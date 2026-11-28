Anh Hoàng Văn Nam ở thôn Bản Vả, xã Kiên Đài, tỉnh Tuyên Quang đang cho dê ăn.

Từ đào tạo nghề gắn với nhu cầu thực tế đến hỗ trợ công cụ sản xuất, xây dựng mô hình liên kết và mở rộng thị trường tiêu thụ, xã Kiên Đài, tỉnh Tuyên Quang đang từng bước đa dạng hóa sinh kế, tạo thêm cơ hội phát triển kinh tế cho người dân vùng khó khăn.

Từ thay đổi cách làm đến phát triển sinh kế

Từng có thời gian nuôi dúi thương phẩm nhưng do chưa được trang bị đầy đủ kiến thức, kỹ thuật chăn nuôi, anh Hoàng Văn Hiền ở thôn Khun Vìn, xã Kiên Đài, tỉnh Tuyên Quang chưa thực sự tự tin phát triển mô hình. Trong khi đó, nguồn thu nhập chính của hai vợ chồng vẫn phụ thuộc vào trồng trọt, hiệu quả kinh tế còn hạn chế.

Anh Hiền cho biết, khi được chính quyền địa phương hỗ trợ triển khai mô hình nuôi dúi thương phẩm và tham gia tập huấn kỹ thuật chăm sóc, phòng bệnh, anh đã mạnh dạn đăng ký thực hiện. Qua tìm hiểu, anh cũng nhận thấy đây là mô hình có thể tận dụng nguồn thức ăn sẵn có tại địa phương, phù hợp với điều kiện lao động của gia đình.

Anh Hoàng Văn Hiền ở thôn Khun Vìn, xã Kiên Đài, tỉnh Tuyên Quang đang cắt thức ăn cho những con dúi.

Anh Hoàng Văn Hiền chia sẻ, qua tìm hiểu nhiều mô hình nuôi dúi, anh nhận thấy hướng chăn nuôi này có triển vọng về thu nhập, đồng thời tận dụng được các nguồn thức ăn như tre, nứa, luồng vốn có sẵn tại địa phương. Đây là những điều kiện phù hợp để gia đình triển khai và có thể mở rộng mô hình trong thời gian tới.

Mô hình nuôi dúi thương phẩm của anh Hiền ở thôn Khun Vìn, xã Kiên Đài, tỉnh Tuyên Quang.

Sau hơn hai tháng triển khai, đàn dúi của gia đình anh Hiền bước đầu sinh trưởng, phát triển tốt. Anh Hiền kỳ vọng mô hình nuôi dúi sẽ phát triển, trở thành hướng làm kinh tế của gia đình và địa phương, giúp gia đình có thêm nguồn thu nhập ổn định hơn.

Hiện nay, toàn xã Kiên Đài có 47 hộ nuôi dúi, riêng thôn Khun Vìn có 4 hộ tham gia. Việc người dân từng bước tiếp cận mô hình chăn nuôi mới góp phần đa dạng hóa sinh kế, tạo thêm lựa chọn trong phát triển kinh tế hộ gia đình.

Cũng tại xã Kiên Đài, gia đình anh Hoàng Văn Nam ở thôn Bản Vả đang phát triển mô hình nuôi dê với quy mô khoảng 80-90 con, gồm dê sinh sản và dê vỗ béo. Có kinh nghiệm chăn nuôi trong nhiều năm, nhưng trước đây gia đình anh vẫn phải thực hiện thủ công nhiều công đoạn, nhất là khâu chuẩn bị thức ăn.

Anh Hoàng Văn Nam ở thôn Bản Vả, xã Kiên Đài, tỉnh Tuyên Quang đang sử dụng máy được chính quyền xã hỗ trợ để cắt thức ăn cho dê.

Việc được tham gia tập huấn và hỗ trợ máy cắt thức ăn đã giúp gia đình giảm đáng kể thời gian, công sức trong chăn nuôi. Theo anh Nam, trước đây gia đình chủ yếu băm thức ăn cho dê bằng tay.

Sau khi được hỗ trợ máy móc, công việc trở nên thuận lợi hơn, gia đình có thêm thời gian làm những công việc khác và tiếp tục tăng đàn dê. Từ kinh nghiệm chăn nuôi truyền thống, việc tiếp cận kiến thức và công cụ hỗ trợ đã giúp gia đình anh Nam từng bước cải tiến phương thức sản xuất. Anh mong muốn tiếp tục phát triển đàn dê, nâng cao thu nhập và cải thiện kinh tế gia đình.

Đào tạo nghề gắn với điều kiện sản xuất thực tế

Kiên Đài là xã miền núi còn nhiều khó khăn, được hình thành trên cơ sở sáp nhập hai xã Phú Bình và Kiên Đài. Toàn xã hiện có 2.181 hộ dân với trên 9.300 nhân khẩu, trong đó đồng bào dân tộc thiểu số chiếm trên 90%. Địa hình chủ yếu là đồi núi, sản xuất nông nghiệp và lâm nghiệp là sinh kế chính của người dân.

Thu nhập bình quân đầu người đạt 42,3 triệu đồng/năm; tỷ lệ hộ nghèo năm 2025 còn gần 40%. Cùng với đó, hạ tầng, giao thông và hệ thống thủy lợi còn nhiều hạn chế, ảnh hưởng đến sản xuất và đời sống của người dân.

Trước thực tế này, cùng với triển khai các chương trình mục tiêu quốc gia, chính quyền địa phương chú trọng đào tạo nghề gắn với nhu cầu và điều kiện sản xuất thực tế. Riêng năm 2026, xã đã tổ chức 3 lớp đào tạo nghề, tập trung vào lĩnh vực trồng trọt, chăn nuôi, giúp người dân tiếp cận kiến thức, kỹ thuật mới và từng bước áp dụng vào phát triển kinh tế hộ gia đình.

Điểm đáng chú ý là nội dung đào tạo được gắn với những mô hình sản xuất cụ thể đang triển khai tại địa phương như trồng dưa chuột liên kết, sâm bố chính, nuôi ốc và nuôi dúi. Cách làm này hướng đến việc giúp người dân không chỉ được trang bị kiến thức mà còn có thể vận dụng vào điều kiện sản xuất của gia đình.

Ông Bùi Mạnh Hùng, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Kiên Đài cho biết, các lớp đào tạo nghề về trồng trọt, chăn nuôi được địa phương gắn với thực tế các mô hình phát triển kinh tế đang triển khai, trong đó có sản xuất dưa chuột liên kết, trồng sâm bố chính, nuôi ốc và nuôi dúi. Đây là những mô hình đặc trưng của địa phương và đã mang lại hiệu quả.

Thực tế, mô hình liên kết trồng dưa chuột tại Kiên Đài đã thu hút trên 100 hộ dân tham gia từ năm 2021 đến nay, với tổng doanh thu ước đạt khoảng 80 tỷ đồng. Diện tích sản xuất duy trì trên 20 ha mỗi vụ, với 3 vụ/năm; hiệu quả kinh tế bình quân đạt khoảng 300-350 triệu đồng/ha/năm.

Mở rộng liên kết, tìm đầu ra cho sản phẩm

Bên cạnh đào tạo nghề và lựa chọn mô hình sản xuất phù hợp, xã Kiên Đài tập trung triển khai các giải pháp phát triển kinh tế gắn với xây dựng, mở rộng liên kết sản xuất. Một hướng đi mới được địa phương chú trọng là quảng bá, kết nối tiêu thụ sản phẩm trên nền tảng số.

Ngày 12/7/2026, xã ra mắt trang “Chợ vùng cao Kiên Đài,” theo kế hoạch, các phiên chợ sẽ được duy trì hằng tháng, tạo không gian giao thương, kết nối người sản xuất với doanh nghiệp và người tiêu dùng. Qua đó, địa phương từng bước đưa các sản phẩm đặc trưng lên nền tảng mạng xã hội, sàn thương mại điện tử, mở rộng thị trường tiêu thụ.

Từ đào tạo nghề, hỗ trợ kỹ thuật, công cụ sản xuất đến xây dựng mô hình liên kết và mở rộng thị trường, Kiên Đài đang từng bước tạo thêm điều kiện để người dân phát huy tiềm năng, chủ động phát triển kinh tế gia đình. Đây là những giải pháp góp phần đa dạng hóa sinh kế, nâng cao hiệu quả sản xuất, cải thiện thu nhập và thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững tại địa phương.