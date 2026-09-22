Tuyên Quang:Mạo danh fanpage khách sạn lừa tiền cọc dịp trung thu

Ngày 22.9, thông tin từ Công an tỉnh Tuyên Quang, đơn vị cảnh báo thủ đoạn lập fanpage giả mạo khách sạn, nhà hàng để lừa tiền đặt cọc của người dân và du khách dịp Lễ hội Thành Tuyên 2026.

Lợi dụng nhu cầu tìm phòng nghỉ, đặt dịch vụ ăn uống tăng cao trong mùa Trung thu tại Tuyên Quang, các đối tượng lập fanpage có tên và hình ảnh giống các cơ sở kinh doanh thực tế.

Sự kiện trung thu ở Tuyên Quang thu hút đông đảo du khách

Những trang này thường sao chép tên, hình ảnh, logo, địa chỉ và số điện thoại của cơ sở kinh doanh thật nhằm tạo cảm giác đây là kênh thông tin chính thức.

Để tăng độ tin cậy, các đối tượng còn tạo dựng bình luận tích cực, đánh giá 5 sao bằng tài khoản ảo, thậm chí sử dụng quảng cáo để tiếp cận người đang có nhu cầu tìm phòng nghỉ, đặt dịch vụ, đặc biệt trong thời điểm Lễ hội Thành Tuyên diễn ra.

Khi có người liên hệ, chúng đưa ra mức giá thấp cùng nhiều ưu đãi hấp dẫn đồng thời thúc giục khách chuyển tiền sớm với lý do cần giữ phòng hoặc xác nhận đặt chỗ.

Khi khách liên hệ, các đối tượng nhanh chóng tư vấn, đưa ra giá phòng thấp hơn thị trường và kèm khuyến mãi giới hạn, từ đó thúc giục khách chuyển tiền để giữ phòng.

Sau khi nhận tiền, đối tượng có thể gửi xác nhận đặt phòng giả hoặc tiếp tục yêu cầu khách chuyển thêm tiền với lý do sai nội dung giao dịch, cần kế toán xác nhận để hoàn tiền.

Nhiều nạn nhân chỉ phát hiện sự việc khi trực tiếp đến khách sạn, nhà hàng và được thông báo không có thông tin đặt chỗ hoặc giao dịch tương ứng.

Thủ đoạn của các đối tượng là lập trang fanpage mạo danh khách sạn, nhà hàng để lừa cọc du khách

Một trường hợp suýt bị lừa xảy ra khi du khách chuẩn bị đến Tuyên Quang dự lễ hội và liên hệ một fanpage có tên, hình ảnh giống cơ sở lưu trú lớn.

Người này suýt chuyển tiền đặt cọc nhưng đã kiểm tra lại thông tin trước khi giao dịch, qua đó tránh trở thành nạn nhân của thủ đoạn lừa đảo đang được cảnh báo.

Ngành chức năng tỉnh Tuyên Quang khuyến cáo người dân xác minh kỹ thông tin trước khi chuyển tiền, khi phát hiện fanpage giả mạo cần báo cáo và lưu giữ toàn bộ bằng chứng giao dịch.

Lễ hội Thành Tuyên năm 2026 được ấn định tổ chức từ ngày 19 - 25.9 với chuỗi hoạt động quy mô, tâm điểm của sự kiện là Đêm hội Thành Tuyên mang chủ đề “Lung linh đêm hội trăng rằm” tại Quảng trường Nguyễn Tất Thành.

Chương trình có sự tham gia của các nghệ sĩ Trung ương, nghệ sĩ của tỉnh và phần diễu hành 40 mô hình Trung thu tiêu biểu được lựa chọn từ cuộc thi mô hình của các phường trung tâm.

Phường Minh Xuân có 20 mô hình được lựa chọn, An Tường 10 mô hình, Nông Tiến 5 mô hình, Bình Thuận 3 mô hình và Mỹ Lâm có 2 mô hình tham gia phần diễu hành.