Tuyên Quang mở rộng không gian giao thương Việt – Trung, thúc đẩy kinh tế biên mậu

Tối 24/10, tỉnh Tuyên Quang tổ chức khai mạc Hội chợ Thương mại Quốc tế Việt – Trung năm 2026, với sự tham dự của lãnh đạo tỉnh, đại diện Bộ Công Thương, các địa phương Trung Quốc cùng đông đảo doanh nghiệp, tổ chức xúc tiến thương mại và người dân. Sự kiện không chỉ tạo cơ hội thúc đẩy giao thương, mở rộng hợp tác kinh tế giữa hai bên mà còn là dịp để Tuyên Quang quảng bá tiềm năng, thế mạnh, thu hút đầu tư và khai thác hiệu quả lợi thế kết nối thương mại với các địa phương Trung Quốc.

Khai mạc Hội chợ Thương mại Quốc tế Việt – Trung tại Tuyên Quang

Từ quảng bá sản phẩm đến kết nối thị trường

Phát biểu khai mạc, ông Nguyễn Mạnh Tuấn, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Tuyên Quang, Trưởng Ban tổ chức hội chợ, nhấn mạnh sự kiện nằm trong Chương trình cấp quốc gia về xúc tiến thương mại năm 2026 của Bộ Công Thương.

Theo định hướng của Ban tổ chức, hội chợ góp phần cụ thể hóa các nội dung hợp tác kinh tế, thương mại, đồng thời củng cố quan hệ hữu nghị truyền thống giữa Việt Nam và Trung Quốc. Thông qua hoạt động giới thiệu sản phẩm và kết nối giao thương, doanh nghiệp hai nước có thêm điều kiện tiếp cận đối tác, tìm kiếm cơ hội hợp tác và mở rộng thị trường tiêu thụ.

Du khách thích thú tham quan, mua sắm tại gian hàng Hội chợ

Hội chợ năm nay có quy mô 300 gian hàng trên diện tích 10.000 m², gồm 250 gian hàng Việt Nam và 50 gian hàng của các đối tác Trung Quốc. Các sản phẩm được giới thiệu khá đa dạng, từ nông sản, thực phẩm, dược liệu, hàng tiêu dùng đến máy móc, thiết bị, hàng thủ công mỹ nghệ và các sản phẩm phục vụ xúc tiến đầu tư, thương mại, du lịch.

Đáng chú ý, nhiều sản phẩm OCOP, nông sản đặc trưng và sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu của Tuyên Quang được trưng bày cùng hàng hóa của tỉnh Vân Nam và Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây, Trung Quốc. Việc tập hợp các sản phẩm đặc trưng tại cùng một không gian giao thương tạo điều kiện để doanh nghiệp giới thiệu năng lực cung ứng, tìm hiểu thị hiếu và tiếp cận những cơ hội hợp tác mới.

Khai thác lợi thế thương mại biên giới

Một điểm đáng chú ý của hội chợ là chuỗi hoạt động kết nối được tổ chức song song với chương trình trưng bày, giới thiệu sản phẩm. Trong đó có hội đàm giữa Sở Công Thương tỉnh Tuyên Quang với cơ quan thương vụ châu Văn Sơn và thành phố Bách Sắc; hội nghị kết nối giao thương giữa doanh nghiệp, tổ chức xúc tiến thương mại hai nước; cùng các hoạt động khảo sát mô hình phát triển thương mại, du lịch tại một số lối mở, điểm thông quan và chợ biên giới.

Đối với Tuyên Quang, phát huy lợi thế địa lý cần đi cùng nâng cao năng lực sản xuất, chất lượng sản phẩm và khả năng đáp ứng yêu cầu của thị trường. Đặc biệt, với nhóm hàng nông sản, thực phẩm và dược liệu, việc mở rộng giao thương cần gắn với tiêu chuẩn chất lượng, truy xuất nguồn gốc, quy cách đóng gói và tính ổn định của nguồn cung.

Bên cạnh thương mại hàng hóa, việc kết hợp quảng bá sản phẩm với giới thiệu tiềm năng du lịch, văn hóa và đầu tư cũng mở ra hướng kết nối đa lĩnh vực. Nếu được triển khai hiệu quả, các mối liên kết này có thể góp phần mở rộng cơ hội kinh doanh, tăng sức hấp dẫn của địa phương đối với doanh nghiệp và nhà đầu tư.

Bí thư Tỉnh ủy Tuyên Quang Hầu A Lềnh tham quan các gian hàng tại Hội chợ

Tại lễ khai mạc, ông Nguyễn Mạnh Tuấn khẳng định Tuyên Quang tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, đẩy mạnh cải cách hành chính, hoàn thiện hạ tầng và tạo điều kiện thuận lợi để doanh nghiệp, nhà đầu tư hợp tác, phát triển lâu dài.

Với sự tham gia của doanh nghiệp hai nước cùng các hoạt động giao thương, khảo sát và xúc tiến đầu tư, Hội chợ Thương mại Quốc tế Việt – Trung năm 2026 tạo thêm không gian để Tuyên Quang quảng bá sản phẩm, kết nối đối tác và giới thiệu tiềm năng phát triển kinh tế.