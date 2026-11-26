Ngày 26/11, đồng chí Hầu A Lềnh, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Tuyên Quang tiếp Đoàn công tác Hiệp hội Kinh tế, Văn hóa Hàn - Việt (KOVECA) do ông Kwon Sung Taek, Chủ tịch Hiệp hội, làm Trưởng đoàn đến thăm, tìm hiểu cơ hội hợp tác đầu tư tại địa phương.

Cùng dự có đồng chí Hoàng Gia Long, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; đồng chí Vân Đình Thảo, Trưởng Ban Quản lý các khu công nghiệp và khu kinh tế tỉnh Tuyên Quang, cùng lãnh đạo một số sở, ngành.

Bí thư Tỉnh ủy Tuyên Quang Hầu A Lềnh giới thiệu với ông Kwon Sung Taek, Chủ tịch Hiệp hội Kinh tế, Văn hóa Hàn - Việt và đoàn công tác về các tiềm năng, thế mạnh phát triển của tỉnh

Tại buổi tiếp, Bí thư Tỉnh ủy Tuyên Quang Hầu A Lềnh đánh giá cao sự chủ động của KOVECA trong nghiên cứu, đề xuất các ý tưởng, dự án hợp tác tại Tuyên Quang. Đây cũng là những lĩnh vực tỉnh đang ưu tiên thu hút đầu tư, gắn với mục tiêu phát triển nhanh và bền vững.

Theo Bí thư Tỉnh ủy, Tuyên Quang đang tập trung hoàn thiện quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội, văn hóa, giáo dục, y tế và rà soát cơ chế, chính sách nhằm tạo thuận lợi cho hoạt động đầu tư. Cùng với phát huy nội lực, tỉnh mong muốn tăng cường hợp tác với cộng đồng doanh nghiệp trong và ngoài nước, nhất là về nguồn vốn, công nghệ và phát triển nhân lực chất lượng cao.

Trên địa bàn tỉnh hiện đã có một số dự án của doanh nghiệp Hàn Quốc hoạt động hiệu quả. Từ nền tảng này, Tuyên Quang mong muốn KOVECA tiếp tục làm cầu nối, mở rộng kết nối doanh nghiệp Hàn Quốc với các đối tác Việt Nam, trong đó có các doanh nghiệp và cơ quan chức năng của tỉnh.

Các lĩnh vực được Tuyên Quang ưu tiên kêu gọi hợp tác gồm nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, năng lượng tái tạo, hạ tầng công nghiệp, dịch vụ thiết yếu, y tế và chăm sóc sức khỏe, du lịch, đào tạo nhân lực và xuất khẩu lao động. Tỉnh cam kết đồng hành, hỗ trợ nhà đầu tư, xây dựng môi trường đầu tư minh bạch, an toàn và hiệu quả.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh Tuyên Quang chụp ảnh lưu niệm cùng Đoàn công tác của Hiệp hội Kinh tế, Văn hóa Hàn - Việt

Bí thư Tỉnh ủy Tuyên Quang Hầu A Lềnh đề nghị sau buổi làm việc, Hiệp hội và các doanh nghiệp thành viên tiếp tục phối hợp với các sở, ngành để trao đổi cụ thể, thống nhất nội dung hợp tác, từng bước chuyển hóa các đề xuất thành dự án thiết thực.

Cảm ơn sự đón tiếp của lãnh đạo tỉnh Tuyên Quang, ông Kwon Sung Taek đánh giá cao tiềm năng phát triển và môi trường đầu tư của Tuyên Quang. Chủ tịch KOVECA khẳng định, Hiệp hội sẽ phối hợp với các cơ quan chức năng, hỗ trợ kết nối doanh nghiệp hai nước tìm kiếm cơ hội hợp tác trong thương mại, công nghiệp, du lịch, nông nghiệp công nghệ cao và giao lưu văn hóa, góp phần thúc đẩy quan hệ hữu nghị, hợp tác Việt Nam - Hàn Quốc.