với đó, 100% Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội Nông dân cấp xã, công chức được phân công giúp việc Hội Nông dân cấp xã và Chi hội trưởng nông dân được bồi dưỡng, cập nhật kiến thức, kỹ năng cần thiết.

Trong cả giai đoạn 2027-2030, tỉnh dự kiến bồi dưỡng khoảng 6.800 nông dân xuất sắc, nông dân sản xuất kinh doanh giỏi các cấp.

Chuyển từ tư duy sản xuất sang tư duy kinh tế nông nghiệp

Nội dung bồi dưỡng được thiết kế theo hướng gắn với yêu cầu thực tiễn sản xuất và kinh doanh nông nghiệp. Trong đó, tập trung vào chủ trương, chính sách về nông nghiệp, nông dân, nông thôn; liên kết giữa nông dân, tổ hợp tác, hợp tác xã với doanh nghiệp; phát triển chuỗi sản xuất, quảng bá, xúc tiến thương mại nông sản.

Các nội dung về xây dựng chi Hội, tổ Hội Nông dân nghề nghiệp; đổi mới sáng tạo; chuyển đổi số trong sản xuất, kinh doanh cũng được chú trọng.

Thông qua chương trình bồi dưỡng, Tuyên Quang hướng tới từng bước chuyển từ tư duy sản xuất nông nghiệp sang tư duy kinh tế nông nghiệp, góp phần khắc phục tình trạng sản xuất manh mún, nhỏ lẻ và nâng cao vai trò chủ thể của nông dân trong phát triển kinh tế nông thôn, xây dựng nông thôn mới.

Chương trình, tài liệu bồi dưỡng được xây dựng theo hướng kết hợp lý luận với thực tiễn, chú trọng ứng dụng khoa học và công nghệ, quản lý sản xuất, kinh doanh, an toàn thực phẩm, bảo vệ môi trường, phát triển vùng nguyên liệu và chuỗi giá trị sản phẩm nông nghiệp, sản phẩm OCOP.

Tỉnh đồng thời khuyến khích khai thác tiềm năng phát triển kinh tế xanh, kinh tế số, kinh tế tuần hoàn, kinh tế tri thức và tăng cường kết hợp nông nghiệp với dịch vụ, qua đó tạo thêm giá trị gia tăng cho sản phẩm và nâng cao thu nhập cho người dân.

Gắn đào tạo với thực tiễn và quản lý nguồn nhân lực

Theo kế hoạch, Hội Nông dân tỉnh là cơ quan chủ trì, có trách nhiệm tham mưu và tổ chức triển khai; xây dựng chương trình, tài liệu; tổ chức các lớp bồi dưỡng; kiểm tra, giám sát và đánh giá kết quả thực hiện.

Hội Nông dân tỉnh cũng xây dựng cơ sở dữ liệu về cán bộ Hội, Chi hội trưởng và nông dân sản xuất kinh doanh giỏi được bồi dưỡng, làm cơ sở quản lý, theo dõi quá trình tham gia và kết quả đào tạo.

UBND các xã, phường có trách nhiệm xây dựng kế hoạch phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương; rà soát, lựa chọn đúng đối tượng và tạo điều kiện về cơ sở vật chất, kinh phí để triển khai công tác bồi dưỡng.

Việc chú trọng đào tạo, cập nhật kiến thức và nâng cao kỹ năng cho cán bộ Hội và nông dân được kỳ vọng góp phần hình thành lực lượng nông dân có năng lực sản xuất, kinh doanh, thích ứng với yêu cầu của thị trường; đồng thời tạo nền tảng nhân lực để Tuyên Quang phát triển nông nghiệp theo hướng xanh, hiện đại, liên kết theo chuỗi giá trị và bền vững đến năm 2030