Tuyên Quang:Lũng Cú tạm dừng mọi hoạt động thi công phục vụ Lễ hội hoa Tam giác mạch 2026

Phó Chủ tịch UBND xã Lũng Cú (Tuyên Quang) Ma Doãn Khánh cho biết, địa phương sẽ tạm dừng hoạt động thi công xây dựng tại thôn Lô Lô Chải và khu vực trung tâm xã từ ngày 22.10.2026 - 28.2.2027, nhằm đảm bảo cảnh quan, vệ sinh môi trường và phục vụ Lễ hội Hoa Tam giác mạch cùng mùa du lịch 2026 - 2027.

Theo đó, các tổ chức, cá nhân, chủ đầu tư, đơn vị thi công phải tạm dừng toàn bộ hoạt động xây dựng, kể cả những công trình đã cấp phép, đang thi công dở.

Làng Lô Lô Chải thuộc xã Lũng Cú (Tuyên Quang)

Trong thời gian này, các công trình không được khởi công mới, mở rộng quy mô hay tiếp tục thi công.

Đối với các hộ gia đình, cá nhân có nhu cầu xây dựng mới, sửa chữa, cải tạo nhà tại thôn Lô Lô Chải và khu vực trung tâm, chính quyền đề nghị điều chỉnh kế hoạch, bố trí thời điểm đề nghị cấp giấy phép xây dựng và khởi công sau ngày 28.2.2027.

Các chủ đầu tư phải hoàn thành các hạng mục thi công cần thiết trước thời điểm tạm dựng, che chắn công trình bằng lưới bụi màu đen hoặc vật liệu phù hợp nhằm đảm bảo an toàn.

Toàn bộ hoạt động xây dựng sẽ tạm dừng nhằm phục vụ Lễ hội hoa Tam giác mạch 2026

Toàn bộ vật liệu, đất đá, máy móc và phế liệu phải được thu gom và di chuyển khỏi khu vực công cộng trước ngày 22.10.

Phòng Kinh tế phối hợp với Công an xã đảm bảo thực hiện kiểm tra, hướng dẫn thực hiện các yêu cầu đã đề ra, đảm bảo trật tự an toàn giao thông và xử lý các trường hợp tập kết vật liệu gây cản trở giao thông.