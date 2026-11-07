Tuyên Quang mở rộng không gian công nghiệp, đẩy mạnh đầu tư hạ tầng

Tuyên Quang định hướng phát triển thêm 4 khu công nghiệp đến năm 2030. (Ảnh minh họa)

Theo Kế hoạch số 409/KH-UBND ngày 28/10/2026 về thực hiện Nghị quyết số 91-NQ/TU của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Tuyên Quang xác định phát triển hạ tầng công nghiệp là một trong những nhiệm vụ trọng tâm nhằm mở rộng không gian phát triển kinh tế.

Cụ thể, tỉnh định hướng mở rộng, hoàn thiện hạ tầng các khu công nghiệp Long Bình An, Nhữ Khê-Đội Cấn, Tam Đa; tiếp tục hoàn thiện Khu công nghiệp Bình Vàng và Khu kinh tế cửa khẩu Thanh Thủy. Việc thu hút đầu tư được gắn với yêu cầu chuẩn bị quỹ đất sạch, xây dựng hệ thống xử lý nước thải tập trung và bảo đảm hạ tầng bảo vệ môi trường.

Bên cạnh công nghiệp, tỉnh ưu tiên đầu tư các công trình giao thông kết nối liên vùng, trong đó có tuyến cao tốc Tuyên Quang - Hà Giang kết nối đến Thanh Thủy và các công trình kết nối với cao tốc Nội Bài - Lào Cai. Các tuyến quốc lộ 4C, 280, 34, 4 và những tuyến đường tỉnh trọng điểm như ĐT.191, ĐT.187, ĐT.186, ĐT.183, ĐT.182B, ĐT.189 cũng nằm trong kế hoạch cải tạo, nâng cấp.

Đến năm 2030, Tuyên Quang phấn đấu tỷ lệ đô thị hóa đạt khoảng 35%, hoàn thành tối thiểu 3.000 căn nhà ở xã hội, nhà ở công nhân; phủ sóng 5G tại 100% trung tâm xã và bảo đảm 100% thôn, tổ dân phố có sóng thông tin di động.

Để thực hiện các mục tiêu, UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành và địa phương xác định rõ nhiệm vụ, đơn vị chủ trì, tiến độ và kết quả đầu ra. Nguồn vốn được ưu tiên cho các công trình trọng điểm, cấp thiết, có tính kết nối; đồng thời tăng cường huy động vốn ngoài ngân sách, xã hội hóa, hợp tác công tư (PPP) và các nguồn vốn hợp pháp khác.

Theo kế hoạch, các đơn vị gửi báo cáo kết quả thực hiện hằng năm về Sở Xây dựng trước ngày 15/12 để tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh trước ngày 31/12. Việc đánh giá giữa kỳ thực hiện trong năm 2028 và tổng kết vào năm 2030.