Tuyên Quang long trọng kỷ niệm 195 năm thành lập tỉnh

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Đỗ Văn Chiến, Bí thư Tỉnh ủy Tuyên Quang Hầu A Lềnh và các đại biểu dự buổi gặp mặt kỷ niệm 195 năm Ngày thành lập tỉnh. Ảnh: Cổng TTĐT tỉnh Tuyên Quang

Dự buổi gặp mặt có ông Đỗ Văn Chiến, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội. Cùng dự có bà Hà Thị Khiết, nguyên Bí thư Trung ương Đảng, nguyên Trưởng Ban Dân vận Trung ương, nguyên Bí thư Tỉnh ủy Tuyên Quang, Phó Chủ tịch không chuyên trách Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Chương trình có sự tham dự của hai Mẹ Việt Nam Anh hùng Lâm Thị Giã và Lý Thị Xìu, cùng các lãnh đạo, nguyên lãnh đạo các cơ quan Trung ương và địa phương.

Về phía tỉnh Tuyên Quang có Bí thư Tỉnh ủy Hầu A Lềnh; Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Lê Thị Kim Dung; Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Văn Sơn; Chủ tịch UBND tỉnh Phan Huy Ngọc và Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Ma Thế Hồng. Đại diện các sở, ban, ngành, đoàn thể và 124 xã, phường của tỉnh cũng dự chương trình.

Trước buổi gặp mặt, đoàn đại biểu dâng hương tại Đền thờ Chủ tịch Hồ Chí Minh và tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ tại Đài tưởng niệm của tỉnh. Dịp này, các đại biểu tham quan triển lãm về 195 năm hình thành và phát triển của Tuyên Quang, với các nhóm trưng bày gồm ảnh, tư liệu, hiện vật và sách. Phần nghệ thuật chào mừng có chủ đề “Âm vang nguồn cội - Rạng rỡ tương lai”. Chương trình được truyền hình trực tiếp trên kênh TTV và phát trực tuyến trên các nền tảng số của Báo và Phát thanh, Truyền hình Tuyên Quang.

Trước buổi gặp mặt, đoàn đại biểu tỉnh Tuyên Quang dâng hương tại Đền thờ Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ảnh: Cổng TTĐT tỉnh Tuyên Quang

Từ ngày thành lập tỉnh đến Thủ đô Kháng chiến

Trong diễn văn kỷ niệm, Chủ tịch UBND tỉnh Phan Huy Ngọc nhắc lại ngày 4/11/1831, khi Tuyên Quang được thành lập dưới triều vua Minh Mệnh. Danh xưng Tuyên Quang đã xuất hiện trong thư tịch thời Trần với tên gọi Lộ Tuyên Quang. Năm 1466, dưới triều vua Lê Thánh Tông, địa phương được tổ chức thành Thừa tuyên Tuyên Quang. Đến cuộc cải cách hành chính năm 1831, Tuyên Quang trở thành một trong 18 tỉnh từ Quảng Trị trở ra, với địa giới và bộ máy quản lý được xác lập.

Địa giới hành chính của tỉnh nhiều lần thay đổi. Năm 1891, chính quyền thuộc địa chia địa bàn Tuyên Quang vào các đạo quan binh. Tỉnh được tái lập năm 1900. Tuyên Quang và Hà Giang từng hợp nhất thành tỉnh Hà Tuyên, sau đó được chia tách thành hai tỉnh vào năm 1991. Từ ngày 1/7/2025, tỉnh Tuyên Quang mới chính thức đi vào hoạt động trên cơ sở hợp nhất hai tỉnh Tuyên Quang và Hà Giang.

Trong Cách mạng Tháng Tám năm 1945, Tân Trào là Thủ đô Khu giải phóng, nơi Trung ương Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh lãnh đạo việc chuẩn bị Tổng khởi nghĩa. Hội nghị toàn quốc của Đảng và Đại hội Quốc dân đã diễn ra tại đây. Trong kháng chiến chống thực dân Pháp, Tuyên Quang trở thành Thủ đô Kháng chiến, nơi Trung ương Đảng, Quốc hội, Chính phủ và nhiều cơ quan Trung ương đặt trụ sở. Tỉnh cũng là nơi diễn ra Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ II của Đảng. Đồng bào các dân tộc trên địa bàn tham gia bảo vệ căn cứ địa và đóng góp nhân lực, vật lực cho kháng chiến.

Ông Hoàng Minh Nhất, nguyên Bí thư Tỉnh ủy Hà Giang, phát biểu tại buổi gặp mặt. Ảnh: Cổng TTĐT tỉnh Tuyên Quang

Phát biểu tại buổi gặp mặt, ông Hoàng Minh Nhất, nguyên Bí thư Tỉnh ủy, nguyên Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Hà Giang, bày tỏ niềm vui khi Hà Giang và Tuyên Quang hợp nhất trở lại vào năm 2025. Ông nhắc đến Tân Trào, căn cứ cách mạng có ý nghĩa trong giáo dục truyền thống cho các thế hệ, cùng những địa danh tiêu biểu ở vùng đất địa đầu Tổ quốc như Cột cờ quốc gia Lũng Cú và Công viên địa chất toàn cầu UNESCO Cao nguyên đá Đồng Văn.

Theo ông Hoàng Minh Nhất, lịch sử của tỉnh là nguồn cội để các thế hệ hôm nay tự hào, biết ơn và tiếp tục đóng góp cho quê hương. Ông mong Tuyên Quang phát huy truyền thống cách mạng, chủ động đổi mới và khai thác hiệu quả những tiềm năng, lợi thế của địa phương sau hợp nhất.

Cũng tại buổi gặp mặt, đoàn viên Sùng Mạnh Hùng, thanh niên tiêu biểu của tỉnh Tuyên Quang, cùng đại diện đội ngũ trí thức và cộng đồng doanh nghiệp cũng phát biểu, chia sẻ về trách nhiệm và sự đóng góp của mỗi thế hệ đối với sự phát triển của địa phương.

Chủ tịch UBND tỉnh Tuyên Quang Phan Huy Ngọc đọc diễn văn kỷ niệm, điểm lại những kết quả bước đầu sau khi hợp nhất hai tỉnh Tuyên Quang và Hà Giang. Ảnh: Cổng TTĐT tỉnh Tuyên Quang

Phát triển nông lâm nghiệp hàng hóa sau hợp nhất

Theo Chủ tịch UBND tỉnh Phan Huy Ngọc, sau hợp nhất, Tuyên Quang tập trung kiện toàn bộ máy và vận hành chính quyền địa phương hai cấp, duy trì việc giải quyết công việc cho người dân và doanh nghiệp. Địa bàn rộng, địa hình chia cắt và nhu cầu đầu tư lớn đặt ra nhiều nhiệm vụ về tổ chức bộ máy và phát triển hạ tầng.

Trong 9 tháng đầu năm 2026, tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) tăng 8,04% so với cùng kỳ, chỉ số sản xuất công nghiệp tăng 10,25%. Tổng vốn đầu tư toàn xã hội đạt hơn 22.556 tỷ đồng. Tỉnh thu hút 23 dự án đầu tư mới với tổng vốn đăng ký hơn 14.900 tỷ đồng và thu ngân sách nhà nước hơn 5.700 tỷ đồng. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng đạt 40.823 tỷ đồng, trong khi kim ngạch xuất nhập khẩu tăng 30,21%.

Trong nông, lâm nghiệp, Tuyên Quang phát triển sản xuất hàng hóa gắn với nâng cao chất lượng, giá trị sản phẩm và bảo vệ tài nguyên. Toàn tỉnh có 357 sản phẩm OCOP được xếp hạng từ 3 sao trở lên. Trong 9 tháng, diện tích trồng rừng đạt hơn 16.500 ha, vượt 9,3% kế hoạch cả năm.

Cùng kỳ, Tuyên Quang đón hơn 3,2 triệu lượt khách, với tổng chi tiêu du lịch ước đạt hơn 8.900 tỷ đồng. Tỉnh phát triển du lịch gắn với di tích cách mạng, cảnh quan Cao nguyên đá Đồng Văn và văn hóa các dân tộc. Tại vùng biên giới, tỉnh triển khai xây dựng 17 trường phổ thông nội trú liên cấp và đã tổ chức khám sức khỏe miễn phí cho hơn 143.000 lượt người dân.

Các đại biểu xem tư liệu và hiện vật giới thiệu quá trình hình thành, phát triển của Tuyên Quang tại triển lãm nhân dịp kỷ niệm 195 năm thành lập tỉnh. Ảnh: Cổng TTĐT tỉnh Tuyên Quang

Thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030, Tuyên Quang đặt mục tiêu tăng GRDP bình quân 10,5% mỗi năm trong giai đoạn 2026 - 2030. Đến năm 2030, tỉnh phấn đấu đạt GRDP bình quân đầu người 95 triệu đồng, thu ngân sách nhà nước trên địa bàn 12.000 tỷ đồng và độ che phủ rừng 62,2%. Tỷ lệ hộ nghèo theo chuẩn quốc gia phấn đấu giảm bình quân 3 - 4% mỗi năm.

Để đạt các chỉ tiêu này, tỉnh xác định ba khâu đột phá gồm hoàn thiện thể chế trong phạm vi thẩm quyền gắn với khoa học, công nghệ và chuyển đổi số, phát triển hạ tầng kinh tế và xã hội, phát triển nguồn nhân lực. Đối với nông, lâm nghiệp và thủy sản, tỉnh định hướng tổ chức sản xuất hàng hóa tập trung, chuyên canh. Chủ tịch UBND tỉnh cũng nhấn mạnh vai trò của các cơ quan Trung ương và sự hợp tác giữa các địa phương trong quá trình thực hiện các nhiệm vụ phát triển.

Cụ thể hóa định hướng đối với ngành lâm nghiệp, đề án phát triển lâm nghiệp bền vững của UBND tỉnh giai đoạn 2026 - 2030 ưu tiên hình thành vùng nguyên liệu tập trung, phát triển rừng gỗ lớn, cấp chứng chỉ quản lý rừng bền vững và liên kết giữa chủ rừng với cơ sở chế biến. Đề án cũng đề cập việc phát triển dược liệu, lâm sản ngoài gỗ và du lịch sinh thái để tạo thêm nguồn thu cho người dân sống ở vùng có rừng.